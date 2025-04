Palmares 2024 de l'ARCOM - géométrie variable ou double standards ?

Le public peut signaler à l’ARCOM (anciennement CSA) les programmes télévisés ou radiophoniques choquants ou non conformes à la réglementation. L’ARCOM peut intervenir auprès des éditeurs en prononçant des mises en garde ou des sanctions, ou ne pas agir. En 2023, après une procédure CADA, nous avons obtenu la base de données des signalements du public du 1er janvier 2020 au 21 juin 2023. Découvrez notre article sur les séquences télé ou radio les plus signalées à l’ARCOM de 2020 à 2023.

Depuis, le paysage audiovisuel a changé : C8, chaîne très populaire, mais la plus sanctionnée par l’ARCOM, a perdu sa licence TNT. Suite à une nouvelle demande, nous avons obtenu les signalements jusqu’à fin 2024. Au lieu d’un fichier Excel, l’ARCOM a fourni un PDF de 1988 pages (55 Mo), difficile à convertir en format structuré. Ce fichier est cependant plus précis, incluant les noms des émissions signalées et les sous-thèmes des plaintes. Les données complètes sont disponibles sur alertes-arcom.bonsens.org.

L’ARCOM suit son propre agenda, et les programmes les plus signalés ne sont pas toujours les plus sanctionnés.

Évolution des signalements

Les signalements portent principalement sur des problématiques de haine, de discrimination et de traitement de l’information. Depuis le 7 octobre 2023, les conflits au Proche-Orient ont modifié les tendances :

CNEWS (groupe Bolloré) domine largement, dépassant C8.

LCI fait son entrée sur le podium en passant à la 2ᵉ place.

Nom Service Nombre d'alertes alertes 2020 alertes 2021 alertes 2022 alertes 2023 alertes 2024 Total 286 880 56 744 42 421 46 937 30 370 110 408 CNews 95 952 0 13 288 7 062 14 150 61 452 non donné par l’ARCOM en 2020 56 744 56 744 0 0 0 0 C8 36 252 0 3 794 21 247 3 211 8 000 France 2 13 402 0 3 474 4 975 1 411 3 542 LCI 12 229 0 0 0 1 037 11 192 RMC Story 11 073 0 4 227 806 147 5 893 BFM TV 10 834 0 1 036 921 2 171 6 706 TMC 8 942 0 6 804 483 261 1 394 M6 6 135 0 535 4 501 463 636 France 5 6 000 0 244 210 3 525 2 021 LCI - La Chaîne Info 5 359 0 4 173 1 056 130 0 France Inter 5 043 0 315 1 590 1 440 1 698 TF1 3 868 0 1 099 868 474 1 427 RMC 3 324 0 620 643 140 1 921 (vide) 2 526 0 1 235 861 430 0 France 3 1 650 0 500 355 430 365 Europe 1 1 538 0 182 123 195 1 038 Autre 1 050 0 0 0 124 926 RTL 1 034 0 331 467 75 161 Franceinfo 1 000 0 111 207 209 473 Sud Radio 801 0 51 50 64 636 LCP 561 0 14 140 23 384 Franceinfo (radio) 535 0 55 127 108 245 W9 515 0 238 144 63 70 Arte 513 0 95 101 89 228

Les séquences les plus signalées de juillet 2023 à fin 2024

1 - « En Quête d’Esprit » (CNEWS) – 33 877 signalements

Le 25 février 2024, l’émission En Quête d’Esprit, diffusée chaque dimanche de 13h à 14h sur CNEWS (environ 100 000 téléspectateurs), a présenté une infographie controversée désignant l’avortement comme la première cause de mortalité mondiale. Cette séquence, survenue peu avant le vote sur la constitutionnalisation du droit à l’avortement et durant les auditions de CNEWS par une commission parlementaire, a battu tous les records de signalements. CNEWS a présenté ses excuses le jour même, mais l’ARCOM a infligé une amende de 100 000 euros.

CNEWS toujours plus loin dans l'abject.



Pour rappel le délit d'entrave à l'#IVG est pénalement condamné en France.



Avec @FiAssemblee, nous saisissons immédiatement l'Arcom.



CNews doit être sanctionné et le droit à l’avortement garanti dans la Constitution ! pic.twitter.com/EAENVVOwM6 — Mathilde Panot (@MathildePanot) February 26, 2024



Note : Environ 1 000 signalements ont été enregistrés le 26 février 2024, bien que l’émission n’ait été diffusée que le 25 février.

2. Déclarations de Louis Sarkozy sur LCI – 6 012 signalements

Le 26 septembre 2024, dans l’émission de Darius Rochebin sur LCI, Louis Sarkozy a tenu des propos polémiques sur le conflit au Liban, déclarant : « Il faut parfois risquer et engendrer la mort de civils [...] Qu’ils crèvent ! Israël fait le travail de l’humanité. » Accusé d’apologie de crimes de guerre, il a suscité de nombreux signalements.

🔴 LCI, 26 septembre. Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy : « Qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité. Qu'ils crèvent tous. ». Ce type est un fanatique. Un fanatisme promu par les médias des milliardaires pic.twitter.com/bL7skSVPcx — Gaston Lefranc φ 🇵🇸 ☭ (@GastonLefranc) September 28, 2024

L’ARCOM a décidé, le 15 janvier 2025, de ne pas intervenir.

3. « Morandini Live » (CNEWS) – 5 586 signalements

Le 12 juillet 2024, au lendemain des élections législatives, Morandini Live a diffusé un débat sur une vidéo où des jeunes étrangers ou binationaux déclaraient « Je reste ici ». Avec un responsable du Rassemblement National invité à commenter, le débat a été accusé d’incitation à la haine et à la discrimination.

L’ARCOM a décidé, le 5 mars 2025, de ne pas intervenir.

4. « Morandini Live » (CNEWS) – 5 096 signalements

Le 26 octobre 2023, l’avocate franco-israélienne Nili Naouri a déclaré dans Morandini Live : « Il n’y a pas de civils innocents à Gaza » et « Nous voulons que Gaza soit rasée. » Ces propos ont entraîné de nombreux signalements.

🛑« Il n’y a pas de civils innocents à #Gaza ».



🛑« Nous voulons que Gaza soit rasée, qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse installer une grande réimplantation juive ».



👉2 Déclarations de L'avocate franco-Israélienne Nili Naouri dont une chez Morandini.



Cette… pic.twitter.com/SzbmmEWafp — AlertesJustice (@alertesjustice) October 27, 2023

L’ARCOM a adressé un rappel à l’ordre à CNEWS le 13 décembre 2023.

5. « L’Heure des Pros» (CNEWS) – 3 730 signalements

Le 31 octobre 2023, dans L’Heure des Pros, Arno Klarsfeld a tenu des propos controversés sur les musulmans travaillant sur des chantiers, suggérant qu’ils pourraient avoir accès à des explosifs et commettre des attentats. Ces déclarations, jugées incitatrices à la haine, ont suscité de nombreux signalements.

Arnaud #Klarsfeld : "Beaucoup de Musulmans travaillent dans les chantiers et ont accès à des explosifs" ! 🥸🧐😯

Musulmans+Chantiers+Explosifs = risque de tuer des juifs !!! Cette analyse vous a été offerte par le plateau de décérébrés abrutis de Pascal #Praud sur @Cnews ! pic.twitter.com/ELxaVA9721 — Salim Laïbi - LLP (@LLP_Le_Vrai) October 31, 2023

Bien que l’ARCOM ait convoqué les médias début novembre 2023 sur le traitement du conflit au Proche-Orient, aucune sanction spécifique n’a été prononcée pour cette séquence. La justice a été saisie.

6. « Les Grandes Gueules» (RMC/RMC Story) – 3 585 signalements

Le 8 avril 2024, Barbara Lefebvre a déclaré dans Les Grandes Gueules que les gens du voyage « n’ont pas les codes d’une société civilisée ». Ces propos, approuvés par certains sur le plateau sans contradiction suffisante, ont été jugés discriminatoires.

L’ARCOM a émis une mise en garde, notant que les signalements ont surtout été enregistrés le 18 avril, malgré la date de diffusion.

7. Bandeau controversé sur CNEWS – 3 558 signalements

Le 12 février 2024, lors de La Grande Interview de Manuel Bompard (LFI) sur CNEWS, un bandeau affichait : « ISRAËL/HAMAS : l’ambiguïté indécente de LFI ». Ce message, parmi d’autres bandeaux polémiques, a suscité des signalements.

Après avoir forcé la population palestinienne de Gaza à se réfugier au sud de la bande, Benyamin Netanyahu s’apprête à attaquer Rafah, là où ont trouvé refuge 1,3 million de civils palestiniens.



Alors qu’elle présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de… pic.twitter.com/8NlwFbbXw9 — Manuel Bompard (@mbompard) February 12, 2024

L’ARCOM a estimé que les éventuelles diffamations relevaient de la justice et n’est pas intervenue.

8. « L’Heure des Pros » (CNEWS) – 2 900 signalements

Le 30 août 2024, Pascal Praud a dû recadrer Richard Millet dans L’Heure des Pros pour des propos sur l’orientation sexuelle de Lucie Castets (candidate NFP).

Lucie Castets qualifiée de "sexuellement incorrecte" par l'éditeur raciste Richard Millet sur Cnews. L'homophobie mollement reprise par Pascal Praud. Quelle poubelle, cette émission pic.twitter.com/MmcBLbqwsL — Nils Wilcke (@paul_denton) August 30, 2024

L’ARCOM a décidé, le 23 octobre 2024, de ne pas intervenir, estimant que la chaîne avait maîtrisé la situation.

9. Déclarations sur LCI – 2 753 signalements

Le 7 novembre 2024, Samantha de Bendern a suggéré sur LCI que le comportement d’Israël envers des gendarmes français pourrait être excusé si ceux-ci « avaient l’air d’origine maghrébine ou arabe ». Ces propos, jugés racistes, ont entraîné des signalements.

Sur LCI, une "chercheuse assure que "ce qui pourrait excuser le comportement des Israéliens (qui ont arrêté les gendarmes français) c'est si les gendarmes avaient l’air d’origine maghrébine ou arabes", déclare Samantha de Bendern. Ce racisme décomplexé... pic.twitter.com/xH3k5s1x29 — Nils Wilcke (@paul_denton) November 8, 2024

L’ARCOM a décidé, le 16 avril 2025, de ne pas intervenir.

10. « Morandini Live » (CNEWS) – 1 997 signalements

Le 9 juillet 2024, Morandini Live a affiché des bandeaux polémiques post-élections législatives, comme « Front Populaire : le retour de l’abaya à l’école » et « Front Populaire : la crainte des juifs de France ».



L’ARCOM a décidé, le 9 octobre 2024, de ne pas intervenir.

11. « La Tribu de Baba » (C8) – 1 859 signalements

Le 31 octobre 2024, dans La Tribu de Baba, un débat sur l’annulation d’un match France-Israël a suscité la polémique. Isabelle Morini-Bosc aurait qualifié les pays entourant Israël d’« animaux », bien que la chaîne affirme qu’elle a dit « ennemis ».

Dérapage dangereux chez @TPMP de @Cyrilhanouna, Quand l'animatrice @BenaimValerie défend #Israël pour dire que c'est la "seule démocratie de la région", la journaliste française @IsaMoriniBosc, renchérie en disant "entourée d’animaux", pour se défendre elle a écrit sur son… pic.twitter.com/MwWerb1fFH — abdou idrissi (@abdouid96946334) November 2, 2024

L’ARCOM a décidé, le 12 février 2025, de ne pas intervenir.

12. Déclarations de Nicolas Sarkozy sur BFM TV – 1 794 signalements

Le 8 novembre 2024, Nicolas Sarkozy a déclaré lors des Rencontres de l’avenir sur BFM TV : « Les enseignants bossent 24 heures par semaine, six mois par an. » Ces propos ont indigné des institutions scolaires, qui ont saisi l’ARCOM.

"Nous n'avons pas les moyens d'avoir un million d'enseignants" clame Nicolas Sarkozy pic.twitter.com/cxuF8vZyVX — BFMTV (@BFMTV) November 8, 2024

La suite reste inconnue.

13. « Touche Pas à Mon Poste» (C8) – 1 550 signalements

Le 13 juin 2024, Cyril Hanouna a tenté, dans TPMP, de jouer les médiateurs entre Jordan Bardella (RN) et Sarah Knafo (Reconquête !) pour une coalition électorale.



L’ARCOM a mis en garde C8 pour ce rôle partisan.

14. Éditorial de Patrick Cohen sur France 5 – 1 526 signalements

Le 27 novembre 2023, dans C à Vous, Patrick Cohen a livré un éditorial intitulé « Bal tragique à Crépol : la mécanique de la haine et du mensonge », accusé d’être trop partisan sur l’affaire Crépol.



L’Arcom a rappelé à l'ordre la chaîne, l'éditorial - trop partisan - manquant de rigueur, d'honnêteté et de mesure.

15. « Punchline » (CNEWS) – 1 334 signalements

Le 28 mai 2024, Rachel Kahn a relaté dans Punchline avoir entendu dans un taxi des sourates anti-Israël, ce qui a suscité une controverse théologique, les plaignants arguant que le Coran ne mentionne pas Israël.

Rachel Khan : « Pour la première fois, j’ai eu peur. Quand je suis entré dans le taxi, il y avait des sourates disant qu’Israël devait disparaître. On a peur de prendre le RER, le taxi. »😂



Tu comprend l'arabe rachel straus kahn ? pic.twitter.com/DGeKLDLP7r — Kyze nib (@NibKyze) May 31, 2024

L’ARCOM n’est pas intervenue (25 septembre 2024). Toutefois, le 12 novembre 2024, le conseil de déontologie journalistique et de médiation a considéré qu'il y avait bien une infraction à l'obligation d'exactitude et de véracité.

16. Émissions de CNEWS – 1 116 signalements

Le 8 juillet 2024, Punchline et L’Heure des Pros ont suscité des signalements pour des éditoriaux alarmistes sur un hypothétique gouvernement LFI post-législatives. L’ARCOM n’est pas intervenue (18 septembre et 9 octobre 2024).

17. « Les Grandes Gueules» (RMC/RMC Story) – 1 060 signalements

Le 2 septembre 2024, Charles Consigny a fait une blague douteuse dans Les Grandes Gueules sur les viols dans les parkings, perçue comme une allusion à un crime récent à Metz.

« Les 4 saisons de Vivaldi, ça ferait un viol moins déplaisant ! »

Charles Consigny sur RMC lors d'un débat sur les viols de femmes dans parkings...



RMC a supprimé le replay mais ne doutons pas que cette crevure de Consigny continuera à vomir sa diarrhée dans les Grandes… pic.twitter.com/aLiDTD6MWr — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) September 7, 2024

La chaîne a rappelé le chroniqueur à l’ordre, et l’ARCOM n’est pas intervenue (4 décembre 2024).

Mention spéciale : Publicité Bien’ici

Début septembre 2024, une publicité parodiant un film d’horreur (« Vous voulez tuer une jeune femme à la hache ? Bien’ici vous aide à dénicher une maison isolée ») a choqué lors de sa diffusion en prime time, générant plus de 100 signalements.

J'ai ressuscité cette publicité qui n'a été diffusée que quelques jours à la télé, avant d'être abandonnée. pic.twitter.com/bCeZ7xJ0WQ — VirusWar🕊️ (@VirusWar) October 7, 2024

C'est le Jury de déontologie publicitaire qui a constaté la violation des règles : malgré cinq mois de discussions avec l'ARPP, l'annonceur n'avait pas tenu compte des avertissements et même les professionnels n'ont guère perçu le soi-disant côté « humoristique » de la publicité.

Conclusion

Nous avons cherché à rester neutres dans ce palmarès des séquences les plus signalées, compte tenu de la sensibilité des sujets. N’hésitez pas à commenter ces séquences, le rôle de l’ARCOM, ou à nous dire si vous souhaitez que ce palmarès devienne un rendez-vous régulier. Consultez les détails sur alertes-arcom.bonsens.org.