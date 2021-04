Thé : le boom de la consommation en France

Dans le monde, le thé est la 2ème boisson la plus bue après l'eau. En Europe, si la France en consomme bien moins que l'Angleterre, le thé est apprécié par un nombre toujours croissant de Français chaque année. Ses méthodes de consommation se sont diversifiées : en dehors de l'habituelle infusion chaude, les adeptes dégustent de plus en plus de boissons et de préparations à base de thé.

Le marché du thé en France

Il est dominé par les grands groupes multinationaux, comme Unilever dans la grande distribution, mais les marques françaises représentent toutefois près d'un tiers du marché. Ce produit est présent sur tous les circuits de distribution : on retrouve le thé physiquement dans les grandes surfaces, les commerces de proximité, les boutiques et dans la restauration. Les boutiques spécialisées se multiplient sur tout le territoire : elles offrent un conseil personnalisé proche du haut de gamme, en adéquation avec sa clientèle aisée. Il se vend aussi de plus en plus sur internet, sur des sites spécialisés dans le thé ou dans l'épicerie fine.

On remarque une demande accrue pour le thé bio et écoresponsable, un segment sur lequel la plupart des marques internationales, mais aussi la plus ancienne maison de thé française (Compagnie Coloniale), se sont placées. Le secteur du thé laisse beaucoup de place à l'innovation, avec des nouveautés dans les parfums, les variétés ou les combinaisons. Au final, c'est l'expérience client qui est au cœur des préoccupations. Faire voyager, détendre, apaiser et réconforter : tout ce que promet une tasse de ce breuvage chaud. Il faut d'ailleurs savoir que les variétés étrangères attirent particulièrement les Français, à l'instar des thés Darjeeling - Oolong, Lapsang souchong ou de Ceylan, parmi d'autres.

Comment le thé est-il consommé en France ?

Si le thé n'était bu que par 1 Français sur 2 il y a une dizaine d'années, il est aujourd'hui consommé par 2 personnes sur 3. La consommation moyenne dans l'Hexagone est de 250 g par an et par personne. Réconfortant, sain et plein de bienfaits : des qualités qui pèsent en sa faveur dans un pays où le bien-être, ou le mieux-être est une réelle préoccupation.

Le thé vert est particulièrement populaire : il a séduit les Français par les multiples vertus qu'on lui prête : allié minceur, antioxydant, protection contre le diabète ou les maladies cardiovasculaires, etc. Les autres couleurs de thé sont aussi appréciées, avec une préférence pour les thés noirs – qui auraient également de nombreux bienfaits - et aux fruits.

Il y a quelques années, cette boisson était principalement consommée par une clientèle aux revenus confortables, une grande partie étant des femmes à la retraite et au train de vie aisé. Le thé en sachet était alors la principale forme sous laquelle il était consommé.

Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'intéressent aux boissons à base de thé. Rafraîchissantes, moins dosées en sucres et avec une connotation « healthy », elles constituent une alternative plus saine que d'autres sodas boissons sucrées trouvées dans le commerce. Le bubble tea (boba tea), une boisson à base de thé et de perles de tapioca contribue également à l'attrait du thé, et est particulièrement prisé en milieu urbain.