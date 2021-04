Une nouvelle plateforme pour communiquer les produits rappelés car dangereux ou contaminés

De nombreux produits ou aliments sont rappelés chaque jour car ils contiennent des produits chimiques, des allergènes non déclarés, parce qu’ils sont dangereux pour les enfants, mal conçus. Les producteurs, les distributeurs, les vendeurs sont dans l’obligation de retirer ces produits du commerce, mais avec le grand nombre de ces rappels, il est parfois possible de tomber sur ces produits dangereux. Pour mieux informer, Bercy vient de lancer le site RappelConso, qui répertorie tous ces produits dangereux. L’utilisateur peut les rechercher par catégorie, par mot clé, et même s’abonner à un fil RSS pour recevoir des alertes.



Savoir si l’on est concerné et connaître la marche à suivre



Depuis le lancement le jeudi 1er avril, 160 produits sont déjà répertoriés sur le site. Avec une photo du produit, le nom de la marque, le numéro de lot, le distributeur et la zone géographique concernée, chaque fiche produit détaille aussi le danger auquel on est exposé et la marche à suivre si l’on est consommateur du produit concerné.

Une mention exceptionnelle figure aussi sur le site concernant le rappel de plus de 4 300 produits à base de sésame, susceptibles d’être contaminés à l’oxyde d’éthylène. Des investigations sont en cours en lien avec la Commission européenne pour identifier l’origine de cette contamination et le fichier des produits suspects est régulièrement mis à jour.

En cas de doute, il est possible de faire une signalisation sur le site Signalconso, lancé l'année dernière.



Une plateforme utile aux consommateurs comme aux entreprises



Bruno Le Maire explique dans un communiqué avoir conçu un site simple, fiable et ouvert afin de “renforcer la confiance de tous dans notre dispositif de veille et d’alerte”. En effet, ce sont les entreprises qui sont censées de déclarer sur la plateforme les rappels de produits dangereux ou défectueux, ce qui améliore leur relation avec leurs clients, dans une démarche de confiance et de transparence. Selon Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, «RappelConso simplifie la vie des entreprises car la plateforme leur permet d’informer à la fois les autorités de contrôle et les consommateurs des défauts que peuvent présenter un de leurs produits.» Ce site "renforce la confiance des consommateurs dans le processus de rappel de produits et facilite la communication sur les alertes pour les professionnels. Il apporte une réponse concrète à la demande légitime des consommateurs d’avoir accès à des informations fiables et vérifiées sur les alertes de produits dangereux", détaille le communiqué.



Des substances toujours pas contrôlées jugées à faible risque de contamination à tort



Des comptes-rendus concernant des éléments touchant plusieurs articles peuvent être sujets à des alertes spéciales. C'est le cas actuellement de plusieurs aliments au sésame contaminés à l'oxyde d'éthylène, substance interdite car reconnue comme cancérogène et toxique pour la reproduction qui avait échappé à des contrôles car jugée à faible risque, selon rapport d'information, adopté en commission des affaires économiques du Sénat. L'enquête, en lien avec la Commission européenne, pour identifier l’origine de cette contamination, est toujours en cours. La liste de produits concernés pourrait donc encore s'allonger dans les semaines à venir, estime Laurent Duplomb. Des milliers de produits contaminés par ce pesticide toxique ont été déjà retirés. Les enquêtes remontent l’utilisation de ces substances toxiques jusqu'en 2018, ce qui a donné le temps à cette substance de s'éparpiller dans de nombreux aliments contenant du sésame en Europe.