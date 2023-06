"Partir en Livre" 2023: Donner le goût de la lecture et de la liberté aux plus jeunes

DÉPÊCHE — Pour sa neuvième édition, l'événement estival "Partir en Livre" sera placé sous le signe de la liberté et affichera pour cela la turbulente "Mortelle Adèle" en héroïne. Du 22 juin au 23 juillet, les jeunes lecteurs de France pourront profiter de milliers d'ateliers partout dans l'hexagone, et s'offrir leurs livres préférés.

Depuis la création de "Partir en Livre" en 2015, l'objectif du Centre national du livre (CNL) est clair : insuffler le goût de la lecture aux plus jeunes. Aidé par le ministère de la Culture, voilà neuf ans qu'il marque l'été. Chaque année, l'événement s'organise autour d'un thème, d'un héros et de parrains/marraines uniques en leur genre. En 2023, ce sera l'héroïne à succès "Mortelle Adèle" qui incarnera la liberté, avec l'aide précieuse de ses deux créateurs : l'auteur Antoine Dole et l’illustratrice Diane Le Feyer. Pour un peu de magie, Éric Antoine se joindra aussi à la fête.

À travers la France entière, ce sera quelque 207 projets régionaux qui verront le jour, avec plus de 700 auteurs et illustrateurs participants : bibliobus, ateliers graphiques, balades contées, concerts dessinés, expositions, goûters littéraires, fresques collectives, lectures au bord de l’eau... Il y en aura pour tous les goûts.

Par ailleurs, cette année verra naître le Livrodrome, un festival littéraire itinérant qui fera son propre tour de France en huit dates :

Paris au CNL les 22 et 23 juin

Coucy-le-Château le 29 juin

Toul le 30 juin

Tulle le 4 juillet

Brive-la-Gaillarde le 7 juillet

Chalon-sur-Saône le 11 juillet

Lyon le 18 juillet

Marseille le 21 juillet

À cette occasion, les lecteurs en herbe recevront un chèque du CNL et pourront ainsi s'offrir leurs ouvrages favoris. Pour avoir un aperçu de ce qui sera proposé, le CNL a commandé à la spécialiste en littérature jeunesse Nathalie Le Breton une bibliographie sur la liberté.