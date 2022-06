Renée Gailhoustet : l'architecte des HLM hors du commun, récompensée par la Royal Academy of Arts

Elle est l'une des premières architectes à s'être impliquée dans la conception de HLM où il faisait bon vivre. Trop peu citée, Renée Gailhoustet a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre par le prix le plus prestigieux qui soit : celui de la Royal Academy of Arts.

Capable de mêler « générosité, beauté, écologie et inclusion sociale », explique le Financial Times, Renée Gailhoustet a marqué de sa contribution extraordinaire le logement social en France. C’est pour cette « approche inspirante de la planification urbaine » que l’architecte, née à Oran et aujourd’hui âgée de 92 ans, s’est vue attribuer l’une des plus prestigieuses récompenses : le prix d’architecture décerné par la Royal Academy of Arts, au Royaume-Uni, qui donne un aperçu de son remarquable travail sur Twitter.

We’re delighted to announce that French architect Renée Gailhoustet has been awarded this year’s Royal Academy Architecture Prize.



Find out more about Renée Gailhoustet and her work pic.twitter.com/fSEzRkRR6y — Royal Academy (@royalacademy) May 31, 2022

Pourtant, Renée Gailhoustet n’est pas une célébrité, et son nom a été quelque peu effacé de la mémoire collective, explique encore le quotidien économique, comparativement à ses apports. On lui doit notamment la rénovation, à la fin des années 60, du centre-ville de la ville d’Ivry-sur-Seine (94). Un ouvrage qu’elle conçoit en association avec Jean Renaudie, partenaire en architecture et en amour. Tour Raspail, Lénine, Casanova ou encore la cité Spinoza sont quelques-uns de leurs projets communs. Mais tous ou presque sont aujourd’hui cités comme étant l’œuvre de Renaudie. Est-ce parce que Gailhoustet était une femme dans un milieu très masculin ? Ou parce que Jean Renaudie a toujours impressionné par ses constructions photogéniques, faites d’angles et de formes rigoureuses, quand Renée Gailhoustet privilégiait les lignes plus douces, semblant accorder davantage de place à la vie privée ?

Ivry sur seine @ les pyramides HLM cité des Etoiles (nombreuses) constr de 1969 à 75 ..La ville principale où Jean Renaudie et Renée Gailhoustet ont construit (le centre-ville.) pic.twitter.com/dEgEyQ59Hl — Mémoire2Ville (@Memoire2cite) June 30, 2019

Avant d’étudier l’architecture, Renée Gailhoustet était étudiante en lettres. Militante aux Jeunesses Communistes, c’est par conviction politique qu’elle décide de bifurquer vers l’architecture. Elle est l’une des premières à s’être réellement intéressée à la problématique des logements sociaux et de la nécessité d’offrir aux classes populaires des lieux de vie dotés d’espaces verts.