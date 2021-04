Bien s'équiper en fournitures du bureau, le nouveau défi de l'employé en télétravail

Jeudi 18 mars, lors d’une conférence de presse, le premier ministre Jean Castex a demandé de pousser « au maximum » le télétravail pour le mettre en place « au moins quatre jours » par semaine. Si vous faites partie de ceux qui sont obligés de se résigner au télétravail, vous savez qu’il est important de bien s'équiper pour diminuer les distractions et améliorer l’efficacité et la productivité dans cette configuration particulière. Pour vous aider, nous passons en revue les fournitures essentielles pour garantir le meilleur confort de travail à la maison.

Le confort avant tout: pensez à une chaise ergonomique

Les télétravailleurs de longue date ont tous sûrement déjà investi dans une chaise de bureau adaptée, et cela n’est souvent pas le cas des nouveaux télétravailleurs, qui se plaignent de douleurs de dos et de fesses à cause de leur vieux canapé qui finit par “manger” son hôte. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire d’investissements importants, un oreiller dorsal, correctement positionné, peut éviter les douleurs et les mauvaises postures.

Bureau debout, support antidérapant ou support pour le lit

Ceux qui travaillent plusieurs heures face à leur ordinateur le savent, il n’est pas toujours mieux d'être assis pour travailler. Les bureaux à station debout par exemple sont de plus en plus populaires et vous épargnent la mauvaise circulation sanguine et le mal de dos . Si vous préférez travailler parfois sur votre canapé, vous pouvez vous procurer un plateau antidérapant pour votre ordinateur portable. En plus d’éviter les brûlures, ce plateau est aussi bénéfique pour votre posture.

Des lunettes contre la lumière bleue

La fatigue liée au travail sur écran dépend proportionnellement du temps passé devant l'écran mais aussi de la qualité de la vision de l'observateur. Le télétravail et l’augmentation de réunions en visioconférence peut amener à doubler le temps face aux écrans. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail alerte quant à la nocivité des ondes courtes de la lumière bleue. L'ANSES prévient aussi les utilisateurs de minimiser les risques causés par une exposition journalière. Les lunettes de protection contre la lumière bleue permettront de réduire cette fatigue oculaire.

Une imprimante multifonction

Alors qu’avant, les salariés pouvaient profiter de l'imprimante du bureau, même pour imprimer des documents personnels, il faut se débrouiller avec l’imprimante de la maison, et le pire c’est qu’en télétravail, on doit imprimer plus de documents, pour réaliser de nombreuses démarches numérisées à distance. Bureau-Vallée, enseigne de papeterie et de fournitures de bureau, explique sur son blog que pour bien choisir son imprimante, il faut faire le point sur ses exigences. Si vous avez régulièrement des documents à numériser, il faut s’orienter vers un modèle avec scanner. Si vous avez souvent des fichiers de plusieurs pages à imprimer ou à photocopier, vous pourrez préférer un appareil présentant des chargeurs pouvant accueillir de nombreuses feuilles.

Une imprimante Epson, par exemple, à jet d’encre, pourrait correspondre à une utilisation non intensive, pour des documents mais aussi des photos en bonne qualité.

Disque dur pour assurer les sauvegardes et moniteur externe

Le site du gouvernement pour lutter contre la cyber malveillance cybermalveillance.gouv.fr explique que, alors que de nombreuses données ont vocation à être conservées sur le long terme, les équipements informatiques ont quant à eux une durée de vie limitée. ”C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre à sauvegarder ses données de façon efficace”. L'utilisation d'un disque dur externe peut aider à sécuriser les documents, mais aussi à éviter de mélanger documents personnels et documents professionnels. Cela permettra aussi de ramener au bureau les fichiers lourds si nécessaire, en toute sécurité.

Pour l’efficacité et la productivité, un second écran peut aussi aider à visualiser les documents, tableaux ou graphiques en grand format. Si vous êtes habitué à un grand écran au bureau ou à travailler avec un double écran, ajouter un écran à la maison peut être très productif.