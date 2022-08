Horizon Worlds en France: Mark Zuckerberg déçoit son public

Le 16 août dernier, au moyen d'un selfie virtuel "basique" et peu artistique pris devant la Tour Eiffel et la Sagrada Familia, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement d'Horizon Worlds (le fameux métaverse de Meta) en France et en Espagne. Immédiatement, il a reçu une volée de bois vert.

Cette plateforme, où les utilisateurs équipés d'un casque Oculus Quest 2 peuvent se rencontrer, discuter, jouer ensemble et créer des mondes virtuels accessibles à tous, est la base du projet Meta, mise à jour de Facebook. La France fait partie des cinq premiers pays à recevoir ce nouveau métaverse.

Tandis que les enthousiastes de la réalité virtuelle imaginent des mondes parallèles très réalistes, l’image qui a été utilisée par Zuckerberg pour l’annonce a déçu le public. Le niveau du rendu graphique de l’image, ainsi que les monuments au deuxième plan, montrent des images très simples et peu réalistes, ce qui n'a pas fait rêver les internautes. Le patron de Meta n’est pas resté indifférent aux critiques, et il a rapidement publié une nouvelle version de son avatar, associé à une image d’une ville de bien meilleure qualité, bien plus détaillée que celle de l’image de l’annonce. Il a indiqué avoir pris conscience que la photo partagée plus tôt était assez basique, mais que "les graphismes d'Horizon sont capables de beaucoup plus - même sur les casques de réalité virtuelle", en ajoutant qu’Horizon s'améliore très rapidement.