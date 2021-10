Windows 11 : comment contourner l'obsolescence programmée de votre ordinateur ?

Mardi dernier, Microsoft lançait la nouvelle version de son système d’exploitation, Windows 11. Quelques améliorations (discutables, selon les experts) mais surtout un niveau de spécifications requises qui, de fait, met bon nombre d’appareils sur la touche. Tous les ordinateurs vieux de plus de cinq ans ne pourront tourner sous Windows 11. Mécaniquement, cette nouvelle évolution va rapidement pousser au rebut plusieurs millions d'appareils.



Certes, le support technique de Windows 10 sera maintenu jusqu’en 2025 mais, indéniablement, la montée en gamme permanente des appareils pousse toujours plus à la consommation. Or plus on progresse, plus on miniaturise et on complexifie les composants électroniques. Et ceux-ci nécessitent de plus en plus de traitements chimiques et de métaux rares, explique l’ADEME dans son guide « La face cachée du numérique ». En somme : nos produits électroniques sont de plus en plus polluants.



Des ateliers pour allonger la durée de vie de nos ordinateurs



Le problème est bien l’obsolescence relative ou programmée des appareils électroniques. Tandis que l’apparition de nouveaux systèmes d’exploitation rend impossible la mise à jour et même la maintenance des appareils, certains consommateurs tentent de trouver des solutions. Car ce gâchis de matériel informatique n’est pas une fatalité : dans toute la France, un réseau associatif organise des soirées ouvertes à tous pour apprendre à installer des logiciels libres, tels que Linux. L’Agenda du Libre permet de connaître les dates et les thématiques des évènements qui se déroulent dans les prochains jours près de chez vous. Conférence, ateliers, permanence pour réparer un ordinateur en panne sont pensés pour permettre à chacun de devenir autonome ou d’obtenir une assistance gratuite et adaptée à ses besoins.

Plus de 7 kilos de déchets électroniques par personne et par an



Une manière simple et peu coûteuse de limiter notre propre empreinte écologique individuelle : en 2019, le monde a généré 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques (dont 12 millions de tonnes pour l’Europe), soit 7,3 kg par personne. On estime que, d’ici à 2030, cette gabegie atteindra près de 75 millions de tonnes au niveau mondial. Pour l’heure, l’Europe ne collecte et recycle formellement qu'un peu plus de 17% de ces déchets.