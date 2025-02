Faire du journalisme autrement, c'est possible  !

Imaginez vos enfants, regarder ces affiches à l’abribus du quartier ou dans le métro, cela ne donnerait à aucun d’entre eux l’envie de faire ce métier. Un métier aujourd’hui aussi détesté que celui de politique, de banquier ou de policier.

Concernant l’affirmation en titre, s'agissant des « journalistes » mainstream, c'est incontestable. C'est même devenu vital pour la survie de la profession, à moins que ces derniers n’aient l’intention de renommer leur métier en PIF « pollueur informationnel français ».

Et, on peut ajouter en toute objectivité, que la plupart d'entre eux font pire que simplement fermer leur gueule sur les sujets où ils devraient « l'ouvrir » au sens du respect de la Charte de Munich ; à savoir en relevant les différences manifestes entre la vérité officielle donnée par la propagande et la vérité « tout court » ; c'est-à-dire la réalité. Ces messieurs et dames s'emploient à faire en sorte que l'actualité soit accaparée par des sujets sans importance aucune comparés aux sujets qu'ils refusent d'aborder, obéissant là à l'ordre qui leur est donné de la boucler, en échange d'être grassement payés. Et ceci qui plus est avec l'argent du contribuable (pour la majorité d'entre eux). Quand ce n’est pas l’argent des GAFAM ou de l’USAID (département d’aide au développement international américain). Malgré ces aides, subventions et autres moyens de capture de leur esprit et opinion, ils affirment ne pas avoir de biais idéologiques, et bien sûr, ils affirment aussi être objectifs !

Ah ça ! Sur les dernières études sur l'évolution de l'élevage intensif des crevettes naines en eaux troubles, sur la nouvelle coupe de cheveux de tel artiste en vogue, ou encore, autre exemple inventé, sur la révélation métaphysique qu'aurait eue un demeuré, anonyme de surcroît, après avoir été libéré d'une crise identitaire ou de supériorité aiguë, opérée par voie de spiritisme, justement, et sous hypnose, là par contre nos « journalistes » mainstream sont intarissables. Intarissables et consciencieux. Véhéments dans la contestation à laquelle ils se livrent, de l'authenticité des affirmations faites par cette personne. Et, respect du devoir d'objectivité oblige, ils ne prennent pas position. Non. Ils s'emploient à dûment aborder le sujet sous tous les angles et apportent les arguments y afférent.

Or, vous l'avez très certainement remarqué, je l'espère, aborder le sujet sous tous les angles possibles et en apportant pour chacun d'eux les arguments y afférent, c'est exactement ce à quoi nous nous efforçons de nous employer au mieux chez France-Soir. Mais ceci avec cette différence notable comparé aux journalistes mainstream. Ce plein et entier total respect de la Charte de Munich que nous nous efforçons d'avoir, nous nous y employons également concernant les sujets qui fâchent. Surtout concernant les sujets qui fâchent ! À savoir les sujets pour lesquels la propagande étatique, elle, s'emploie (avec donc l'aide fourbe et zélée des journalistes mainstream), à imposer au public français une version de la vérité plus ou moins intensément biaisée ou polluée. Et, polluée dans un sens qui sert les vils desseins de dirigeants traîtres à la confiance du peuple français. Traîtres car ils servent en fait des intérêts privés qui sont contraires à l'intérêt général. Et, du coup, évidemment, immanquablement, c'est au peuple français que porte préjudice cette version de la vérité biaisée donnée par la propagande étatique et relayée par les médias complices. Les sujets ne manquent pas. Les 600 tonnes d'or en moins dans les coffres de la Banque de France, les 480 milliards de la dette covid pour lesquels l'état nous cache l'utilisation qui en a été faite, le covid, les effets secondaires du vaccin, la guerre en Ukraine et bien sûr aussi « l'escrologie » : les affirmations indéniablement fallacieuses sur le fondement desquelles des impôts et taxes en tous genres ont fleuri depuis 2017. Fleuri concomitamment à ce que les libertés du citoyen lambda aient fondu comme neige au soleil, réchauffement climatique non pas « faisant », donc, mais « faisans » : les margoulins en col blanc qui nous imposent ce racket, et non pas l'animal. Cet « Oiseau gallinacé à très longue queue, apprécié pour sa chair » qui constitue la première entrée du mot « Faisan » dans le dictionnaire. Cela même si, l'escroquerie perdurant depuis fort longtemps, ça commence à sentir le faisandé.

Malheureusement, cela a beau sentir l'arnaque à plein nez et à des kilomètres, une grande part des gens continuent à la manger, cette salade qui n'est donc pourtant « pas fraîche » du tout, c'est le moins qu'on puisse dire.

Néanmoins, cette part diminue. Certes, nous sommes encore assez loin de la majorité, mais les gens sont de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux. À comprendre que le deux « et » deux ça fait quatre que les médias mainstream leur ont rabâché en boucle, pour leur cacher qu'en vérité vraie, deux « et » deux, ça fait vingt-deux (c'est deux « plus » deux qui font quatre), et que du coup l'addition que le contribuable doit payer (car c'est toujours lui qui paie), est 5,5 fois plus élevée que ce que le Gouvernement avait annoncé. Qu'il avait assuré être 100% vrai : « Promis-craché-juré ! » Un mensonge confirmé par tous les « journalistes », « spécialistes » et autres « experts » à sa solde. En témoigne le sondage récent de France-Soir/BonSens.org : outre la fracture consacrée entre le gouvernement et les Français, ces derniers ne sont plus dupes. Et ceci, sur tous les sujets, prenez le temps de lire si vous ne l’avez pas déjà fait :

Et voyez-vous, j'aime à penser que dans sa très modeste mesure, France-Soir contribue à ce que les gens qui ouvrent les yeux, eh oui, sont de plus en plus nombreux.

Tout particulièrement concernant l'entente collusoire qu'il y a entre tous les partis politiques majeurs. « Majeurs » qu'on pourrait aussi écrire au singulier, le majeur étant le doigt levé bien haut qu'on utilise, quand on commet un larcin, pour signifier à celui qui en est la victime, qu'il s'agit là d'un méfait. Un fait exprès, et non pas quelque chose d'involontaire. Mercredi après-midi, nous en avons eu une nouvelle fois l'illustration criante, via le soutien que l'alliance « RN-PS » a apporté au Gouvernement Bayrou, lui permettant ainsi de poursuivre la mission qui lui a été confiée par Emmanuel Macron : continuer la politique catastrophique pour la France et les Français qu'Emmanuel Macron mène depuis sept ans et demi maintenant. La continuer en 2025, en dépit du fait que, depuis juillet 2024, il ne bénéficie plus, à l'Assemblée nationale, de la majorité nécessaire à pouvoir le faire. Que le Parti Socialiste trahisse, c'était inévitable : c'est dans son ADN. Depuis son arrivée au pouvoir en 1981, le parti socialiste n'a fait que trahir. Trahir ses électeurs, trahir ses alliés politiques, trahir ses idéaux officiels, et trahir les intérêts de la France et des Français. Dès lors, il était couru d'avance qu'Olivier Faure & Cie allaient récidiver en 2025 au sein du Nouveau Front Populaire (à six exceptions près : les six députés PS qui ont voté la motion de censure). Le PS a trahi en 2025, au bénéfice du Gouvernement Bayrou, en préparation des municipales de 2026, et contre divers menus avantages pour les ténors du PS.

En réaction à cela, LFI, auteur de la motion de censure, a publié pendant un temps cette affiche :

Pour le Rassemblement National, c'est autant différent qu'intéressant. Différent parce que, jusqu'à ce mercredi 5 février 2025, le RN n'avait pas fait montre ouvertement du fait que ne pas agir dans l’intérêt de ses électeurs et les intérêts de la France et des Français semble être pareillement son idiosyncrasie. La raison pour laquelle le RN a été mis en avant par les médias. En effet, bien qu'il soit un fait pourtant 100% incontestable, que Marine Le Pen s'est manifestement sabordée, en 2017 et en 2022, lors du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, à savoir pour assurer l'élection puis la réélection d'Emmanuel Macron (1) ; malgré ceci, pour l'immense majorité des électeurs du RN, il ne s'agissait pas là d'une trahison. Pire ! Beaucoup d'entre eux ont vu une excellente prestation de leur favorite en ces deux occasions. C'est en cela que la trahison du RN intervenue mercredi 5 février 2025 est intéressante. Incontestable qu'elle est, celle-ci, même aux yeux des électeurs les plus endoctrinés, inconditionnels du RN, cette trahison de ses électeurs et des intérêts de la France et des Français à laquelle le RN s'est livré mercredi 5 février 2025, officialise totalement le fait que c'est dans l'ADN du RN d'agir ainsi : trahir ses électeurs et trahir les intérêts de la France et des Français. Que le RN est la garantie du maintien au pouvoir des ennemis de la France (ceux qui sévissent depuis mai 2017) et que la mission confiée au RN, lors des dernières tractations en ce sens qui ont eu lieu à l’Élysée postérieurement à la dissolution (consultation des leaders politiques par Emmanuel Macron), cette mission consiste à agir pour que ces ennemis affichés de la France que sont les membres officiels de la macronie, puissent continuer à mener la politique qui est menée depuis mai 2017. Cette politique diamétralement contraire aux intérêts de la France et des Français, qui matérialise le « Parce que c'est notre projet ! » dont Emmanuel Macron a fait état en hurlant comme un possédé.

Oui ! Mercredi 5 février 2025, ce parti aux leaders qui crient haut et fort que « Le Rassemblement National est le premier parti d'opposition », a refusé de censurer le Gouvernement Bayrou. Et il l'a fait précisément pour permettre l'adoption de la loi de finances 2025. À savoir le texte de loi autour duquel s'articule l'entièreté de cette politique diamétralement contraire aux intérêts de la France et des Français, qu'Emmanuel Macron va donc pouvoir continuer de mener avec le Gouvernement Bayrou qu'il a nommé à cet effet. Rebelote quelques heures plus tard avec la loi de finances de la Sécurité sociale, puisque là encore le RN a refusé de voter la motion de censure déposée par LFI.

Si je soutiens ici que cette énième fourberie officialise au grand jour la collusion qu'il y a entre la macronie et le RN, ce n'est pas seulement parce qu'elle est intervenue précisément pour permettre au Gouvernement Bayrou d'encore augmenter les impôts et taxes qui visent les électeurs intrinsèques et idéologiques du RN, à savoir les retraités et Français qui travaillent dur (les salariés ; les artisans et les patrons de PME) mais qui malgré cela n'arrivent plus guère ou aucunement à joindre les deux bouts. Non. C'est également au regard de l'excuse que le RN a donnée comme justification de son refus de voter ces deux motions de censure :

« On ne censure pas pour ne pas créer de l'instabilité, et protéger les Français. »

Plus foutage de gueule que ça, tu meurs. Notamment si on prend dûment en compte la justification que le RN avait avancée pour expliquer pourquoi, à l'inverse, le 4 décembre 2024, le RN a voté la motion de censure qui a renversé le Gouvernement Barnier :

« Ce budget ne s'attaquait pas seulement à la France, mais prenait en otage les Français. Il s'agissait de protéger les 68 millions de Français. »

Ah bon ?

Le budget Bayrou que le RN vient de faire adopter en refusant de voter la motion de censure déposée à cette occasion, ce budget s'attaque encore plus substantiellement à la France, et prend également très nettement davantage en otage les Français. Donc pour un RN qui prétend défendre les intérêts de la France et vouloir protéger les Français, il était encore plus impératif, normalement, de voter cette motion de censure.

À cela s'ajoute aussi les explications 100% bidons et contradictoire que le Président du RN, Jordan Bardella, a données la veille pour tenter de noyer le poisson. Des explications alambiquées axées sur « l'instabilité » à éviter à tout prix que la censure du Gouvernement Bayrou aurait paraît-il créée, qu'il a invoquées le lendemain, jour de la motion de censure, pour justifier le refus de la voter.

« Les Français ne tireraient pas profit d’une nouvelle forme d’instabilité. Cette instabilité pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre du gouvernement Barnier. »

Et, ceci tout en concédant cela : « C'est un mauvais budget qui demande des efforts toujours aux mêmes et ne fait pas les bonnes économies. »

Mais, reconnaissons tout de même à Jordan Bardelle cette bonne grâce. À la toute fin de l'interview il a donné, en filigrane, la véritable raison du refus du RN de renverser le Gouvernement Bayrou : « Il faut bien un budget. »

Pardi ! Sans budget, pas de galette à se partager. Pas de rémunération des élus grassement payés avec l'argent du contribuable.

On savait depuis longtemps que la politique est un commerce. Une vente à la criée où ceux qui font ce commerce ne se soucient nullement des intérêts de la France et des Français. On sait maintenant, en plus, grâce au Rassemblement National et à ses pratiques de petits joueurs, de pousse-mégots, qu'il s'agit en outre d'un commerce de boutiquiers.

Et que les médias ne sont là que pour servir la soupe aux politiques. Évidemment, les subventions à milliards aident par les temps qui courent. Subventions que 52% des Français jugent qu'il est plus que temps d'arrêter.

Sur ce je vous laisse avec quelques réflexions de personnes célèbres sur les journalistes et les médias.

En voila d'autres...

Quant aux politiques, ils ne sont pas en reste :

Comme quoi, on n'apprend toujours pas de nos erreurs.

1) dans l'exacte même ligne vicieuse et pernicieuse au possible de son père ; un Jean-Marie le Pen qui s'est parfaitement et perpétuellement employé, à cette fin scélérate, à accaparer pleinement l'espace politique « patriote » ; Marine Le Pen a continué la stratégie du sabordage. Le sabordage systématique opéré aux moments cruciaux, pour confiner dans l'échec électoral et dans l'inaction matérielle (sur le terrain), le vent de révolte qui, sans cela, se serait mué en une révolution armée. Une révolution armée ou un mouvement de contestation citoyen dans la rue d'une ampleur telle, qu'il aurait contraint au départ la classe politique tout entière et ses subdivisions : la caste parasite des politiciens et des hauts fonctionnaires qui ont mis la France en faillite, qui l'ont plongée dans l'insécurité et le chaos social, et qui ont mis dans la mouise les 68 millions de Français « de base » que nous sommes, mes chers compatriotes. Les 1.200 milliards d'euros de valeur ajoutée générée par notre travail, qu'en sept années (série en cours) d'un office qu'il tient entièrement à leur service, Emmanuel Macron a transférés du patrimoine national, à celui des ultra-riches qui l'ont placé à l’Élysée à cet effet. Cependant merci à l'entente collusoire RN-PS-Macronie. Le fait qu'elle avance dorénavant à visage découvert, permet à ceux qui n'étaient pas déjà au courant, de découvrir « qu'en réalité, les voyous, les truands, les trafiquants, on les a installés au cœur de l'état. » https://youtu.be/bdNz6OC2QaA Ce n'est pas moi qui l'affirme aujourd'hui, c'est François Bayrou, l'actuel Premier Ministre de la France qui l'a dit. C'était lors de la campagne présidentielle de 2007. Il était alors beaucoup plus jeune et nettement moins gras. Et surtout - une fois n'est pas coutume ! - ce jour-là il a dit la vérité. Le passage en question est à la toute fin de la vidéo.