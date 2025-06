Rachida Dati, Patrick Cohen. Duel d’hypocrites dans un paysage médiatico-politique dégénéré

Sur France 5 hier soir, Rachida Dati et Patrick Cohen nous ont offert un spectacle édifiant, non par sa qualité, mais par l’hypocrisie révélée. Et ce face-à-face, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Il n’est pas seulement un clash entre deux personnalités publiques, mais le symptôme d’un système français où les donneurs de leçons, qu’ils soient politiques ou journalistiques, excellent à pointer du doigt les autres tout en occultant leurs propres failles, la paille et la poutre quoi !

Alors que Cohen interrogeait Rachida sur des soupçons de conflits d’intérêt, la ministre a répliqué en évoquant une enquête de Mediapart accusant le journaliste de harcèlement et de management toxique à France Inter. « Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, pour management toxique », a lancé Dati, laissant Cohen visiblement déstabilisé. Mais derrière cette riposte, se cache une hypocrisie patente, car Dati elle-même n’est pas qu'une blanche colombe.

🔴🇫🇷ALERTE VIDÉO | Rachida Dati étant attaquée par Patrick Cohen ressort l'affaire de harcèlement et de management toxique sortie par Mediapart. Il est en PLS.pic.twitter.com/xoAb837P0l — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 18, 2025

Rachida Dati, ministre de la Culture depuis janvier 2024, a un parcours politique marqué par de nombreuses controverses. Accusée à plusieurs reprises de conflits d’intérêt, elle a été au centre d’enquêtes pour soupçons de corruption, notamment lors de son mandat de maire du 7e à Paris. En 2019, Mediapart avait révélé des liens troubles entre Dati et des entreprises privées, levant des questions sur son intégrité. De plus, son ascension politique a souvent été perçue comme étant facilitée par des réseaux d’influence, renforçant l’image d’une femme politique plus soucieuse de son image que de l’éthique.

Patrick Cohen, de son côté, n’est pas en reste. Connu pour ses jugements à l’emporte-pièce et ses positions souvent partiales, voire douteuses, il a été accusé à de nombreuses reprises de manque d’impartialité et de déontologie journalistique. De plus son passage à France Inter a été entaché de plaintes internes pour management toxique, confirmant les allégations portées par Mediapart. En 2023, Nicolas Dupont-Aignan l’avait déjà accusé de « cirer les pompes » d’Emmanuel Macron, un terme qui résume bien sa tendance à flatter le pouvoir plutôt qu’à le questionner de manière impartiale.

J’apprends que les émissions @cavousf5 et @clhebdo5, sur @Francetele sont produites par le groupe Media One détenu par

Xavier Niel proche de #Macron.

Masterclass de @dupontaignan face à Patrick Cohen. pic.twitter.com/hlzSLeVjwT — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) February 13, 2023

En 2022, c'est Didier Raoult qui avait remis le journaliste à sa place, "c'est un type qui est là pour faire le clown, qui fait de la propagande et qui voulait m'apprendre ce qu'est la poliomyélite" en référence à une interview sur C à vous en 2020 où Cohen avait remis en question les affirmations de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine, allant jusqu'à évoquer la poliomyélite pour critiquer ses connaissances.

Sur Europe1, le Pr #Raoult lâche ses coups et c’est Patrick Cohen qui déguste ! « Un type qui fait le clown pour faire de la propagande au lieu de l’information, et qui voudrait m’apprendre ce qu’est la poliomyélite ! »

➡️ Raoult très en forme détruit la caste ! À écouter ! pic.twitter.com/4Nd2eAoZC8 — Florian Philippot (@f_philippot) May 6, 2022

Une hypocrisie systémique

Cet épisode n’est pas un accident isolé, mais le reflet d’un paysage médiatique et politique français gangréné par l’hypocrisie. Les médias, censés être les garants de la transparence, sont souvent eux-mêmes accusés de partialité et de conflits d’intérêt. De leur côté, les politiques, comme Dati, excellent dans la dénonciation, tout en occultant leurs propres travers. Cette danse macabre entre médias et politique, où chacun accuse l’autre sans jamais regarder ses propres failles, est devenue une norme dans la France contemporaine.

Les réformes médiatiques, un leurre ?

Cette confrontation survient alors que le gouvernement propose des réformes du secteur audiovisuel, des initiatives que Cohen et d’autres critiquent, y voyant une menace pour l’indépendance éditoriale. Pourtant, ces critiques sonnent creux lorsqu’elles viennent d’un homme dont les propres pratiques managériales ont été qualifiées de « brutales » par ses collègues. N’est-ce pas ironique de voir un tel individu se poser en défenseur de la liberté d’expression ? De même, Dati, critique les médias, ceux-là mêmes, qui lui ont fait bénéficier de leur soutien quand sa carrière en avait besoin, notamment lors de sa nomination au gouvernement.

Cet épisode de C à vous, est un rappel brutal de ce qui gangrène le paysage médiatique et politique français. La posture moralisatrice de P. Cohen, de R. Dati et son passé de controverses, incarnent tous deux un système où les donneurs de leçons excellent pour pointer du doigt, mais peinent à répondre lorsqu’on leur oppose le miroir. Dans un monde où l’hypocrisie est devenue la norme, il est temps de regarder ces deux faces d’une même pièce avec l’œil critique qu’elles méritent.