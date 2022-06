Festival d'Annecy : l'animation est à l'honneur entre le 13 et le 18 juin

C’est l’un des plus grands évènements mondiaux du secteur : à compter de ce lundi, le plus si petit monde de l’animation se retrouve au Festival international d’Annecy. Zoom sur la programmation et sur les films qui tenteront de remporter le Cristal d’Or, un an après Flee.

Au total, 500 films seront présentés durant toute cette semaine. Mais une dizaine seulement concourent pour le prestigieux Cristal d’or, remporté l’année dernière par Flee de Jonas Poher Rasmussen.

Ce lundi 13 juin, au programme de l’ouverture du 46e Festival d’animation d’Annecy, les très attendus Minions 2 : il était une fois Gru, du studio Illumination. À retenir également parmi les films en compétition : des œuvres inspirées de faits réels, tels que Charlotte, qui retrace le destin de Charlotte Salomon, peintre juive assassinée par les nazis à Auschwitz. Et Nayola, une plongée saisissante dans l’histoire de l’Angola à travers le destin de trois femmes.

Quatre réalisatrices viennent cette année défendre leur film. Parmi elles, Atsuko Ishizuka, qui présente le récit initiatique de trois ados japonais (Goodbye). Et Amandine Fredon, qui coréalise avec Benjamin Massoubre "Le Petit Nicolas", évoquant leur amour et leur respect pour l'œuvre de Sempé et Goscinny.

Plateformes de streaming VS salles de cinéma

Hors compétition, les festivaliers auront l'occasion de débattre d'un des sujets qui agitent le monde du cinéma et de la culture en général : la lutte entre plateformes de streaming et salles obscures. Nul doute que la récente décision de Disney de diffuser Strange World directement sur sa plateforme Disney+, sans passer par la case cinéma français, devrait faire jaser dans les allées d'Annecy.