Lingerie, quelles sont les tendances de l'été 2021?

Après plusieurs mois de fermeture contrainte, les magasins de lingerie peuvent enfin souffler, et les clientes peuvent reprendre le shopping en boutique, pour mieux suivre les tendances et les évolutions de la mode. C’est l’occasion de découvrir les nouveaux codes de la lingerie, qui sont un indicateur intéressant de l’évolution de la société. Les sous-vêtements, par leur caractère personnel et intime, sont une partie peu visible, mais importante de la personnalité de chacun, et de la société en général. Ils reflètent bien l’air du temps, et nous faisons pour vous le tour des tendances.

La féminité n’a plus qu’une seule forme

En 2021, la féminité n’a pas qu’une seule forme. Le marché et la mode ont appris au fil du temps à accepter les différentes tailles et formes que le corps feminin peut prendre. La pluralité des corps est célébrée, et désormais, acheter des sous-vêtements est n’est plus une activité gratifiante réservée à un seul type de corps. De plus en plus, la lingerie met en valeur la diversité des morphologies, en proposant un large éventail de choix, non seulement en matière de tailles, mais aussi de formes et de couleurs.

La lingerie est aussi éco-responsable

Les marques de lingerie proposent désormais des sous-vêtements plus respectueux de l’environnement, en faisant non seulement attention au choix des matières, mais aussi en proposant des services de recyclage, et en transformant leurs systèmes de production afin qu'ils soient plus responsables. Plus le produit est en contact avec la peau, plus les consommateurs sont soucieux de leur composition. Des labels comme “Oeko-Tex” sont donc de plus en plus populaires et demandés. Chez des marques de lingerie comme DIM, 95% des produits sont certifiés OEKO-TEX® standard 100. En outre, la marque suit de près les performances environnementales des installations de fabrication. Toujours sous cette perspective environnementale, on privilégiera le local, et le “made in France''.

La lingerie avec les jeunes en précarité

Certaines entreprises sont non seulement engagées pour la planète, mais soutiennent aussi des causes sociales. Cette année, marquée par la crise sanitaire qui a tant touché les jeunes, confrontés à la précarité et au chômage, les marques de lingerie se sont aussi mobilisées. Entre le 29 mars et le 4 avril, DIM a par exemple distribué 13 500 produits neufs à des jeunes de 15 à 25 ans en grande précarité.

Le body positivisme : de la lingerie pour une beauté “sans filtres”

C’est une tendance qui vise à lutter contre la mise en scène cultivée par les réseaux sociaux. Certaines célébrités défendent la beauté sans filtres et sans maquillage, et cela va avec des sous-vêtements de plus en plus visibles d’un côté, et de plus en plus confortables de l’autre. Un objectif: libérer les femmes des diktats de la beauté!

Les culottes menstruelles, acteurs de la révolution des règles

Autre tendance, qui a un impact important sur les choix de lingerie: les règles ne sont plus un tabou! Les marques de lingerie s'approprient la question en proposant des culottes et des pantys absorbants pour en finir avec les tonnes de déchets que représentent les protections hygiéniques. On peut désormais trouver des jolis pantys de protection menstruelle qui peuvent résister plusieurs heures, même en portant un jeans blancs! Une bonne nouvelle qui permet d’allier lingerie à la mode et protection hygiénique éco responsable. Cependant, il faut bien faire attention au choix de cette lingerie menstruelle, car le marché reste encore expérimental pour certains fabricants. Nous conseillons dans un article de se méfier des culottes menstruelles achetées en ligne ou à bas prix qui ne sont pas toujours très absorbantes.