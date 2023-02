Aux dernières nouvelles, le complotisme n'a ni valeur juridique ni caractère injurieux

EDITO : Le complotisme n'a ni valeur juridique ni caractère injurieux. En tout cas, pas que je sache.

J'en veux pour preuve ce "communiqué de presse que vient de publier l'APF", signé Chris Dubuis Santini, que je me suis permis de développer céans succinctement à ma sauce à cet effet :

Je dégustais un sandwich aux insectes devant la télé juste après ma 9e dose, et alors que les experts nous demandaient de cracher sur l’image du dictateur fou Poutine, mon mari transgenre noir ukrainien entra et me dit qu’il était enceint, probablement d’un pangolin.

« Ce matin, complètement reboosté par ma huitième ou neuvième dose (je ne sais plus) de vaccin anti-covid XXL maxi plus, je regardais religieusement - et pour la dixième fois - le journal de BFMTV d'hier soir, en replay et en dégustant un sandwich végan goût chauve-souris au pain fait avec de la farine d'insectes.

Soudain, et ceci (hasard fortuit pléonastique ou attaque médiatique terroriste complotiste ?) pile au moment où les experts en politique internationale, présents sur place, exigeaient de la citoyenneté qui nous habite tous au plus profond, nous les vaccinés volontaires, qu'on crachât sur l'image de Vladimir Poutine (un dictateur fou très méchant pro-Russes de l'Est et qui mange des enfants) ;pile à ce moment-là, mon mari transgenre noir, un Ukrainien juif converti à l'Islam à l'insu de son plein gré (à savoir suite à un quiproquo pas très catholique entre un protestant radicalisé et une personne affirmant avoir été témoin de Jéhovah, mais qui en réalité n'a pas du tout vu l'accident de voiture de Pierre Palmade ; Pamela est entré(e) en trombe à la fois dans la pièce et en émoi, tout heureu.se.x de m'annoncer « LA » bonne nouvelle : iel est enceint(e). Probablement d'un pangolin : l'autopsie est en cours.

Mon bijou, genou, hibou, caillou, chou, époux revenait là on ne peut plus fièrement de l'antenne que la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a ouverte à Bourg-la-Reine, à la demande de celle du Val-de-Marne, pour désengorger celle de Choisy-le-Roi ; pour ceux que ça intéresse cette antenne est contiguë ou presque au centre d'accueil casher que Bernard-Henri Lévy a fondé à Villejuif, avec Georges Soros, pour les réfugié(e)s de guerre Libyen.ne.s, en hommage à un colonel Kadhafi qui (on l'entend dans son prénom : « Mouammar ») n'était pas assez solidement attaché au pouvoir pour s'y maintenir plus longtemps. Nicolas Sarkozy confirme. On ne peut plus fièrement, car étant donné qu'en fait nous nous sommes mariés uniquement à l'église et non pas également à la maire - Mazel Tov ! - l'allocation mère célibataire lui a été accordée ; accordée en sus de son RSA et de l'allocation adulte handicapée, évidemment. Et Vive la France !

Certes, c'est seulement à titre provisoire. Cependant c'est avec effet rétroactif à compter de notre lune de miel. Du miel bio, bien entendu. Et un miel dont le succès international est intervenu suite à une vidéo qui a été virale chez les internautes, tellement plus que la grippe aviaire dans les locaux du Canard Enchaîné, et que Saïd et Chérif X., inconnus jusqu'alors, employés ad hoc des services secrets français, eux, ont funestement contaminé la rédaction de Charlie Hebdo le 9 janvier 201 ; cette vidéo a été tellement virale, qu'on peut affirmer ceci sans risque de passer pour un affabulateur : les abeilles qui le produisent, ce miel bio, ont fait doublement le « Buz » à cette occasion, et non pas le « Bzz ». Vedette d'un dessin animé japonais éponyme célèbre des années 80, ce n'est pas celle qui est prénommée Maya qui me contredira. Amen. »