L'hebdomadaire Le Point, propriété du milliardaire François Pinault via sa holding Artémis, et subventionné par l'État à hauteur de 2,6 millions d'euros en 2024, va enclencher un plan social qui prévoit 58 suppressions de postes, dont une partie des correcteurs, qui seront remplacés par de l'intelligence artificielle, a appris mercredi l'AFP de sources concordantes, confirmant une information du média La Lettre.

Une démarche récurrente qui commence à poser problème dans une société où les médias sont majoritairement propriété d'oligarques, à des fins bien connues, mais toutefois subventionné par l'État. Une anomalie où le citoyen lambda ce voit financer les danseuses de magnats cherchant à influencer le pouvoir par la pression de leurs médias, médias de moins en moins rentables et toujours plus subventionnés.

Ce projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concerne 32 salariés en CDI (sur 200 environ) et 26 pigistes, ont indiqué plusieurs sources internes à l'AFP. Parallèlement, 18 créations de postes sont envisagées.

Le projet vise notamment les services de révision et correction du magazine, qui comptent une quinzaine de personnes. Certaines de ces tâches seraient à l'avenir assurées par des outils d'intelligence artificielle (IA), sous supervision humaine.

Côté rédacteurs, cinq postes sont concernés.

Le projet a été présenté aux salariés mercredi par le directeur du Point, Etienne Gernelle, et le PDG, Renaud Grand-Clément, à l'issue d'un CSE extraordinaire du magazine détenu par le milliardaire François Pinault.

Sollicitée par l'AFP, la direction n'a pas souhaité commenter ces chiffres.

"C'est un projet de réorganisation qui s'inscrit dans une stratégie de montée en gamme, de singularisation et, dans une certaine mesure, de prise de distance par rapport à la course à l'actualité", pour "investir d'abord sur l'enquête et le reportage", a déclaré M. Gernelle à l'AFP.

Ce processus de "modernisation interne" s'accompagne d'un "usage raisonné et supervisé de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, dans certains processus d'édition seulement", a-t-il poursuivi, en soulignant qu'il n'était "pas question" de faire écrire des articles par l'IA.

Ces derniers mois, "la rumeur bruissait, mais l'ampleur de ce plan a surpris les salariés", a pour sa part indiqué une source interne à l'AFP, en craignant qu'"un métier entier disparaisse" avec les suppressions de postes dans les services de révision et correction.

"C'est un choc" et "cela crée une perplexité incroyable : comment monter en gamme quand on supprime les réviseurs ?", s'est interrogée une autre source interne.

Les discussions formelles sur ce projet devraient débuter fin avril.

Le Point est un magazine qui continue à perdre du lectorat, selon les chiffres de l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias).

Bientôt la CCIJP (Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels) pourrait se voir dans l'obligation d'attribuer la carte de presse à de non-humains, avant qu'elle ne soit elle-même remplacée par l'IA.