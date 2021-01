L’application qui vous transforme en personnage de Walt disney, peut-elle collecter vos données ?

Vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux des personnages de dessin animés représentant les personnes les plus connues du moment en France: Emmanuel Macron, Jean Castex, et même le professeur Didier Raoult. Si vous êtes chanceux, vous avez même pu voir vos amis ou vous-mêmes, “cartoonisés”! Depuis quelques jours, c’est une frénésie qui s’est emparée des réseaux sociaux, et tout le monde a voulu tester une nouvelle application qui transforme des photos en personnages de dessin animé. Mais attention à la sécurité des données! Comment vos données personnelles sont-elles ensuite utilisées par cette application? Existe-t-il des risques?



ToonMe: quand c'est gratuit, c'est l'utilisateur qui est le produit



ToonMe est en ce moment une des applications les plus téléchargées en France sur les app stores. Le fonctionnement est très simple: l’utilisateur soumet une photo, et l’application transforme son visage en "toon" grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.

D’autres applications basées sur le même principe ont déjà connu la même trajectoire, avec une popularisation instantanée et impressionnante pendant quelques jours. La transformation des visages amuse beaucoup ceux qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. C’était le cas de FaceApp par exemple, une application qui permet de générer une photo d’un visage avec 60 ans de plus.

Mais attention, il ne faut jamais oublier que les services gratuits récupèrent des données telles que les noms, adresses e-mail et potentiellement d’autres informations provenant des réseaux sociaux. Certains demandent aussi l’accès aux photos stockées sur les smartphones des utilisateurs. Le fait d’associer son compte Facebook permet aussi d’accéder à votre nom et à votre photo de profil. L’objectif de ces services et applications est ensuite de monétiser les données collectées. Même quand c’est gratuit, il y a toujours un prix à payer, et souvent, ce sont les données personnelles.



ToonMe, une application très gourmande en données personnelles



Victor Baissait, spécialiste en informatique, a lancé une alerte sur Twitter, en rappellant que l'on doit toujours faire attention à ce type d’applications ou l’on doit télécharger des photos personnelles, car nos images sont des biens précieux. Toonme stocke les images, sauf si on demande leur suppression en contactant l’équipe d'assistance. Pour les utilisateurs non enregistrés et les utilisateurs qui ne partagent pas leurs résultats sur l’application, les photos et les résultats originaux sont automatiquement supprimés des serveurs deux semaines après la dernière interaction.

Au moment où l'exode de Whatsaap montre une préoccupation croissante pour l’utilisation qui est faite des données, des applications qui collectent des informations personnelles continuent pourtant à séduire le public.

ToonMe explique clairement dans ses conditions d’utilisation que les données collectées pourront être utilisées à des fins de marketing, comme le ciblage publicitaire.

En outre, pendant que les photos restent stockées dans les serveurs, elles sont exposées à des piratages comme cela a déjà été le cas avec d’autres applications similaires. Selon Victor Baissait, ces photos sont particulièrement intéressantes pour les pirates, car en général, elles permettent de très bien identifier l’utilisateur, car il sélectionne des photos qui permettront de créer un personnage qui lui ressemble vraiment. Le problème, c’est que ce type de photos portrait de bonne qualité expose à des risques d’usurpation d’identité, ce qui n’est pas le cas des photos de groupe, des photos en mouvement, où les visages sont plus difficiles à identifier.



Une fois les enjeux compris, vous pouvez quand même minimiser les risques



Si voir votre visage transformé en personnage de la Reine des Neiges vous tente malgré tout, vous pouvez tout de même vous amuser, tout en faisant attention à vos données. Premier conseil: privilégiez la version web, sans télécharger l’application. De cette façon, aucune identification ne vous sera demandée.