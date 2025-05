"Petite fille au napalm" : World Press Photo suspend le crédit de la photo

Le concours World Press Photo a annoncé vendredi qu'il suspendait l'attribution du crédit pour l'image de la "petite fille au napalm", l'un des clichés les plus emblématiques de l'histoire, au milieu de doutes soulevés par un documentaire.

La photo en noir et blanc de cette petite fille vietnamienne gravement brûlée, courant nue sur une route après un bombardement au napalm à Trang Bang, dans le sud du pays en 1972, avait contribué à changer la perception mondiale de cette guerre et demeure plus de 50 ans plus tard un symbole de ses horreurs.

Le photographe américano-vietnamien d'Associated Press (AP), Huynh Cong Ut, plus connu sous le nom de Nick Ut, avait reçu un prix Pulitzer et un prix World Press Photo, en 1973, pour cette image emblématique.

Mais en janvier, un documentaire intitulé "The Stringer" a attribué la photo à un journaliste pigiste vietnamien, Nguyen Thanh Nghe, interviewé dans le film.

Le documentaire "a suscité une profonde réflexion au sein de World Press Photo", qui a mené une enquête entre janvier et mai concernant la paternité de la photo, a indiqué le concours dans un communiqué.

"Aujourd'hui, vendredi 16 mai, World Press Photo publie des conclusions et un rapport indiquant que World Press Photo a suspendu l'attribution de +The Terror of War+ ("La petite fille au napalm") à Nick Ut à compter d'aujourd'hui", a-t-il déclaré.

"D'après l'analyse du lieu, de la distance et de l'appareil photo utilisé ce jour-là, les photographes Nguyen Thanh Nghe ou Huynh Cong Phuc étaient peut-être mieux placés que Nick Ut pour prendre la photo", a-t-il expliqué.

AP a annoncé début mai qu'elle continuerait de créditer Nick Ut pour la photo, tout en concédant que sa propre enquête avait soulevé "des questions importantes, auxquelles nous ne pourrons peut-être jamais répondre".

"Nous avons constaté qu'il est impossible de prouver exactement ce qui s'est passé ce jour-là, sur la route ou au bureau, il y a plus de 50 ans", a déclaré AP dans un communiqué vendredi.

Dans un message publié sur Facebook en février, Nick Ut a insisté sur le fait que l'image était bien la sienne.

"La petite fille au napalm", Kim Phuc Phan Thi, devenue canadienne, a continué de témoigner adulte.

Le concours World Press Photo a insisté sur le fait que l'authenticité de la photo n'était absolument pas remise en cause, ni le prix décerné.

"Il est important de préciser que la photo elle-même est incontestée et qu'elle représente sans aucun doute un moment historique réel qui continue de résonner au Vietnam, aux États-Unis et dans le monde entier", a déclaré Joumana El Zein Khoury, directrice exécutive du concours.