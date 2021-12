Énergie : de plus en plus de Français produisent leur propre énergie solaire

Alors que certains ont été convaincus récemment par la hausse des prix énergétiques, ceux qui avaient déjà fait le choix de l'énergie solaire sont en train de voir leurs efforts récompensés. La France connaît une adoption très timide des panneaux solaires par rapport à ses voisins européens, mais la tendance est enfin en train de décoller, non sans multiplier aussi les arnaques.

Accélération de la tendance : les installations ont doublé

Pour Enedis, la croissance est exceptionnelle. Cette accélération est très récente : “Fin septembre, il comptait 133 000 raccordements, contre 100 000 en mars. Début 2015, il n’y avait que… 3 000 installations d’autoconsommation individuelle”, déclare le gestionnaire du réseau de distribution, cité par La Croix. Les installations d'autoconsommation collective ont aussi augmenté ces dernières années grâce à des modifications réglementaires. Depuis le 24 février 2017, l’autoconsommation collective pour un même bâtiment est légale, et depuis novembre 2019, l’autoconsommation collective peut être étendue dans un rayon d’un kilomètre, soit deux kilomètres maximum entre deux participants, avec une limite de puissance de 3 MW en France métropolitaine. En 2017, des communes rurales comme celle de Marmagne (Cher) commençaient à lancer des projets pour produire et consommer leur propre électricité. Aujourd’hui, près de 70 opérations d’autoconsommation collective ont été lancées.

Le facteur économique à l’origine de la hausse des commandes pour l'autosuffisance

Les kits de panneaux solaires se répandent, et sont même en vente dans les grandes enseignes de bricolage. Depuis l'automne 2020, des panneaux solaires à des prix 10 % à 20 % inférieurs aux prix du marché sont vendus chez Ikea. “Le fait que cette offre soit plus abordable économiquement pourrait faire que la vente de panneaux solaires décolle en France”, pronostiquait Pierre Deyries, directeur du développement durable chez Ikea. L’intérêt économique est une motivation de plus en plus importante pour se tourner vers l'énergie verte. Sylvain Le Falher, fondateur d’Hello Watt, une plateforme de conseil en énergie, confirme : “Depuis la rentrée et les annonces sur les hausses à venir du prix de l’électricité, nous avons enregistré un doublement des commandes”.

L’autoconsommation est-elle synonyme d’autonomie énergétique totale ?

La production photovoltaïque peut couvrir en moyenne 20 % des besoins électriques d’un foyer, et cela varie en fonction des particularités météorologiques de chaque zone géographique. Dans le Sud de la France, par exemple, les rendements des panneaux solaires seront plus importants que dans le Nord. Cela dépendra aussi de l’exposition des toits. En outre, les habitudes de consommation des ménages déterminent les possibles gains réalisés. « Selon les modes de consommation, l’économie peut représenter entre un tiers et la moitié de la facture », explique le dirigeant d’Hello Watt. Outre la possible variation en gestion d’autonomie, les prix d’installation et le retour sur investissement peuvent varier du fait des différents coûts liés à l’installation. Il faut noter que même si le prix des panneaux solaires fabriqués en Chine a été réduit drastiquement ces dernières années, la crise du transport affecte aussi les importations, ce qui fait maintenant remonter le prix des équipements.

Un secteur fortement touché par les arnaques

Les escroqueries aux panneaux photovoltaïques font leur retour et se propagent avec la hausse de la demande. « La profession a beaucoup souffert de nouveaux entrants qui faisaient n’importe quoi, mais le marché s’est assaini avec notamment les agréments et les certifications qui ont été mis en place », assure Linda Caussin, dirigeante de SunConcept, basé dans le Vaucluse. "Que Choisir" recommande de redoubler de prudence et de se méfier des entreprises qui se réclament d'organismes publics ou d'entreprises du secteur de l'énergie, car les administrations publiques ne démarchent jamais les consommateurs à des fins commerciales. Quelques indices pourront vous mettre la puce à l'oreille pour éviter des arnaques, comme la qualité des vidéos et du site web. Si les vidéos ne sont pas professionnelles ou si le site web n’est pas soigneusement développé, méfiez-vous. Souvent, ces entreprises changent le nom de la société au cours des négociations. Les propositions qui vous paraissent trop belles pour être vraies, seront aussi généralement fausses.