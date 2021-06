L'artiste Moby signe un nouveau clip poignant

Figure de la musique électro dans les années 90, Moby est un auteur-compositeur, dont les œuvres musicales sont engagées, voire très engagées. « Why does my heart feel so bad », tube planétaire sorti en 1999 ne vous ait sans doute pas complétement inconnu : musique d’un clip où l’on découvrait deux petits personnages attachants, Little Idiot et son chien, débarquant de la Lune pour découvrir sur la vie sur la Terre. Le 3 juin, ce clip « légèrement » revisité avec les problématiques actuelles de la société a été dévoilée sur la chaine YouTube de l’artiste. Une vidéo signée par Moby et l'illustrateur Steve Cutts. Attention, ça décoiffe et c’est poignant…

Avec ce nouveau clip, le tube « Why does my heart feel so bad » est remis au goût du jour. Dans la version 2021, les deux personnages sont encore présents et ils découvrent une autre réalité que celle de 1999 : des forêts rasées, de la surpêche dans les océans, de la consommation à outrance, de l’agriculture intensive, des animaux exploités, des bagarres pour du papier toilettes… Le tout dessiné au trait en noir et blanc par le très talentueux illustrateur, Steve Cutts. À l’aide d’une gomme magique, l’illustrateur corrige les travers de la société : un outil pour effacer les dérives des Hommes. « Au cours de ma vie et de ma carrière, j’ai réalisé des centaines de clips. Mais de toutes les vidéos que j’ai pu faire, c’est peut-être ma préférée… » peut-on lire sur la page Facebook de Moby.

La collaboration entre Steve Cutts et Moby revient régulièrement : en 2016, le chanteur et l’illustrateur s’unissaient pour dénoncer notre aliénation technologique dans un clip « Are You Lost In The World Like Me? », puis en 2017, ils dénonçaient notre culture « dystopique » dans une nouvelle production « In this Cold Place ».