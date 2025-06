Près de Toulouse, 14 seniors refusent l'EHPAD et créent "La Ménardière"

À Bérat, près de Toulouse, 14 seniors de 62 à 81 ans ont décidé de reprendre en main le scénario de leur vieillesse. Ils ont refusé l'EHPAD et ont acquis ensemble une maison de maître du XVIIIe siècle, transformée en habitat partagé. Baptisée « La Ménardière », cette bâtisse de 300 m² entourée de verdure n’est pas un simple lieu de cohabitation : c’est un manifeste contre l’isolement, la passivité et la standardisation du grand âge.

À l’origine de cette expérience, Anne-Marie Faucon et Michel Malacarnet, anciens fondateurs du réseau de cinémas indépendants Utopia. En 2018, après la projection du film Et si on vivait tous ensemble ?, l’idée d’un autre modèle germe. Interrogée par Ouest-France, Anne-Marie tranche : « On ne voulait surtout pas finir notre vie en Ehpad. Ce sont des endroits où les vieux ne comptent plus, ne voient plus personne, ne font rien. » Ils montent une coopérative avec 12 autres volontaires et réunissent 1,1 million d’euros pour acheter le domaine. Les loyers sont ajustés à la surface occupée, et chacun peut récupérer ses parts en cas de départ. Un modèle souple, pensé pour durer.

Le média Positivr souligne aussi la dimension culturelle et ouverte du lieu. Concerts, débats, projections de films... Les écuries réhabilitées accueillent des événements pour les 3 000 habitants de la commune. Une façon de ne pas se refermer entre retraités, mais de rester en prise avec le monde. La Ménardière n’est pas une retraite, c’est une résidance offerte à la résistance. À l’uniformisation, à la solitude, à l’idée que vieillir signifie forcément s’effacer.