Tourisme : Bienvenue en Provence Occitane !

Peu connu du grand public, au carrefour du Vaucluse, de l’Ardèche, de la Drôme et des Cévennes, ce territoire aux mille facettes gagne à être visité. Reportage.

On le sait, Covid-19 oblige, la tendance est au tourisme domestique et à la redécouverte des belles régions françaises. S’il est une région que les touristes méconnaissent considérablement, il s’agit bien de la Provence Occitane. Ce territoire au caractère unique aux accents du Sud et aux parfums provençaux revendique une identité à part au cœur du Gard. Hier encore appelée Gard Rhodanien, la Provence Occitane s’affirme désormais sous sa nouvelle appellation.

Marquée par l’histoire, avec des traces humaines remontant à la Préhistoire, placée sous le signe de l’eau au fil de ses rivières et de son fleuve, cette terre est éblouissante de lumière, de senteurs et de couleurs. Au blanc du calcaire, vient répondre le mauve des lavandes. Au bleu de ses ciels, vient s’ajouter le vert de ses forêts, de ses vignes et de ses garrigues. Ici, la nature est immense et préservée. Loin de la foule, dans une ambiance authentique, presque sauvage, les vastes espaces naturels côtoient d’adorables villes et villages dont les noms résonnent comme la promesse de belles découvertes. Aiguèze, La-Roque-sur-Cèze, Montclus… 632 km² de toute beauté !

À seulement quelques dizaines de kilomètres de la gare d'Avignon, nous arrivons à Saint-Laurent-des-Arbres où notre périple commence. Jadis, le Pape fit fortifier le village et son église. Nous posons nos valises dans une jolie maison d’hôte ; la maison Félisa. C'est une ancienne demeure vigneronne transformée en havre de paix par Pascale et Benoit, d’anciens parisiens ayant choisi la nature et le temps pour soi. Les cinq chambres sont équipées d’un spa privatif et certaines sont aussi équipées d’une terrasse. La décoration y est épurée et zen, avec une grande cuisine centrale et au dehors, un jardin luxuriant bordant l’ancien mur des remparts du village. Et parce que la promesse des lieux ne s’arrête pas là, une piscine et un hamac vous attendent eux aussi, invitant au lâcher prise…

VTT électrique dans les vignes

Le lendemain nous découvrons Tavel, connue pour sa production de vin rosé. C’est dans cette cité viticole que la première AOC française en rosé a vu le jour, et son vin est l’un des plus vendus au monde. Balzac disait de lui que c’est l’un des rares rosés que l’on peut avantageusement laisser vieillir… Ici, nous nous essayons à une randonnée en VTT électrique pour mieux découvrir les paysages de Provence Occitane. Les chemins crapahutent au cœur des Côtes du Rhône Gardoises et en quelques tours de pédales, nous sommes dans les vignes. Ici on combine sport et vin, en combinant plaisir et sport.

Pendant deux ou trois heures, par petit groupe de quatre, les parcours sillonnent sur les sentiers d’où l’on aperçoit, châteaux, forêt et garrigue. Au total ce sont vingt randonnées différentes qui sont proposées, en matinée ou en soirée. C'est Fred Laffont, moniteur diplômé d'Etat reconverti il y a peu dans le vélo, qui vous guidera dans votre progression dans cet océan de ceps. Sous les roues, lauzes, galets, sable et cailloutis font vibrer le vélo. Après l’effort, vient le réconfort avec comme point d’orgue, la dégustation finale : le château Manissy. Propriété historique du 17e siècle et anciennement tenu par des moines, Manissy reste aujourd’hui un vignoble emblématique de l’appellation Tavel. Florian André, le jeune vigneron qui perpétue la tradition, a choisi une agriculture respectueuse de l’environnement et des terroirs, et fait volontiers partager sa passion avec ses visiteurs.

Le lendemain, nous faisons un détour dans un incontournable de la région : le village d’Aygueze, l’un des plus beaux villages de France. Aygueze a conservé l’ancien chemin de ronde du château fort. L’emprunter c’est l’assurance d’un point de vue magnifique sur la garrigue, les vignes, l’Ardèche et le Mont Ventoux.

Voler comme un oiseau dans une grotte

Si la Provence Occitane ne possède aucune grotte sur son territoire, il y en a plusieurs aux alentours. Au total, le coin compte plus de 900 grottes et avens. Parmi les plus belles : la grotte de la Salamandre à mi-chemin entre le Pont du Gard et la caverne du Pont d’Arc. La Grotte de la Salamandre explorée pour la première fois en 1965 a été ouverte au public en 2013. Ici, les concrétions titanesques baptisées « Géants de Cristal », sont mises en valeur par les ambiances lumineuses multicolores.

Plusieurs expériences sont proposées ici, parmi les stalagmites et les stalactites : une palpitante descente en rappel de cinquante mètres, depuis la voute de la grotte au milieu des concrétions, ou encore « l’aquaplume », un aéroplane surmonté d’un ballon dirigeable et d’ailes, qui permettent de se propulser à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, sans moteur. Tel un poisson dans une mer corailleuse ou un oiseau dans le ciel, au choix…

La Roque-sur-Cèze, comme un air de Toscane

Le lendemain nous visitons un village aux allures de pépite : la Roque-sur-Cèze, accroché à son piton rocheux. Sertie de vignes, ponctuée de cyprès, La Roque-sur-Cèze possède un charme fou, comme un air de Toscane qui donne à ses arches et à ses rues pavées une beauté intemporelle.

Près de là, vous pourrez vous essayer au sport hippique avec une jolie balade à cheval guidé par la maitresse des lieux, France Desmaris, une amoureuse des animaux au sourire permanent, qui sait mieux que personne vous initiez au plaisir du trot. « Je connais bien mes chevaux, et je choisis toujours le meilleur cheval selon le caractère de celui qui le monte. On suit alors les berges de la Cèze, on bivouaque, on écoute le bruit de l’eau. Des liens se tissent alors entre le cheval et l’homme. Une vraie thérapie, un réel ressourcement ». déclare-t-elle. Les lieux visitée par la cavalière sont à l’avenant, chemins de terre intimistes, forêt profonde mais aussi rivière dans laquelle les chevaux tremperont leur sabots. Un moment magique que l’on peut étendre dans le temps, en randonnant ou en bivouaquant.

Une belle nuit de repos nous attend au Domaine de Gressac, un lieu exceptionnel où l’accueil est prodigué par Laurence et son mari, Reto. Le gite trouve ici tout son sens. Dans la simplicité et la bonne humeur, les propriétaires des lieux partagent leur passion des chevaux et du vin. Ce ranch provençal ne vous laissera sûrement pas indiffèrent, et les gites en matériaux nobles tels que le bois et les briques sont très chaleureux. L’ambiance calme et bienveillante finit par vous envahir et vous aurez bien du mal à repartir de ce lieu magique. Magique comme la madone qui trône au fond d’un champ et qui a la réputation de guérir la stérilité à qui en fait le vœu. La Provence occitane, une terre méconnue et authentique, tout près de chez vous.

