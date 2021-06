L'OMS lance une application mobile gratuite pour pratiquer le yoga

Pour certains c’est un sport, pour d’autres c’est plutôt une thérapie, voire un style de vie. Le yoga s’est répandu partout dans le monde et ses bienfaits pour la santé sont maintenant largement reconnus. Le 21 juin était la journée internationale du yoga, et l'OMS, en collaboration avec le gouvernement indien, en a profité pour lancer une application de yoga gratuite à disposition de tout le monde sur les appareils Android et Apple : mYoga. Avec une série de vidéos et audios, les novices et “yogis” confirmés pourront pratiquer régulièrement cette tradition vieille de 5 000 ans. L’application est disponible en français, anglais, espagnol et hindi.



Le yoga, une pratique bénéfique pour la santé physique et mentale



L'activité physique régulière comme le yoga, est un facteur de protection bien établi pour la prévention et le traitement de nombreuses maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, tels que l'hypertension, le surpoids et l'obésité, mais aussi pour l'amélioration de la santé mentale, l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être.



Le yoga, un allié contre le Coronavirus ?



En Inde, depuis le début de la pandémie, le gouvernement indien a bien rappelé les vertus du yoga, qui a eu un protagonisme particulier pendant la pandémie. Baba Ramdev, un gourou proche de l’administration Modi, également fondateur d’un empire de produits de médecine traditionnelle a défendu le yoga et la médecine traditionnelle pour combattre l'épidémie.

L'OMS, dont les responsabilités ont été mises en exergue avec la crise, a visiblement des priorités assez relatives. Toujours est-il que nous devons rester détendus.