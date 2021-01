Sauvagerie Diplomatique : Affaire Khashoggi

Les Saoudiens ne savaient pas qu'il y avait des micros dans les murs !

L'assassinat de Jamal Khashoggi par les journalsites qui ont révélé le crime des Saoudiens au monde entier

Cette enquête réalisée par trois grands journalistes turcs du Daily Sabah révèle les secrets les plus terribles de l'assassinat de l'Arabie Saoudites d'Istanbul, meurtre qui a plongé le monde dans la consternation la plus totale.

Ce que les Saoudiens ne savaient pas, c'est que les services spéciaux turcs du MIT dirigés par Hakan Fidan, avaient criblé les murs du consulat de micros, grâce auxquels le crime et surtout le rôle de Mohammed ben Salmane, prince dirigeant l'Arabie Saoudite, a pu être prouvé.

On apprend ainsi ce qui s'est passé pendant les 7 dernières minutes de la vie de Khashoggi entre le moment où il est entré dans le consulat et sa mort, grâce aux enregistrements que Ferhat Unlu, Abdurrahman Simsek et Nazif Karaman se sont procurés :

- ce qui s'est précisement dit entre Khashoggi et ses tortionnaires

- comment son meurtre a été conduit, étape par étape... et nié par le consulat

- comment son corps a été démembré et dispatché dans des valises

- ce que les 15 assassins se sont dit pendant l'opération, leur identité, et leur spécialité...

- Comment les services secrets turcs du MIT ont conduit leur enquête

- Ce qui s'est passé ensuite au plus haut niveau du royaume saoudiens et comment celui-ci a tenté de nier son implication.

Cette enquête est un monument de travail journalistique écrit par les reportes qui furent les premiers à révéler le scandale de ce meurtre diplomatique au monde.

