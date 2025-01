Médias : le patron du groupe de presse Ebra Philippe Carli démissionne

Le président du groupe de presse Ebra, Philippe Carli, mis en cause pour avoir "Liké" sur le réseau social LinkedIn des publications de personnalités d'extrême droite, a démissioné, a annoncé mardi le Crédit mutuel, unique actionnaire du groupe.

"Crédit Mutuel Alliance Fédérale prend acte de la démission de M. Philippe Carli de ses fonctions de président du groupe Ebra", indique dans un communiqué de presse la banque, saluant une "décision responsable qui doit permettre aux rédactions du groupe Ebra de retrouver leur sérénité dans un contexte économique qui reste difficile pour le secteur".

"Dans l'intérêt du groupe Ebra, j'ai décidé de quitter mes fonctions de président", a annoncé dans un communiqué distinct Philippe Carli.

L'homme d'affaires, qui dirige depuis 2017 le groupe propriété du Crédit mutuel, avait été épinglé par Mediapart pour avoir "Liké" des messages émanant de personnalités comme la députée européenne (Reconquête !) Sarah Knafo.

Ebra possède neuf quotidiens régionaux avec plus de 1.400 journalistes.

Sans revenir sur l'émoi provoqué par ces révélations au sein même des rédactions du groupe Ebra, Philippe Carli a déclaré que "le groupe a aujourd'hui besoin d'une nouvelle impulsion pour accompagner les évolutions à venir et répondre aux mutations du secteur".

Il affirme avoir "exercé (son) métier avec passion et dévouement pour animer, développer et promouvoir ce groupe de presse indépendant et respecté" et s'être "personnellement engagé pour défendre les conditions de son indépendance et de sa ligne éditoriale".

La CGT avait réclamé lundi le départ de Philippe Carli, en raison de sa "proximité affichée avec des figures d'extrême droite".

Le Crédit mutuel avait prévenu qu'"aucune ambigüité ne doit peser ni sur l'indépendance des rédactions, ni sur l'impartialité de l'information que nos 4 millions de lecteurs lisent quotidiennement."

Ebra édite le Dauphiné libéré, le Bien public, le Journal de Saône-et-Loire, le Progrès, l'Est républicain, le Républicain lorrain, Vosges Matin, l'Alsace et les Dernières nouvelles d'Alsace.