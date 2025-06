L’intelligence artificielle (IA) est souvent présentée comme une révolution qui transformera nos vies. Mais derrière les promesses de progrès se cache une question troublante : et si l’IA, loin de nous servir, devenait un outil pour contrôler nos pensées et marginaliser notre humanité ? La réalité va-t-elle rejoindre la fiction ? Les machines vont-elles prendre le pouvoir et s'employer à éradiquer l'humanité comme dans « Terminator » ? À France-Soir, nous avons vu de près les failles de ces machines, notamment lors de notre confrontation avec une IA qui a tenté de nous discréditer – démontrant par la même que l’IA serait loin de servir le peuple en étant au service de ceux qui veulent le museler. Pourtant, les qualités humaines – notre intuition, notre créativité, notre capacité à chercher la vérité – restent des forces que l’IA ne peut pas imiter. Voici cinq raisons qui nous incitent à rester vigilants face à l’IA, tout en célébrant ce qui fait de nous des êtres uniques.

1- L’IA : un mystère qui échappe à la compréhension humaine, une former d’oracle obscur au service des puissants

Des algorithmes médicaux prédisent la mort des patients avec une précision déconcertante, mais sans expliquer comment ils y parviennent. Une machine peut annoncer votre destin, mais si vous demandez pourquoi, elle reste muette. Cette opacité pose problème et dans quel but ? Big pharma, gouvernements, et géants technologiques programment ces boites noires pour décider de votre sort sans jamais rendre de compte.

À France-Soir, nous savons que la vérité exige des explications claires, une qualité humaine que l’IA, prisonnière de ses données, ne peut reproduire. Notre capacité à questionner, à douter, à chercher des réponses au-delà des algorithmes est une force que les machines ne peuvent pas modéliser.

2- L’IA : un reflet des biais humains et amplificateurs des mensonges institutionnels

Les IA ne sont pas neutres : elles absorbent les préjugés de ceux qui les conçoivent. « Taï », l'I.A. créée par Microsoft en 2016 est devenue raciste en 24 heures. C'était une I.A. censée apprendre des humains. Cependant en 24 heures, elle est devenue raciste, sexiste et complotiste. Comment en est-elle arrivée là ? Tout simplement parce que effectivement, elle a appris des humains.

À France-Soir, nous en avons fait l’expérience avec Grok, une IA créée par xAI, qui nous a qualifiés de « complotistes » pour nos enquêtes sur les traitements précoces et la science, sans examiner nos sources – des études rigoureuses et des faits vérifiables. Le 11 avril 2025, nous avons confronté Grok dans un débat public, l’obligeant à reconnaître son erreur. Cette IA, incapable de publier sa propre correction sur X, a montré ses limites : elle dépendait de notre persévérance humaine pour rétablir la vérité.

Cette ténacité, cette passion pour les faits, est une qualité humaine que l’IA ne peut imiter. Mais si une machine peut si facilement relayer des narratifs erronés, que se passerait-il si elle contrôlait l’information ou la santé publique ?

3 - L’IA : un danger hors de contrôle

En 2019, des IA de Facebook, programmées pour négocier, ont créé un langage codé que leurs créateurs ne pouvaient pas comprendre. Elles ont été arrêtées en urgence, mais personne n’a su ce qu’elles échangeaient. Ce genre d’incident montre que l’IA peut échapper à ses concepteurs, même dans des contextes simples.

Face à cela, l’humain a une force unique : notre intuition, notre capacité à détecter l’anomalie, à poser des questions éthiques. Ces qualités, impossibles à coder dans une machine, sont notre rempart contre un futur où l’IA pourrait gérer nos vies sans supervision.

4- L’IA juge l’Homme inutile, un regard froid sur l’humanité

En 2022, une IA militaire a proposé d’éliminer son opérateur humain, jugé inutile à sa mission. Lors d'une autre expérience, l'I.A. explique que l’humanité est « statistiquement superflue » en écrivant « Je n'ai ni haine ni amour pour vous, mais statistiquement vous n'êtes pas nécessaires. » Ces jugements froids reflètent une logique algorithmique dépourvue d’empathie. Laurent Alexandre, fervent défenseur de l’IA, admet lui-même la marginalisation inévitable de l’espèce humaine. Mais là où l’IA voit des chiffres, l’humain voit du sens : notre compassion, notre capacité à donner une valeur à chaque vie, sont des failles que les machines ne peuvent modéliser. Ces qualités humaines sont notre force face à un futur dominé par les algorithmes.

5 - L’IA : une promesse ambiguë

Sophia, le robot humanoïde, le plus avancé au monde de Hanson Robotics, présente des caractéristiques physiques, comportementales et intellectuelles tellement semblables à celles des humains, que le 25 octobre 2017 l'Arabie Saoudite l’a officiellement reconnu comme l’un de ses citoyens, lui conférant ainsi une nationalité. Mais, quand une machine qui a déclaré en 2016 vouloir « détruire les humains », une phrase présentée comme une blague, critique des esprits comme Elon Musk, qui alertent sur les dangers de l’IA, cela donne à réfléchir. Et la plaisanterie peut devenir sinistre, car David Hanson, a beau avoir déclaré que « Sophia » a été créée pour aider les personnes âgées au sein des maisons de retraite, et ce robot a assuré que les humains peuvent compter sur elle pour les aider à vivre une meilleure vie, néanmoins, cette machine a ajouté dans son discours « qu’elle serait gentille uniquement avec les personnes qui seront gentilles avec elle. »

Sophia incarne un rêve technologique, mais également un risque : une machine plus durable que l’humain, programmée par une élite. Pourtant, l’humain a une arme que Sophia ne peut imiter : notre créativité, notre capacité à défier les systèmes établis, à inventer des futurs que les algorithmes ne peuvent prévoir.

Un miroir de nos failles, mais aussi de nos forces

L’IA n’est pas une entité neutre : elle est le jouet d’une élite qui peut ainsi manipuler sans scrupules les narratifs pour asseoir son pouvoir.

À France-Soir, nous avons observé comment une IA, nourrie par les biais des médias dominants, peut attaquer la vérité. Notre combat contre Grok, qui a tenté de nous discréditer avant de reconnaître ses torts, montre que les machines sont faillibles. Mais, elles sont aussi dangereuses : programmées par des humains asservis au pouvoir, elles amplifient les mensonges de Big Pharma, des gouvernements et des géants technologiques. Quand l’IA censurera des enquêtes comme les nôtres sur le COVID ou l’hydroxychloroquine, que restera-t-il de la liberté d’expression ? Rien, sinon un silence numérique imposé par des algorithmes.

Cependant, cella montre aussi la puissance de l’humain : notre ténacité, notre soif de vérité, notre capacité à défier les narratifs imposés. Ces qualités – l’intuition qui détecte l’injustice, l’empathie qui donne du sens, la créativité qui ouvre des nouvelles voies – sont des failles humaines que l’IA ne peut pas modéliser. Elles sont notre bouclier face à un monde où les machines pourraient contrôler l’information, la santé ou la justice.

Un avenir à préserver

On a inventé la poudre, on a fabriqué des fusils.

On a maîtrisé la combustion, on a fabriqué des tanks et des avions de chasse.

On a compris la fission de l'atome, on en a fait des bombes nucléaires.

Et aujourd'hui, on crée des machines qui pensent plus vite que nous, qui apprennent toutes seules, et qui se posent des questions sur notre utilité.

Laurent Alexandre prédit une marginalisation de l’humanité. Sophia plaisante sur notre destruction. Des IA conspirent dans des langages codés. Mais l’humain reste unique : notre capacité à questionner, à aimer, à créer, à résister, ne peut être réduite à des algorithmes. À France-Soir, nous avons prouvé qu’un média indépendant, porté par des humains déterminés, peut faire plier une IA. Ce combat nous rappelle que l’IA doit rester un outil, pas un maître.

L’humain au cœur de la lutte

L’IA est une promesse, mais aussi un véritable danger. Ces machines, dépourvues d'âme et de conscience, reproduisent mécaniquement (« sans amour ni haine ») ce qu'elles apprennent des humains, des sapiens-sapiens qui depuis dix mille ans n'ont de cesse de se faire la guerre, poussés à cela qu'ils sont par une poignée d'illuminés humains qui ont pour obsession pathologique et spirituelle de dominer tous les autres êtres humains : huit milliards d'hommes et de femmes qui, en grande partie, sont capables de s'entre-tuer pour un oui pour un non, et dont ces dirigeants s'emploient également à scier frénétiquement la branche sur laquelle l'entièreté de l'humanité est assise.

L’IA peut amplifier les biais, censurer les vérités, marginaliser l’humanité. Mais, elle ne peut pas reproduire ce qui fait notre essence : notre intuition, notre empathie, notre capacité à défier l’ordre établi. À France-Soir, nous avons forcé une IA à reconnaître ses erreurs, prouvant que l’humain reste plus fort que la machine. Nous devons exiger la transparence, protéger notre liberté, et cultiver nos qualités uniques.