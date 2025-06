Le 26 mai, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a enflammé les débats en France. Filmée à bord de l'avion présidentiel en route pour Hanoï, elle montre Brigitte Macron, première dame, qui porte un coup au président. Rapidement, un communiqué officiel de l'Élysée, relayé par l'AFP et les autres médias, a qualifié cette vidéo de « truquée », accusant des acteurs étrangers, notamment la Russie, d'avoir orchestré une campagne de désinformation. Ce discours initial, présenté comme la vérité officielle, a suscité l'indignation de nombreux internautes dans ce qui est interprété comme une « nouvelle tentative de dissimuler un incident embarrassant ».

Lors d'une intervention télévisée sur CNews, Emmanuel Macron a opéré un revirement spectaculaire. Contre toute attente, il a reconnu l'authenticité des images, tout en proposant une explication pour le moins surprenante : il ne s'agirait pas d'une gifle, mais d'un geste anodin – serait-ce un « éventail » utilisé par son épouse pour le rafraîchir face à la chaleur vietnamienne ? Cette version, loin de clarifier la situation, a amplifié les soupçons. Comment l'Élysée a-t-il pu passer d'une accusation de manipulation étrangère à une justification aussi improbable ? Cette contradiction soulève une question cruciale : jusqu'où le pouvoir est-il prêt à aller pour contrôler le récit public ?

Un incident révélateur d'une crise plus profonde

Cet épisode, s'il peut sembler anecdotique, est symptomatique d'une crise de confiance entre les citoyens et leurs institutions confirmée par un sondage MIS Group pour France-Soir/BonSens.org (12 mai 2025) : 70 % estiment que le gouvernement n’agit pas pour le peuple, 67 % n’ont aucune confiance et 65 % jugent Emmanuel Macron comme un mauvais président.

La gestion erratique de cette affaire – d'abord nier, puis reformuler – reflète une tendance croissante des autorités à privilégier une « vérité officielle » relayée par les médias au détriment des faits. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accentué ces dernières années, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron ou 72 % jugent les médias traditionnels (TF1, FranceTV, BFM,…) comme peu objectifs. La multiplication des canaux d'information, notamment les réseaux sociaux, rend ces incohérences plus visibles, mais aussi plus difficiles à justifier.

Prenons l'exemple des débats autour des vaccins anti-Covid. Pendant la pandémie, le gouvernement a souvent adopté une communication unilatérale, présentant les vaccins comme la solution unique et incontestable. Les voix discordantes, qu'elles émanent de scientifiques ou de citoyens, étaient fréquemment discréditées comme « complotistes », ceci même encore aujourd'hui alors que des études ultérieures ont validé certaines de leurs préoccupations, notamment sur les effets secondaires. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de 2022 a, par exemple, recensé des cas rares, mais graves d'effets secondaires, ce qui n'a pas empêché les autorités de maintenir un discours monolithique pendant des mois. Et le sondage MIS Groupe de mai 2025 confirme la manipulation des chiffres par le gouvernement et Santé publique France sur la vaccination – « 52 % des français émettant des réserves sur certains vaccins une augmentation très marquée depuis 2023, où 37 % exprimaient des réserves ». 52 % estiment que « le gouvernement et ses mensonges leur ont fait perdre confiance en la vaccination ». Cela se traduit par une méfiance envers la vaccination covid (45 % y sont défavorables, 56 % pensent qu’il entraine de nombreux effets secondaires, et 73 % estiment que les vaccinés sont tombés malades malgré tout).

De même, la loi Gayssot de 1990, initialement conçue pour sanctionner le négationnisme des génocides, illustre les dérives possibles d'une législation visant à protéger une vérité officielle. Si cette loi répond à un besoin légitime de lutter contre la falsification de l'histoire, son application a parfois été élargie à des contextes plus flous, notamment sous l'ère Macron. Des décisions judiciaires récentes ont ainsi sanctionné des propos critiques sur des sujets comme le « wokisme » ou les politiques sanitaires, sous prétexte qu'ils contrevenaient à une norme morale ou sociale imposée. Ces pratiques, lorsqu'elles deviennent systématiques, risquent de transformer le débat public en un espace où seule la version officielle a droit de cité.

La vérité, victime collatérale ou otage du pouvoir

L’incident de la vidéo à Hanoï révèle un paradoxe : à l’ère de l’information instantanée, le pouvoir s’échine à contrôler le récit. En criant d’abord au « fake » orchestré par l’étranger, puis en justifiant maladroitement une « chamaillerie », l’Élysée expose une communication défensive, qui esquive la réalité plutôt que de l’affronter. Ce zigzag érode la confiance des citoyens : selon le CEVIPOF (2024), seuls 30 % des Français font encore confiance au gouvernement, un chiffre en chute libre, confirmé par le sondage MIS Group de 2025.

Cette défiance est amplifiée par des médias traditionnels, comme l’AFP, souvent perçus comme des relais du pouvoir. L’AFP s’est récemment illustrée par une désinformation sur le général Pellizzari, corrigée seulement après une mise en demeure par France-Soir. En 2015, elle avait aussi diffusé sans vérification une fausse annonce du décès de Martin Bouygues, entraînant des formations internes sur les biais décisionnels par un cabinet de conseil privé. Quand l’Élysée accuse une vidéo d'être truquée avant de se rétracter sans explication, les médias subventionnés, vus comme complaisants, peinent à restaurer la vérité.

Face à cela, les réseaux sociaux, malgré leurs excès, deviennent un refuge pour ceux qui cherchent des récits alternatifs. Contrairement à ce que le pouvoir martèle, le danger de la désinformation ne vient pas uniquement des plateformes ou des médias indépendants. Le véritable travestissement de la vérité s’enracine dans une communication d’État qui privilégie le déni au dialogue. Pour y remédier, le gouvernement gagnerait à s’entourer d’experts en prise de décision, capables d’analyser le rôle du mensonge dans ses stratégies et de reconstruire une parole publique crédible. Encore faut-il que les experts soient eux-mêmes conscients de la place du mensonge dans la communication étatique et ne soient pas sujets à leurs propres biais de confirmation. À ce sujet, il suffit de regarder le dernier décret du président Trump qui vise à rendre sa place au vrai débat scientifique dans l'intérêt des citoyens, après avoir été capturé par les autorités pendant des années. À quand une telle décision en France ?

Restaurer la confiance : un impératif démocratique

Pour sortir de cette spirale, le pouvoir doit faire preuve de transparence et d'humilité. Plutôt que de multiplier les versions contradictoires, l'Élysée aurait pu reconnaître dès le départ la nature embarrassante de l'incident et fournir une explication cohérente. Une communication franche, même sur des sujets sensibles, est le seul moyen de désamorcer les spéculations et de rétablir un lien de confiance avec les citoyens.

Plus largement, les institutions doivent repenser leur rapport à la vérité. Cela passe par une justice indépendante, capable de résister aux pressions politiques, et par des médias libres, qui ne se contentent pas de relayer les communiqués officiels. Cela implique également de tolérer le débat, même lorsqu'il est inconfortable. Taxer systématiquement les critiques de « complotisme » ou de "négationnisme" ne fait qu'alimenter la méfiance. La vérité ne peut être imposée par la force ou la censure ; elle doit émerger d'un dialogue ouvert, basé sur des faits vérifiables.

L'incident de la vidéo de Hanoï, loin d'être un simple fait divers, met en lumière les tensions qui traversent la démocratie française. Entre un pouvoir tenté de contrôler l'information et des citoyens de plus en plus sceptiques, le fossé se creuse. Si Emmanuel Macron et son gouvernement souhaitent restaurer la confiance, ils devront privilégier la transparence et le débat aux stratégies de diversion. Car, comme le disait Victor Hugo, « la vérité est comme le soleil : elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder ». À l'Élysée et aux politiques de choisir : éclairer ou aveugler.