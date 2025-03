"Se soigner au supermarché" : Une approche naturopathique pour une santé accessible

Dans son livre "Se soigner au supermarché", Antoinette Guépratte, naturopathe certifiée et passionnée par une approche holistique de la santé, propose une vision novatrice et pragmatique : transformer nos virées au supermarché en une opportunité pour prendre soin de notre bien-être. Publié dans un contexte où l’alimentation et la santé naturelle occupent une place croissante dans les préoccupations quotidiennes, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent concilier simplicité, budget maîtrisé et vitalité.

Une naturopathe au service du grand public

Antoinette Guepratte met son expertise au service d’un public plus large, démystifiant l’idée selon laquelle adopter un mode de vie sain serait coûteux ou réservé à une élite. Forte de son expérience, elle guide ses lecteurs à travers les rayons des supermarchés pour y dénicher des produits accessibles capables de soutenir la santé au naturel.

Le supermarché : un allié insoupçonné

L’originalité de l’ouvrage réside dans son postulat : le supermarché, souvent perçu comme un temple de la consommation industrielle, regorge en réalité de trésors pour qui sait les repérer. Antoinette Guépratte invite à dépasser les pièges des aliments ultra-transformés pour se concentrer sur des ingrédients bruts et abordables : légumes de saison, céréales complètes, légumineuses, huiles de qualité ou encore plantes sous forme d’infusions. À travers des conseils pratiques, elle montre comment ces produits du quotidien peuvent devenir des alliés pour renforcer l’immunité, améliorer la digestion ou encore gérer le stress. On pourra lire que boire des décoctions de pelures d’oignon jaune, riche en quercétine et ayant un effet antihistaminique, permettra de réduire les allergies.

Pour préparer un antibiotique maison “d’entretien”, faire macérer dans une bouteille de vinaigre de cidre pendant 3 semaines les ingérdients suivants : une grosse cuillère à soupe d’herbes de provence, deux feuilles de laurier, cinq gousses d’al coupées en deux, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à café d’origan, et 5 clous de girofle.

Un appel à l’autonomie

Au-delà des conseils pratiques, l’ouvrage porte un message fort : reprendre le contrôle de sa santé est à la portée de tous. Antoinette Guépratte encourage ses lecteurs à devenir acteurs de leur bien-être, en s’appuyant sur des ressources disponibles dans leur environnement immédiat. Ce parti pris résonne particulièrement à une époque où la défiance envers les produits industriels et les solutions médicales standardisées ne cesse de croître.

En transformant une corvée hebdomadaire en une démarche de soin, Antoinette Guépratte signe un guide qui allie utilité et inspiration. En somme, "Se soigner au supermarché" est bien plus qu’un manuel d’alimentation : c’est une invitation à repenser notre rapport à la consommation et à notre santé, avec bon sens et optimisme.

“Se soigner au supermarché “ aux éditions TheBookEdition, paru en janvier 2025