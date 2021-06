Les 5 raisons de faire appel à une société de ménage

Avoir un intérieur propre et bien ordonné au quotidien n’est pas une mince affaire. Entre le chien qui revient du jardin sans attendre qu’on lui essuie les pattes, le petit dernier qui s’amuse à disséminer par terre ce qu’il a dans son assiette et, de manière générale, toutes les saletés que l’on transporte naturellement avec soi, il y a de quoi parfois baisser les bras ! Vous avez l’impression de passer votre temps à aspirer le sol ? À laver les traces en tout genre sur les baies vitrées ? À enlever la poussière qui revient inlassablement se déposer sur votre mobilier ? C’est peut-être bien le cas ! On vous donne les 5 raisons pour lesquelles vous pouvez faire appel à une société de ménage.

1. Un nettoyage réalisé par des professionnels

Vous avez beau mettre du cœur à l’ouvrage, vous ne parvenez pas à nettoyer impeccablement vos fenêtres ? Il y a toujours de vilaines traces visibles ? Vous avez beau passer votre chiffon en microfibre sur vos meubles, une heure après c’est comme si vous n’aviez rien fait ? Cela fait plus d’un quart d’heure que vous vous évertuez à lisser les plis de cette chemise avec votre fer à repasser mais rien n’y fait, vous ne parvenez pas à la défroisser ? Cessez de vous tourmenter et confiez toutes ces tâches à des personnes expérimentées. Rapides et compétentes, elles vous feront apprécier de nouveau votre chez vous !

2. Un équipement adapté à son intérieur

Zut, il n’y a plus de produit dégraissant pour la cuisine ! Mais où est donc passée cette raclette pour retirer l’excédent d’eau sur le pare-baignoire ? Ce parquet aurait grand besoin d’être décapé… comment s’y prend-on déjà ? Pas de panique, votre intervenant ménager s’occupe de tout et s’adapte surtout ! Vous pouvez en effet demander à ce que votre matériel d’entretien soit employé ou bien solliciter votre prestataire de services pour profiter d’un équipement plus perfectionné et/ou qui vous ferait défaut.

3. Employer son temps autrement et utilement

Vous n’avez probablement pas le temps ni l’envie d’être une fée du logis ? Il faut dire que votre travail est très prenant et que vous préférez consacrer votre temps disponible à vos proches. Quand bien même vous appréciez que l’inox de votre évier brille et que votre appartement sente le propre… l’idée d’enfiler des gants et de sortir la crème à récurer ne vous enchante guère et à juste titre ! À chacun son sens des priorités et surtout sa façon d’occuper ses plages de repos. Le temps passe à une allure folle, pourquoi le perdre dans des activités qui vous rebutent ?

4. Bénéficier d’un service à la carte

Vous avez besoin d’aide pour faire face à votre montagne de linge sale ? Vous souhaitez profiter d’une session de ménage ponctuelle dans le cadre d’un déménagement ? Vous désirez augmenter votre temps de ménage de une heure à deux heures par semaine ? Avec une société de ménage comme Centre Services, adaptez la prestation selon vos besoins. L’agence se charge de réaliser une évaluation personnalisée. Son responsable effectue une visite à votre domicile pour connaître vos habitudes de vie, votre équipement, vos attentes… tout ce qui sera utile pour vous proposer une aide au plus proche de vos désirs.

5. Déléguer en cas d’incapacité

Vous êtes en perte de mobilité et éprouvez des difficultés à réaliser certaines tâches du quotidien ? Vous vous êtes récemment blessé ou êtes tombé malade et vous ne pouvez plus entretenir votre logement ? Une aide ménagère intervient dans tous les petits aléas de la vie et lorsque le poids des années se fait sentir. Qui plus est, vous bénéficiez de 50% de réduction de charges grâce au crédit d’impôt. Il serait donc inutile de s’en priver !