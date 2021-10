La sexualité des astronautes : un sujet épineux à prendre au sérieux

Comme l’alimentation et le sommeil, la sexualité est une composante essentielle pour le bien-être de l’Homme. Alors que les voyages dans l’espace s’annoncent de plus en plus nombreux et de plus en plus longs, le fabricant de sex-toys We Vibe s’est sérieusement penché sur la question.



Si elle ne concerne pour l’heure qu’une poignée de scientifiques qui passent quelques mois dans l’ISS, la question de la sexualité dans l’espace se posera bientôt pour des dizaines, voire des milliers de touristes… L'un des "leaders" des produits dédiés au plaisir a donc décidé de se pencher sérieusement sur la question : We Vibe s’est allié à Erobotics Research Consulting, une équipe de chercheurs spécialisés dans la sexologie de l’espace. Ils viennent de publier la première partie de leur rapport intitulé « Sex Tech dans l’espace : la pertinence de la sexualité dans l’espace pour le public et les agences ».

Mars, c'est loin !

Leurs travaux se penchent sur un certain nombre de questions et visent assurément à démontrer que lors des vols spatiaux, qu’ils soient à but scientifique ou touristique, une sexualité active est nécessaire au bien-être des astronautes. Pour l’heure, le sujet semble tabou (ou secret) au sein des agences spatiales. Or, si les missions deviennent, dans les prochaines années, de plus en plus longues, s’étalant même sur plusieurs années, cette question deviendra centrale.

Comment gérer l'absence de gravité et d'intimité dans l'espace?

Le rapport souligne, logiquement, que « faciliter la masturbation ou le sexe en couple pourrait en fait aider les astronoautes à se détendre, à dormir et à soulager la douleur ». Faire l’amour à distance, pour préserver le lien avec l’être cher resté sur Terre, sera bien entendu un volet important du travail à réaliser. Mais il s’agira également de trouver des solutions pour rendre possibles les rapports sexuels au sein des vaisseaux spatiaux. Se posent en effet les problèmes d’absence de gravité et d’intimité, mais aussi d’élimination des fluides...