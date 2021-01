Un réveillon devant le petit écran, ou devant l’ordinateur

On aurait pu imaginer qu’au vu du nombre de Français privés de « fiesta » ce 31 décembre 2020, les chaînes de télévision auraient rivalisé d’imagination.

En réalité, pas vraiment. TF1 nous sort son marronnier, le Bêtisier de l’année, France 3 mise sur ses téléfilms, M6 diffuse un concert 2019 de Mylène Farmer, C8 recycle Patrick Sébastien et W9 reste fidèle à Kameloot.

Seule France 2 semble avoir mis les petits plats dans les grands avec « La grande soirée du 31 à Versailles » et de nombreux invités. Ce programme populaire sera présenté par Stéphane Bern, entouré d’une quarantaine d’artistes, et s’étendra jusqu’en 2021.

Pas plus de nouveautés à l’horizon pour les enfants, mais des films qui peuvent effectivement les divertir : « Sur la piste du Marsupilami » sur TMC, « Niko le petit renne » sur 6Ter ou « Kung Fu Panda » sur Gulli.

Concerts virtuels

Si le programme télé ne vous enchante pas, si vous en avez terminé de vos séries Netflix, et que vous êtes coincé chez vous, rassurez-vous, vous avez une solution alternative : Internet et ses concerts virtuels.

Ainsi Jean-Michel Jarre sera en concert multimédia « Welcome to the other side » en direct à partir de 23h25 depuis la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Le DJ David Guetta propose lui aussi un concert en live streaming à minuit depuis la Pyramide du Louvre. Cerise sur le gâteau, un appel aux dons sera lancé au profit des Restos du Cœur et de l’Unicef.

Minuit, c’est un peu tard ? Vous pouvez commencer votre soirée plateau télé avec le spectacle (payant) de l’humoriste Christelle Cholet , diffusé en live streaming également, à partir de 20h30.

On vous met un peu dans l’ambiance avec la dernière parodie de l’artiste varoise et bon réveillon à tous, malgré tout !