En politique, nombreux sont ceux qui maîtrisent l’art du détournement. Leur méthode ? Profiter d’une distraction publique – crise sanitaire, événement sportif, ou conflit international – pour engager des fonds publics dans des opérations opaques, parfois assorties de bénéfices personnels. Ces responsables font preuve d’audace et d’inventivité pour contourner la transparence.

Pour les contribuables français, ces pratiques sont coûteuses. En période de crise, où des efforts financiers sont exigés de tous, les élus semblent s’exempter de toute rigueur. Ils préservent leurs indemnités élevées et leurs avantages, votés par des lois qui, soumises à référendum, seraient probablement rejetées. Cette contradiction entre leur discours et leurs actions interroge leur légitimité à se présenter comme « représentants du peuple ».

Les 68 millions de Français, bien que mécontents, se contentent souvent de protestations inefficaces – courriers ignorés, pétitions écartées, manifestations peu suivies comparées aux foules des victoires sportives. Les élus, eux, risquent peu face à la justice et en France le mensonge n’est pas pénalisé. Les rares poursuites aboutissent à des sanctions légères, voire à des non-lieux abracandantesque, notamment devant la Cour de justice de la République, contrairement aux peines infligées aux citoyens pour des infractions similaires. La CJR serait-elle une blanchisseuse officielle pour les « racailles » (du haut), comme dirait Nicolas Sarkozy ? Les dirigeants, qui exigent le respect des lois qu’ils édictent, devraient pourtant être jugés avec plus de sévérité, surtout pour des délits graves comme le détournement de fonds publics, l’abus de biens sociaux ou le recel, punis de peines pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Plusieurs exemples illustrent cette opacité.

Mais un exemple attire plus encore l’attention : En mai 2021, Emmanuel Macron a décidé l’annulation de la dette du Soudan envers la France – 4,1 milliards d’euros – et un prêt relai de 1.23 milliards pour faire face à ses arriérés de dette, sans consulter le Parlement. Officiellement, cela soutient la « transition démocratique » du Soudan. Mais deux questions émergent. D’abord, si effacer la dette soulage un pays, pourquoi ne pas envisager une solution similaire pour la dette publique française, avoisinant 4 000 milliards d’euros ? La France, État souverain doté de l’arme nucléaire, pourrait déclarer ne plus rembourser ses créanciers, comme Charles de Gaulle l’a fait en 1965 avec la dette du Plan Marshall. Ensuite, que signifie « transition démocratique » ? Si elle s’apparente aux décisions autoritaires en France, marquées par l’usage du 49-3, elle pourrait desservir le peuple soudanais.

Mais qu'est-ce que Macron entend exactement par « démocratique » ?

Parce que si c'est pour qu'intervienne au Soudan, la même transition « démocratique » qui est intervenue en France sous sa présidence, il est hautement préférable pour le peuple du Soudan, que cette transition n'intervienne au Soudan. Que le Soudan et les Soudanais ne soient pas victimes d'un « Parce que c'est notre projet ! » rigoureusement contraire à leurs intérêts, comme celui imposé au peuple français à coups de 49-3 quand ce n’est pas à coups de matraque.

Ce système, où les fonds publics s’évaporent sans contrôle, fragilise la démocratie. Une commission d’enquête, comme proposée par Jean-Noël Barrot en 2025, doit scruter l’AFD. Les décisions majeures, comme les subventions éoliennes ou les aides à l’Ukraine, exigent un vote parlementaire. Des référendums redonneraient la parole aux citoyens. Une question persiste : quels intérêts servent ces largesses, décidées sans débat ni responsabilité ? Sans transparence, la confiance s’effrite. Il est temps de tout effacer pour mieux recommencer.