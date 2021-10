Augmentation du prix de l’énergie : astuces et conseils pour faire des économies

Alors que le prix de l’énergie est en hausse constante, et l'hiver approchant, découvrez nos conseils pour éviter que la facture d’électricité ou de gaz ne grève encore davantage votre budget.



L’UFC-Que Choisir annonce jusqu’à 10 % d’augmentation des prix de l’énergie pour 2022. Jean Castex et Emmanuel Macron, eux, promettent qu’ils feront en sorte de limiter cette hausse à 4 % grâce à plusieurs mesures. Quoi qu’il arrive, la tendance est à la hausse. Pour limiter l’impact sur votre budget de la facture d'électricité, voici quelques conseils.



Chauffer moins et chauffer mieux



Le premier conseil est de saison, alors les températures commencent à chuter et que vous envisagez sans doute de rallumer vos radiateurs. Selon l’ADEME, la facture de chauffage peut représenter jusqu’à 66 % de la consommation d’énergie d’un foyer. Premier réflexe pour éviter que la facture explose : ne pas surchauffer son logement. Elle doit idéalement être de 19°C dans le salon et 16°C dans les chambres.



Si vous vous chauffez à l’aide de convecteurs électriques et qu’ils sont anciens, il faut envisager de les changer. Les radiateurs électriques de dernière génération sont bien plus économiques et plus efficaces. L’achat est généralement rapidement amorti.



Surveiller la consommation des appareils électroménagers



Pour bien choisir vos radiateurs, comme l'ensemble de vos appareils électriques d'ailleurs, reportez-vous à l’étiquette qui précise leur niveau de consommation. Attention, les étiquettes A+ voire A+++ n’existent plus depuis mars 2021. Elles sont remplacées par des étiquettes allant de G (pour les plus énergivores) à A (pour les plus économes).



Au-delà de leurs performances, veillez également à l’usage de vos appareils électroménagers. Si un lave-linge s’avère plus qu’utile, ce n’est pas toujours le cas d’un sèche-linge, dont l’utilisation régulière peut représenter jusqu’à 15 % de la facture d’énergie d’un foyer. Faire sécher son linge à l’air libre permet donc de faire de belles économies.



Parmi les autres réflexes qui permettent d’économiser de l’énergie : éteindre ou débrancher les appareils en veille. Télévision, mais aussi ordinateur et chaîne hi-fi que nous n’avons plus le réflexe d’éteindre, peuvent être responsables de 10 % de l’énergie totale consommée.



Les économies d’énergie passent bien entendu également par le bon entretien de l’électroménager. À commencer par le réfrigérateur. L’ADEME signale ainsi que 2mm de givres dans un congélateur entraîne une surconsommation de 30 % d’énergie : dégivrer régulièrement son congélateur permet ainsi d’économiser 10 à 30 € chaque année.



Comparer les offres des fournisseurs d’électricité et de gaz



Enfin, pour limiter l’impact de l’augmentation du prix de l’énergie, il peut être judicieux d’envisager de changer de fournisseur d’électricité. Certains concurrents du fournisseur historique sont particulièrement compétitifs, tout en proposant une électricité dite « verte ». Pour choisir l’offre la mieux adaptée à vos besoins, vous pouvez notamment vous référer au comparateur de l’UFC-Que Choisir.