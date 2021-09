Bigger Than Us : un documentaire hors norme sur ces jeunes qui veulent changer le monde

Melati combat la pollution plastique qui ravage son pays depuis l’âge de douze ans. À 18 ans, elle se lance dans un tour du monde, de la Grèce au Liban, en passant par le Brésil, le Malawi, l’Ouganda et les États-Unis, et part à la rencontre de six jeunes gens qui, comme elle, ont décidé de « réparer le monde ».

Bigger Than Us est un film de Flore Vasseur, soutenu par Marion Cottillard. Un documentaire sur des ados et de jeunes adultes qui, aux quatre coins du monde, déploient toute leur énergie en faveur du climat, des droits humains, de la justice sociale, de l’accès à l’éducation ou à l’alimentation. Un parcours du combattant, parfois même au péril de leur vie, pour soigner les autres et la Terre. Bigger Than Us nous insuffle un peu de leur énergie.

À travers ce périple et après six années à défendre sa terre contre l’invasion du plastique, Melati cherche à comprendre « comment tenir ». Grâce à l'œil de Flore Vasseur qui a capté cette énergie vitale, Bigger Than Us, qui était en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes, est un documentaire pour le moins inspirant, qui donne à voir la beauté du monde, l’envie de la jeunesse d’une vie meilleure pour elle-même et, surtout, pour les autres. Des jeunes adultes qui nous disent comment vivre et ce qu’être au monde signifie.







Flore Vasseur : « On ne changera probablement pas le monde. Mais essayer est un super projet. »



Soutenu par Marion Cotillard, Bigger Than Us est avant tout le projet de Flore Vasseur. Auteure, entrepreneure et journaliste, cette « surdiplômée » avait une vie toute tracée. Elle est à la tête d'une start-up dans le marketing à New York quand elle voit les tours jumelles s’effondrer le 11 septembre 2001. Sa vie bascule alors : ce n’est pas ce jour-là, la peur qui l'accule, mais la honte. La honte de faire partie d’un système. Et l’envie désormais de comprendre : qui gouverne ? Depuis, elle n’a de cesse de douter, d'apprendre et de comprendre. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages qui tentent de démêler les fils du modèle capitaliste qui nous est imposé. Un travail acharné pour contribuer à changer le monde. En attendant d’aller voir son film, regardez sa très inspirante intervention au TEdX Talk Vaugirard.