La hausse des prix de l'énergie menace aussi la grande distribution, avertit l'un de ses représentants

Comme les particuliers, les commerçants et plus globalement les entreprises vont faire face à une augmentation significative des prix de l'énergie dans les mois à venir, l'un des représentants de la grande distribution brandit le risque de la fermeture de certaines enseignes pour réclamer un bouclier tarifaire.



Le président de PERIFEM, Thierry Cotillard, qui représente les différentes enseignes de grandes surfaces, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, les grandes surfaces, comme de très nombreux acteurs de la filière alimentaire, sont en danger : « Ce qu’on est en train de vivre, c’est du jamais-vu, expliquait-il sur France Info le 7 octobre. Nous négocions en ce moment nos contrats d’énergie pour les deux ou trois prochaines années. Les tarifs proposés sont multipliés pas trois ou cinq par rapport à l’an dernier. Et que l’on soit indépendant ou regroupé, la facture peut aller de 50% à 800% d’augmentation ». Un mur infranchissable pour certaines enseignes qui risquent de mettre la clé sous la porte et, pour le consommateur, un risque de forte inflation.



Les prix pourraient augmenter de 15% en 2023



L'année prochaine, globalement, précise Thierry Cotillard, les produits vendus en supermarché augmenteront de 15%.



Si le bouclier tarifaire pour les prix de l’énergie est une bonne chose pour les consommateurs, il n’est pas suffisant et doit être élargi aux entreprises, notamment pour éviter les écarts de compétitivité entre la France et d’autres pays qui ont établi un tarif clair et réglementé par l’État.



En attendant, ce représentant du secteur de la distribution annonce que des mesures sont déjà prises pour limiter la consommation d’énergie : à commencer par la baisse du chauffage à 19 degrés (qui pourrait baisser à 17 degrés en cas de menaces de coupures d’électricité) et une baisse de moitié de l’intensité lumineuse avant l’ouverture du magasin. Autre « plan ultime d’urgence qui pourrait être en place par le secteur de la distribution dans un deuxième temps » : la fermeture des magasins plus tôt en soirée. Ceux qui ferment habituellement entre 19 et 20 heures pourraient ainsi baisser le rideau dès 18 h 30.