"Vive la liberté !", célèbre le journaliste ex-détenu en Turquie à son retour en Suède

Détenu sept semaines en Turquie et condamné pour "insulte" au président turc Recep Tayyip Erdogan, le journaliste suédois Joakim Medin a célébré samedi sa liberté, quelques heures après son retour en Suède.

"À peu près à partir du premier jour, j'ai pensé à ce que j'allais dire maintenant : Vive la liberté, la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de mouvement", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Stockholm, où il est apparu soulagé.

"C'est tellement bon de pouvoir parler comme je veux, écrire et me déplacer comme je veux", a-t-il ajouté, après une incarcération, à l'isolement, à la prison de Silivri dans la banlieue d'Istanbul.

Sa femme Sofie Axelsson, qui attend leur premier enfant, a raconté avoir reçu jeudi un SMS lui annonçant sa libération.

"C'est un soulagement indescriptible, que ce cauchemar soit terminé et que Joakim puisse être à mes côtés quand notre fille naîtra", a-t-elle dit.

La nature exacte des négociations entre Suède et Turquie ne sont pas connues.

Un peu plus tôt dans la journée, la cheffe de la diplomatie suédoise Maria Malmer Sternergard avait souligné qu'il n'y avait eu aucun échange.

"Il n'y a eu aucun troc, aucune exigence (de la Turquie) n'a été formulée", a-t-elle insisté.

Joakim Medin a estimé que la grossesse avancée de sa femme avait contribué à sa libération, ainsi que le contexte politique en Turquie avec la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le reporter du journal suédois Dagens ETC, 40 ans, avait été interpellé le 27 mars à son arrivée à Istanbul, où il venait couvrir les manifestations déclenchées par l'arrestation le 19 mars du maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, principal rival du président Erdogan.

Fin avril, il a été condamné à 11 mois de prison avec sursis par un tribunal d'Ankara, pour "insulte au président".

Malgré la condamnation à une peine avec sursis, il restait en prison dans l'attente d'un autre procès pour "appartenance à une organisation terroriste" qui doit s'ouvrir le 25 septembre.

Le journaliste nie l'accusation de la justice turque selon laquelle il aurait participé en janvier 2023 à Stockholm à une manifestation du PKK.

