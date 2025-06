Ça chauffe à France Télévisions, plus de direct sur la chaîne France Info

Le réchauffement climatique de France Télévision mène à la perte d'information, c'est maintenant une certitude !

La chaîne de télévision en continu France Info n'émettait plus en direct samedi matin, en raison d'une panne technique qui a conduit dans la nuit à une brève interruption de la diffusion des autres chaînes du groupe France Télévisions. Néanmoins, ils n'ont pas eu le temps de retrouver le petit train de l'interlude des années 60, que l'ORTF passait pendant les coupures entre les émissions.

"Une panne majeure du système de climatisation des salles hébergeant les serveurs de diffusion des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France info a provoqué autour de minuit une interruption des programmes prévus", a déclaré le groupe dans un communiqué.

On se demande d'ailleurs combien tout cela consomme. Après tout, c'est bien le contribuable qui paye... Celui à qui on veut interdire les feux de cheminée ou taxer le puits du fond de son jardin.

"Les équipes de France Télévisions mobilisées toute la nuit ont permis un retour progressif de la diffusion à la normale" sur ces chaînes. À l'antenne, l'interruption n'aura duré que quelques secondes, mais les "heures sup" de cette nuit de veille aura un coût, soyez en certain. Et puis la baisse d'audience pourra peut-être enfin trouver une justification.

"Toutefois, une partie du matériel de la régie de production de la chaîne France Info a été endommagé au cours de l’incident, et la chaîne est pour le moment dans l’incapacité de reprendre ses programmes en direct". Ça va douiller !

"Nous nous excusons auprès de tous les téléspectateurs", a-t-elle poursuivi. Dans une déclaration étonnante pour un média censé maitriser la langue française... D'une manière générale, on ne s'excuse pas soi-même non ?