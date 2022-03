Faut-il se déchausser à la maison? La science a déjà une idée sur la question

Dans certaines familles, l’habitude est de se déchausser à l'entrée de la maison, et d’utiliser les pantoufles qui attendent bien sagement à côté de la porte. Dans d’autres foyers au contraire, on ne risque pas de dévoiler ses chaussettes trouées, passées partout, en ville ou ailleurs. Elles restent donc bien au chaud à l'intérieur des chaussures. D’autres enfin ont adopté une pratique mixte, et gardent leurs chaussures à la maison, sauf dans les chambres où elles sont interdites, remplacées par les pantoufles. Malgré ces pratiques différentes, les scientifiques sont unanimes : il serait préférable de ne pas circuler dans la maison avec les chaussures utilisées pour sortir, car elles seraient responsables de l’introduction des contaminants retrouvés dans nos intérieurs.

Ne pas accumuler les saletés, pour une meilleure qualité de l’air intérieure

Selon Mark Patrick Taylor scientifique environnemental et Gabriel Filippelli professeur à l’université d’Indiana, alors que l’on s’intéresse de plus en plus à la pollution environnementale, il serait judicieux de faire plus attention à la pollution présente à l’intérieur des maisons, car on respire de l’air non pas à l’extérieur, mais 90% du temps, à l’intérieur. La matière qui s’accumule à l’intérieur, en plus de la poussière et de la saleté apportée par vos visiteurs et les poils des animaux domestiques, est largement composée des résidus provenant des chaussures portées à l’extérieur. Il peut s’agir de micro-organismes, tels que des agents pathogènes résistants aux médicaments (notamment des germes associés aux hôpitaux) ou des toxines cancérigènes, des résidus d’asphalte, des perturbateurs endocriniens et des produits chimiques pour pelouses.

Laissez les chaussures sur le paillasson, pour éviter les agents pathogènes dangereux

Selon les scientifiques, enlever ses chaussures pourrait donc aider à se protéger d’agents pathogènes potentiellement dangereux à la maison. Pour une meilleure prévention, il faut privilégier la « chaussure d’intérieur », jamais portée à l’extérieur, mais aussi préférer passer la serpillère aux méthodes de nettoyage à sec (comme le balai). Pour éviter trop de stérilité, qui ne laisse pas bien se développer le système immunitaire, il suffirait de sortir se promener dehors régulièrement et ainsi profiter du grand air, tout en laissant les pathogènes à l'extérieur.