Le printemps arrive, retrouvez votre fraicheur !

Les bourgeons vont pointer dans les arbres, les fleurs vont éclore et le soleil restera haut dans le ciel. A l’image de la nature, nous aussi nous avons envie de retrouver l’éclat perdu pendant l’hiver. Un éclat d’autant plus terni que nous restons plus souvent chez nous qu’avant la crise. Voici donc quelques conseils pour que souffle un vent de renouveau dans nos vies.

Offrez-vous un nouveau visage avec un maquillage frais

La pandémie nous attriste encore mais l’envie de vivre est toujours plus forte. Nous avons besoin de plaire et de nous sentir bien. Pourquoi ne pas se donner une meilleure mine pour commencer ? Le maquillage est l’astuce à portée de main pour restructurer le visage et lui donner un coup de jeune. Fond de teint, blush, fard à paupières et rouge à lèvres : valorisez vos atouts avec un peu de couleurs. Sans exagérer, vous pourrez donner du relief à votre visage avec des teintes discrètes et bien réparties. Optez cependant pour des produits de qualité pour ne pas abîmer votre peau. N’oubliez-pas de bien vous démaquiller et de vous hydrater tous les jours.

Ressortez vos vêtements plus légers

Les vêtements chauds de l’hiver vont retrouver les placards ou les cartons. Vous allez ressortir vos habits mis de côté. Les jupes, les shorts et les chemises à manches courtes vont réapparaître après des mois pliés et rangés. Une odeur de renfermé ou d’humidité pourrait venir masquer la senteur du linge pourtant propre. Pour lui redonner de la fraicheur, choisissez un parfum pour vêtements sous forme de carte ou de sachet. Vous le glisserez alors entre deux piles de linges ou l’accrocherez sur un cintre. Une agréable senteur fleurie, iodée ou boisée imprégnera les moindres plis de vos vêtements. Elle vous suivra partout et jusqu’à la fin de la journée.

Soignez votre jardin pour rebooster vos plantes

La nature est comme nous : elle a besoin d’être soignée et ravivée. Le printemps est le moment de nettoyer votre potager, de retirer les mauvaises herbes ou d’aérer la terre. A la main ou à l’aide d’une machine, retournez-la en surface et offrez-lui un bon engrais. En la nourrissant de la sorte, les semis qui ont été mis en serre pendant l’hiver peuvent être plantés sereinement. De même, les fleurs, les arbustes et la pelouse peuvent retrouver de leur vigueur avec un tel engrais. N’oubliez pas les plantations pérennes comme la rhubarbe, le fraiser ou le framboisier. Avec un peu de composte et un pied bien paillé, vous assurerez une jolie récolte de fruits. En préparant bien le terrain avant la pousse des premiers bourgeons, vous rendez votre jardin productif. Non seulement pour l’année, mais aussi sur le long terme.

Un nettoyage de printemps s’impose dans la maison

En hiver, il fait froid et l’on ouvre moins souvent les fenêtres. C’est pourtant un geste quotidien qui permet de renouveler l’air de la maison. Il permet d’éviter que les bactéries ne s’installent et repousse les mauvaises odeurs. Le printemps est aussi l’occasion de changer d’ambiance. Pourquoi ne pas décrocher les rideaux lourds et opaques et les remplacer par des voiles clairs ? Cela n’aurait pas d’intérêt sans un coup de propre. Bicarbonate de soude et vinaigre blanc : voilà les ingrédients phares de ce ménage grand format. Les murs, les plinthes, les appareils électroménagers, les ventilations ou les portes et fenêtres doivent être décrassés. Vous ferez du bien à votre intérieur et à vous-même. Oui ! La satisfaction ressentie suite à une grand ménage permet de libérer des endorphines secrétées par nos glandes cérébrales. Il n’est pas toujours facile d’être heureux en ménage, certes. Il est en tout cas facile d’être heureux en faisant le ménage.

Au printemps, il faut se libérer. Tant dans notre esprit que dans notre corps et en harmonie avec l’environnement dans lequel nous évoluons. La période difficile que nous traversons doit dupliquer ce besoin de libération.