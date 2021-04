Comment booster son immunité pour se protéger du coronavirus ? avec Catherine Malpas

Immunité, vous avez dit ? Avec cette pandémie mondiale, nous savons que ce maudit virus nous traque à tout instant. Chez nous, à l’extérieur. Comment mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas attraper cette foutue maladie ? Les traitements préventifs existent, mais ils sont insuffisamment mis en avant. Catherine Malpas, naturopathe, nous confie ses meilleures préconisations éprouvées par ses patients qui sont en pleine forme !

Passera, passera pas. Nous ne sommes pas tous égaux devant la Covid-19. Certes, il y a les gestes barrières, la distanciation sociale qui nous protègent. Nous ne faisons plus « la bise » ! Mais notre immunité a besoin d’un sérieux coup de pouce. Ce sont les êtres humains dont les organismes sont les plus robustes qui échappent au virus. Alors pourquoi se priver d’une aide précieuse pour contrer l’ennemi invisible ?

Quels sont les compléments alimentaires dont nous avons besoin pour faire barrière au coronavirus ?

Tout d’abord, faisons un point sur notre alimentation. Même si nous avons le sentiment de bien manger, en réalité notre alimentation moderne est pleine de carences. Nous vivons depuis 50 ans la seule période de l’humanité où il n’y a plus de pénurie alimentaire dans les pays industrialisés. Mais ce que l’on mange ne nous nourrit plus, ou nous nourrit mal, voire nous apporte des maladies. On a vu augmenter le nombre de cancers, de maladies cardio-vasculaires, de diabètes de type 2… Aussi faut-il compenser cette alimentation défectueuse, parfois désastreuse, par des compléments alimentaires. Nous n’avons plus le choix !

La vitamine D est le booster par excellence des défenses immunitaires. 80 % la population française est carencée en vitamine D, aussi incroyable que cela puisse paraître ! L’industrie laitière a beau nous culpabiliser avec ses spots publicitaires dans le style « Si on ne mange pas de produits laitiers, on n’aura pas des os solides », il est impossible de fixer le calcium quand on est carencé en vitamine D.

Apportée par la consommation de poissons gras et de coquillages, la vitamine D est aussi synthétisée par l’organisme sous l’action des rayons du soleil.

Ce qui fait la valeur d’un complément, ce sont ses principes actifs, c’est-à-dire la substance naturelle qui possède les propriétés nécessaires à booster l’organisme. Plus les principes actifs sont concentrés et plus le produit est cher. Il convient de comparer la composition, la provenance, la concentration et le juste prix. C’est pourquoi, je vous propose pour chaque complément ma propre recommandation.

La juste dose de vitamine D3, c’est 50 microgrammes/jour sous forme liposoluble, c’est la forme la mieux synthétisée par l’organisme. Il faut regarder la concentration proposée par le laboratoire : si la goutte est dosée à 5 microgrammes, il vous faut 10 gouttes ; si elle est dosée à 10, alors n’en prenez que 5.

Laboratoire Dplantes D3, 2 gouttes par jour

La vitamine C est aussi un précieux allié pour notre bonne santé?

La vitamine C « liposomale », c’est à dire enveloppée d’une protection lipidique, galvanise les défenses immunitaires, aide l’organisme à traverser une période de grosse fatigue. Elle prévient les gros rhumes et diminue l’impact de la grippe… Le hic de la vitamine C, c’est que sa capacité d’absorption par l’organisme est faible. Même en mangeant une tonne d’oranges par jour cela ne marcherait pas mieux. Au-delà de 180 mg de vitamine C/jour, la barrière intestinale fait bloc et rejette le surplus via les urines… En revanche si vous prenez la vitamine C sous forme « liposomale », elle se comportera comme un cheval de Troie ! La barrière intestinale n’y verra que du feu laissant le précieux nectar s’introduire dans le corps sanguin. Elle stimule le système immunitaire, notamment dans la fabrication des lymphocytes T, et quand elle est associée au zinc, elle traque impitoyablement virus et microbes en tous genres.

Il convient de prendre 1 400 mg/jour en deux prises, le matin au réveil et le midi, avant le déjeuner.

Laboratoire Cell’innov, 5ml par jour pur ou dilué

Vous parlez justement du zinc. Il est fortement recommandé ?

Le zinc va permettre de faire planer votre système immunitaire !

C’est un oligo-élément qui intervient dans de nombreux processus enzymatiques vitaux. Il joue aussi un rôle important dans le métabolisme des protéines et des graisses. Enfin, il permet la production des prostaglandines, des composés qui exercent une action anti-inflammatoire à partir des acides gras polyinsaturés, oméga 3 et 6.

Vous n’avez pas tout compris ? Pas grave. Retenez seulement que corriger une carence ou un déficit en zinc permet au globules blancs impliqués dans les défenses immunitaires (macrophages, neutrophiles, lymphocytes) de retrouver un niveau d’activité normale.

Ma recommandation : 20 mg/ jour Zinc, du laboratoire Oligosanté : 1 gélule le matin à jeun, 1 mois

Et du côté des probiotiques ?

Le 4ème cavalier de l’immunité n’est pas apocalyptique mais probiotique ! L’intestin regroupe 70% des cellules immunitaires. Il remplit une fonction de protection grâce à un écosystème complexe composé de bactéries. Prendre soin de son système digestif, c’est aussi blinder son système immunitaire ! Nos intestins ont besoin de bonnes bactéries pour se protéger des infections, calmer les inflammations. Les probiotiques sont de précieux alliés pour doper notre flore intestinale. Leurs bienfaits sont multiples et diffèrent d’une souche à l’autre, d’une formule à l’autre. Tout dépend de la manière dont ils ont été préparés et préservés.

Ainsi, pour être sûr que les bonnes bactéries arriveront au bon port digestif et pour agir efficacement, il ne faut pas hésiter à charger la mule. Vous devrez en prendre régulièrement plusieurs milliards ! Tout cela réunit en quelques comprimés, bien entendu.

Laboratoire La Royale Royal Fibre Flor, 1 cp matin midi et soir et Royal ProFlor 1 cp matin pendant 3 mois

Quelles sont vos autres préconisations en dehors des compléments alimentaires ?

Il faut bouger ! D’autant qu’avec le télétravail, la sédentarité a envahit nos vies. L’exercice physique est indispensable. Le sport nettoie votre corps, le purge de ses déchets, favorise notre endurance. Il permet de libérer dans le sang des endorphines qui déclenchent une sensation de bien-être. Celles-ci réduisent le stress, favorisent l’optimisme, le sommeil. Rien ne vaut la régularité soit 3 séances de 45 minutes par semaine ou 5 fois 30 minutes de marche, yoga, fitness, pilates, vélo.

Par ailleurs, il ne faut pas faire l’impasse sur le sommeil. Un adulte devrait dormir entre 7 et 9h par nuit. Le plus important est de se coucher et de se lever à la même heure. Votre corps ne pourra que vous en remercier. Avant de dormir, vous devez « préparer votre sommeil ». Cela veut dire éviter des boissons énergisantes avant de dormir, réduire la luminosité de vos appareils électroniques, voire ne pas les utiliser avant de vous coucher. Si vous avez des difficultés pour vous endormir, je préconise le Spray Phyto Nuit du laboratoire Secrets de Miel, 2 à 3 pulvérisations dans la bouche avant le coucher.

Que pensez-vous des gels hydroalcooliques et des masques ?

Les gels sont à utiliser avec parcimonie, car ils enlèvent la protection que nous avons au niveau du derme. Alors n’hésitez pas à porter des gants à l’extérieur. En tout cas, chez vous, autant utiliser un savon de Marseille, un savon d’Alep à l’huile d’olive, ou tout savon naturel bio.

Quant aux masques, je préconise d’acheter « Le masque français ». Ces masques fabriqués en région parisienne, à Vélizy, sont réputés les plus filtrants au monde. Ils sont disponibles de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. On ne va quand même pas acheter des masques chinois en pharmacie parce qu’ils sont moins chers ! Nous devons tirer les leçons de cette pandémie. En soutenant cette PME française, on soutient aussi l’indépendance stratégique de la France. Notre santé économique dépend aussi de nos prises de conscience et de nos comportements. .

Catherine Malpas est naturopathe et coach en stratégie nutritionnelle, conférencière certifiée. Son approche de la santé est un art de vivre basé sur une hygiène de vie conforme à la physiologie du corps humain. Elle est l’auteur de « Faites la paix avec votre assiette » et co-auteur de « Les 7 clés pour être heureux et en bonne santé - la méthode Body and Mind » en collaboration avec la journaliste Cécile Guerrier. Ces deux best-sellers ont été publiés aux Editions de La Martinière.