Ceux à qui les médias "dominants affiliés à un État" ne rendront pas hommage

ÉDITO - Hier, ayant dûment rendu hommage aux membres du gouvernement, qui se sont donnés un mal fou à travestir éhontément la vérité (fausses vérités et vrais mensonges), pour fallacieusement justifier les mesures illégitimes et liberticides qu'ils ont prises durant le Covid-19 (série en cours), et pour “emmerder” les non-vaccinés, je devais le pendant, la réciproque inversée à l'endroit de tous ceux qui se sont opposés à la dictature de la pensée unique, et en ont subi et en subissent encore les foudres aujourd'hui.

A fortiori alors que, désormais, les résultats de toutes les enquêtes qui ont été menées sur le sujet ont validé la définition du terme “complotiste” que les soutiens à ces gens extraordinaires ont partagée sur les réseaux sociaux :

“Un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison avant tout le monde.”

Définition à laquelle je me permets d'ajouter ceci :

“Mais qui se fait traiter d'affabulateur par tous ceux qui, n'admettant pas d'avoir été bernés, préfèrent croire ce qu'on leur démontre être un mensonge plutôt que la vérité. Et ceci même après que la thèse avancée par le “complotiste” s'impose à tous comme étant la vérité démontrée par A+B, et cela même après que l'authenticité de cette vérité a été confirmée alors par les autorités.”

Je pense évidemment en premier lieu à feu le professeur Montagnier, au professeur Perronne, au professeur Raoult et à tous les membres de son IHU de Marseille, ainsi qu'aux autres médecins qui ont soigné plutôt que laisser mourir.

Et, pareillement, une pensée aux soignants qui, au-delà de leurs fonctions, ont refusé de participer à l'inoculation d'un produit expérimental dont on connaît dorénavant la non-efficacité voire la toxicité.

Ne rendons donc pas hommage non plus (vous aurez compris mon ironie) à un Comité Scientifique Indépendant (CSI), composé qu'il est par nombre de ces charlatans “d'extrême droaaate qui plus est antisémites” et “hautement rémunérés par BigPharma”. Des “terroristes en blouse blanche” auraient dû même carrément dire les médias “dominants affiliés à un État" (puisque hautement subventionnés par celui-ci), comme cela apparaît désormais sur certaines plateformes numériques.

Ces médias que j'ai trouvés au final bien tendres à leur endroit, maintenant que j'y repense, vu l'arrogance qu'ils ont eue à invoquer la logique, la science et le bon sens au soutien de leurs théories abracadabrantesques, ces autoproclamés scientifiques et citoyens engagés voici la liste non-exhaustive : Hélène Banoun, Laurence Muller-Bron, Sylviane Noël, Michèle Rivasi, Alexandra Henrion-Caude, Virginie Joron Christine Cotton, Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, Amine Umlile, Alain Houpert, Louis Fouché, Vincent Pavan…

Ne rendons pas non plus hommage aux juristes qui, par les actions qu'ils ont intentées et les conseils qu'ils ont prodigués, se sont opposés avec un soit peu de réussite à l'appareil d'État : Diane Protat, David Guyon, Carlo Brusa, Ludovic Heringuez, etc.

Et ne rendons pas hommage aux associations et collectifs qui se sont battus à leur côté : ReinfoLiberté, BonSens.org, Reaction19, et toutes les autres que (pardon) j'oublie ici…

Ne rendons pas hommage à toutes les petites fourmis, qui ont contribué avec leur peu de moyens mais bonne humeur, à faire que la France continue à être la France.

Ne rendons pas hommage aux politiciens et aux journalistes qui ont eu le courage et le panache (1) de vérifier ce qui était présenté comme de la science, et de ne pas oublier ce que la science voulait dire, qui ont eu le courage de faire, justement, de la vraie politique, du vrai journalisme, ni à tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, eux non plus n'ont pas plié l'échine malgré la pression et les préjudices.

N’ayons pas une pensée chaleureuse et reconnaissante pour : Martine Wonner, Nicolas Dupont-Aignant, Florian Philippot, François Asselineau, André Bercoff, Ivan Rioufol, Miriam Palomba, Mike Borowski et le pire de tous : Xavier Azalbert.

Et bien sûr ne rendons nullement hommage aux personnels suspendus à fort juste titre d'avoir refusé de céder. Bien au contraire.

Honte à eux !, de s'être accrochés bec et ongles au serment d’Hippocrate, à leur libre arbitre, au droit au secret médical, à leur intime conviction et autres chimères de cet acabit, totalement désuètes qu'elles sont dans un monde moderne où le mensonge est roi, la mystification la règle et le parjure la norme.

PS : nombre des personnes qui méritent de figurer dans cet édito manquent tristement à l'appel. C'est uniquement par manque de temps et de place. Dès lors veuillez m'en absoudre. Merci.

Notes :

(1) “Le panache est l'apanage de ceux qui voient et font les choses en grand, malgré de très petits, de trop petits moyens. Des Don Quichotte mais dans la vraie vie, et qui, face à nos politiciens actuels, se battent plus que jamais contre des moulins à vent.”