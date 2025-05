Le retour inattendu du papier chez les enfants du numérique

En France, alors que les Millennials et la Gen Z ont grandi les yeux rivés aux écrans, on observe un retour en grâce du papier dans certaines situations. Selon plusieurs études, les jeunes seraient épuisés par la surcharge numérique et plébisciteraient à nouveau le courrier, notamment pour ses qualités de fiabilité, de clarté et d’authenticité.

Ils jurent par le numérique – cela n'a pas changé –, mais préfèrent tout de même recevoir leurs résultats médicaux par courrier. Selon une étude Quadient, rapportée par Siècle Digital, 41 % des 18-34 ans optent encore pour la lettre postale. À l’heure où leur quotidien est saturé de notifications, d’e-mails et de messages instantanés, ce choix traduit une rupture symbolique : un besoin de calme et de contrôle dans la tempête d'activité.

La fatigue numérique n’est plus une vue de l’esprit. En 2023, l’Observatoire Société et Consommation, Arte et la Fondation Jean-Jaurès révélaient que plus d’un Français sur deux (53 %) se disait victime de surcharge informationnelle. Un constat que les jeunes partagent pleinement, eux qui sont biberonnés aux réseaux sociaux et à la fugacité des contenus. Cette lassitude conduit paradoxalement à un retour vers des supports plus durables, plus tangibles, souvent perçus comme plus sérieux. On navigue entre nostalgie et stratégie.

Le courrier, par sa matérialité, hiérarchise l’information, offre un filtre implicite de pertinence et suscite une attention plus soutenue. Ce n’est pas pour rien qu’on continue de signer ses contrats, diplômes et actes de propriété sur du papier : dans une ère de défiance numérique, la crédibilité a encore besoin d’encre. Aussi le papier s’impose-t-il comme un contre-pouvoir à la volatilité numérique.