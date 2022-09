"Ce serait bafouer ce que je suis": non-vaccinée, Zaz contrainte d'annuler sa tournée au Québec

Non-vaccinée, la chanteuse Zaz a annoncé qu'elle ne serait pas en mesure de se produire au Canada du fait des restrictions sanitaires encore en vigueur dans le pays. « Je ne peux pas dire oui quand je ressens non. Ce serait bafouer ce que je suis, ne pas me respecter », a-t-elle écrit dans une publication sur son compte Facebook.

La chanteuse Zaz a annoncé qu’elle reportait, avec « une grande tristesse » ses concerts prévus en septembre 2023 au Québec « en raison des mesures sanitaires toujours en application au Canada ». L'artiste a expliqué, dans un message publié sur Facebook le 9 septembre les raisons de cette annulation. « J’ai fait le choix de ne pas me faire vacciner », indique-t-elle, ce qui empêche sa venue.

Elle précise avoir contracté « plusieurs fois » le Covid, précisant qu’elle ne s'était pas encore exprimée sur le sujet car elle estimait que ce n'était pas « le bon moment », et qu’elle avait jusqu’à présent réussi à assurer l’ensemble de ses spectacles depuis le printemps « en montrant patte blanche (test PCR à répétition et isolement) ».

Mais, poursuit-elle, « la question se repose et je n’ai pas d’autre solution que de vous dire ceci : je ne peux pas dire oui quand je ressens non », ajoutant que « ce serait bafouer ce que je suis, ne pas me respecter... » Refusant la vaccination pour elle-même, Zaz assure qu'elle « respecte le choix de chacun » et met en avant son « libre-arbitre à ce sujet ». « J’en décevrai peut-être certains, mais je sais que beaucoup me comprendront », ajoute-t-elle, espérant cependant que la situation sanitaire évolue rapidement, de manière à lui permettre d’obtenir une autorisation d'entrée au Canada.

Le pays a vu les restrictions sanitaires contestées à l'occasion de plusieurs manifestations, dont le mouvement des camionneurs durant l'hiver, qui avait paralysé la capitale fédérale Ottawa pendant plusieurs semaines, suivi d'un mouvement des motards au printemps. Le Canada exige toujours une preuve de vaccination pour les voyageurs arrivant de l'étranger.

La province du Québec a lancé depuis le 16 août une campagne automnale de rappel vaccinal, les autorités sanitaires s'attendant à une augmentation notable des cas de Covid-19.