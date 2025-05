1er mai 2025 : réveillez-vous, citoyens, vous en avez le devoir, vous en avez le pouvoir !

En ce 1er mai 2025, la fête du travail sonne creux. Les travailleurs ploient sous des contrats précaires et une censure numérique qui étouffe leurs voix. La liberté d’expression, socle de la démocratie, est piétinée par des lois anti-désinformation et des algorithmes inquisiteurs ainsi que par des politiques qui pratiquent le mensonge et l’inversion accusatoire. La santé publique, gangrénée par les profits de Big Pharma, trahit les citoyens avec des chefs qui déclarent combattre la désinformation, mais sont les premiers à la pratiquer. L’intelligence artificielle, outil des élites, traque la dissidence. Et les médias traditionnels, vendus aux puissants et subventionnés à millions, ne sont plus que des machines à manipuler. Face à ce système oppressif, France-Soir lance un cri : réveillez-vous, vous en avez le devoir, vous en avez le pouvoir !

Notre manifeste de 2020 le proclame :

« Nos experts, c’est vous. » Vous, salariés, « viré pour avoir critiqué la réforme des retraites ». Où est la liberté ? » Vous, soignants réduits au silence pour fait votre devoir et critiquer la politique sanitaire du gouvernement : « les effets indésirables de la vaccination sont ignorés, les agences couvrent. » Vous, internautes shadowbannés au «thread sur l’IA censoriale effacé. » Vous, citoyens lassés des JT biaisés, « les médias cachent les scandales pour protéger les élites. » Vous, mères et pères dont les voix sont ignorées par le Président et le Gouvernement, et qui « ne veulent que la France envoie ses enfants en Ukraine ».

Ce 1ᵉʳ mai, réfléchissons : et si le vrai travail était de reconstruire une société libre ? Brisez les chaînes de la censure, défiez les dogmes sanitaires, retournez l’IA contre les censeurs, et faites l’information vous-mêmes. France-Soir est votre tribune. Envoyez vos témoignages, vos enquêtes, vos solutions : injustices au travail, combats pour la santé, astuces anti-censure, éditoriaux citoyens. Dans la limite de nos moyens, nous essayerons de tout publier, sans filtre, dans le respect de la loi et de la charte de déontologie du journalisme.

Voltaire écrivait : « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. »

Le système veut des esclaves dociles ; nous voulons des citoyens souverains, bien informés, car l’information c’est le pouvoir au peuple.

Ce 1er mai, ne marchez pas dans le mauvais sens, réveillez-vous. Comme le dit notre manifeste, « l’expertise est entre vos mains ». Prenez-la, maintenant. Partagez votre histoire, analyse ou solution sur X ou d’autres réseaux sociaux avec #FranceSoirReveil ou à sur le formulaire de contact.

Faites du 1er mai le début d’une résolution citoyenne ! Et soutenez France-Soir.