Asendens (Ex Aread Conseil) cabinet d'expert-comptable à Paris

Vous êtes une entreprise basée dans la capitale française ou vous envisagez d’y lancer votre activité ? Focalisez-vous sur votre cœur de métier et confiez vos tâches comptables et fiscales à Asendens, un cabinet d’expert-comptable à Paris. Que vous soyez un freelance ou à la tête d’une grande structure, l'accompagnement de vos missions comptables et fiscales vous permettra d’être plus performant et de booster la productivité de votre entreprise.

Votre cabinet d’expert-comptable à Paris pour vous aider à créer un business plan

Paris est l’une des villes les plus dynamiques au monde sur le plan économique. Plusieurs dizaines de sociétés s’y créent chaque jour. Il faut également savoir que de nombreuses sociétés mettent quotidiennement fin à leurs activités, souvent en raison d’une structure inadaptée ou d’une gestion administrative et financière mal maîtrisée.

L'accompagnement d'un cabinet d’expert-comptable à Paris facilitera considérablement la création de votre société. Cela passe par la mise en place d’un business plan qui servira à clarifier le projet de votre entreprise. Ce document prévisionnel permet également d’anticiper le besoin en trésorerie et les attentes de votre client type. Plus tard, il servira à argumenter votre besoin de financement auprès des banques.

Choisissez le bon statut au moment de lancer votre société

Confier sa création d’entreprise à un cabinet d’expertise comptable vous permet de déterminer le bon statut juridique. Un freelance pourra ainsi se lancer en tant que micro-entrepreneur, mais aussi choisir de créer un SASU ou une SARL unipersonnelle. Pour une TPE ou une PME, le choix entre la SAS et la SARL dépend étroitement de la nature du projet et du mode de fonctionnement souhaité pour l’entreprise. Ce choix entraîne des conséquences concrètes en matière de gestion, de fiscalité et d’organisation. Avec l’accompagnement personnalisé d’Asendens, vous bénéficiez de conseils clairs pour prendre la bonne décision en toute confiance.

L’expertise d’un expert-comptable est d’autant plus utile pour une activité réglementée comme l’ouverture d’une agence immobilière, d’un cabinet médical, d’un garage, d’un restaurant, d’un débit de boisson… Certaines entreprises sont en effet soumises à des conditions d’exploitation particulières. Ces critères peuvent être l'âge, le diplôme, le type de local autorisé, etc.

Soyez plus efficace grâce à l'accompagnement d’un cabinet d’expert-comptable à Paris

Une fois votre activité lancée, vous devez assurer sa gestion quotidienne. Pour les entreprises de grande taille et de taille moyenne, cette tâche est partiellement ou totalement dévolue à un département. Pour les travailleurs indépendants et les freelances, la gestion de la comptabilité, le traitement des factures des clients et de la paie repose souvent sur les épaules de l’entrepreneur, de l’artisan ou du dirigeant lui-même. Celui-ci ne dispose pas forcément de l'expertise et du temps nécessaires pour assumer la tâche.

Externaliser votre comptabilité, votre paie ou encore votre fiscalité auprès d’Asendens, cabinet d’expert comptable à Paris vous permettra de vous concentrer sur votre cœur de métier. Dans une ville aussi active que la capitale française, vous pouvez consacrer le temps économisé au développement de votre réseau, à la communication et à d’autres tâches à haute valeur ajoutée. Un freelance qui délègue sa comptabilité pourra ainsi consacrer plus de temps à la prospection, au développement de ses offres ou encore à la fidélisation de ses clients.

À la fin de l'année fiscale, l'expert-comptable établit le bilan qui sera la base de vos déclarations.

Optimisez votre profil fiscal avec le soutien d’un expert-comptable

Bénéficiez de l’assistance sur mesure d’un expert-comptable pour optimiser la charge fiscale de votre entreprise. Grâce à son expertise et à sa capacité d'écoute, vous pourrez vous acquitter de vos obligations tout en réduisant les impôts à payer. Cela nécessite une grande connaissance des lois en vigueur, dont la teneur évolue régulièrement en fonction de la politique de l’État et des collectivités.

Bien souvent, pour aider les entreprises et les entrepreneurs, les autorités appliquent des abattements, des crédits d’impôt… que de nombreux dirigeants ignorent. Le cabinet Asendens met à votre disposition son expertise pour identifier les avantages fiscaux auxquels vous aurez droit. Sur le long terme, les économies réalisées peuvent être conséquentes et vous permettront de réinvestir ou de récompenser vos collaborateurs.

Opter pour une aide juridique

Vous avez un contrat à signer ou des mentions légales à rédiger ? Vérifiez la conformité avec les lois et les réglementations avec Asendens. Leurs services de ce cabinet d’expert-comptable à Paris vous seront aussi utiles pour vérifier si vous respectez les exigences du RGPD (Règlement général sur la protection des données), notamment si vous collectez, traitez ou stockez des données personnelles de vos clients, partenaires ou salariés.

Que vous travailliez seul ou dans une grande structure en France, la gestion d’une entreprise en France nécessite régulièrement un conseil juridique, tant le cadre légal est complexe. Les erreurs risquent non seulement de vous exposer à des amendes, mais peuvent entraîner la suspension de vos activités.