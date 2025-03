Le groupe hongkongais Hutchison va céder ses ports sur le canal de Panama à un consortium américain

BRÈVE - La pression de Donald Trump s’accentue sur le canal, les choses bougent... Le géant hongkongais Hutchison a annoncé mardi la vente des ports qu'il contrôle à l'entrée et à la sortie du canal de Panama ainsi que d'autres installations portuaires à travers le monde à un consortium américain mené par BlackRock pour environ 19 milliards de dollars. Néanmoins, il n’est pas certain que ce soit du bon côté de l’escarcelle américaine que soit tombée cette affaire. Une fois de plus, c’est le boulimique gestionnaire d’actifs qui récolte la mise.

Cette cession intervient alors que Washington ne cesse de dénoncer une emprise chinoise sur le Canal de Panama depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.