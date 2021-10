Les enfants les plus drôles seraient aussi les plus intelligents

Voici une étude qui va parler à nombre d’entre nous. Surtout à ceux qui ne pouvaient s’empêcher d’amuser la galerie, ou en tout cas d’user de leur humour en classe : les enfants particulièrement drôles seraient aussi plus intelligents que les autres.



L’étude nous vient de Turquie. Elle a été réalisée auprès de plus de 200 enfants qui ont été invités à légender une dizaine de dessins animés récents. Sept experts ont ensuite évalué le caractère amusant des légendes, et leur pertinence par rapport aux dessins animés. Au total, ils ont évalué plus de 30 000 légendes.



Ils ont ensuite comparé leurs observations au niveau de connaissances générales et aux capacités de raisonnement verbal des enfants. Et ont pu constater que dans 68 % des cas, la capacité à produire des légendes humoristiques était liée à des facteurs de mesure de l’intelligence plus élevé que la moyenne.



C’est la première fois qu’une étude de ce type est menée en Turquie, pays qui a la particularité d’être à la croisée des cultures orientales et occidentales.

Les enfants font de l'humour pour être acceptés



Le professeur Ugur Sak, de l’université Anadolu, auteur principal de cette étude, précise une chose intéressante dans l’article publié dans la revue Humor – De Gruyter : « Alors que l’humour est fréquemment utilisé par les adultes pour se divertir, les enfants l’utilisent surtout pour être acceptés par leurs pairs. Par conséquent, la nature de l’humour des adultes et des enfants diffère. » Il souligne également que les liens entre capacité à faire de l’humour et intelligence est plus évident chez les enfants que chez les adultes. Et ajoute que les parents et les enseignants qui ont affaire à des enfants particulièrement drôles doivent avoir conscience qu’il est fort probable que ces derniers soient aussi intelligents qu'amusants !