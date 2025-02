Mais pour qui se prennent-ils ? Le prix à payer : Répression & Ingérence - Partie 3

Jusque-là dans les deux parties précèdantes, je m’étais attelé à expliquer la capture de la démocratie française (mais cela s’applique à d’autres pays), aux doubles standards et à l’argent qui coule à flots dans les veines de nos politiques. Je n’avais pas abordé l’inversion accusatoire de l’ingérence étrangère, comme on a pu le voir pour Nord Stream, dont le sabotage a immédiatement été tagué « célérusse », alors qu’aujourd’hui c’est plutôt côté anglo-saxon que les responsables se trouvent. Idem pour l’origine du virus dont l’origine a évolué dans le temps d’un vrai mensonge (origine naturelle) ou fausse vérité selon l’angle avec lequel vous abordiez l’histoire, à une origine de laboratoire avec des financements américains !

Ainsi l’ingérence changerait de camp en fonction des sujets sans que les médias s'en préoccupent vraiment, démontrant leur perte de capacité d’analyse, de vérification, et consacrant par là même qu’ils ne sont plus que des outils de propagande au service d’une idéologie dominante. À savoir, celui qui paie et paie le plus, commande. On attendait mieux de ces médias, de ces journalistes qui revendiquent toujours et encore faire de l’information selon le devoir numéro un de la charte de Munich (dire la vérité quoiqu'ils leur en coutent). Journalistes, Politiques n’agissent plus que dans leur intérêt propre sans trop se préoccuper des conséquences sur la perte de confiance des citoyens dans leur parole. Finalement, tant qu’ils ramènent quelques kopecks à la maison, voire beaucoup plus pour certains, ils font la sourde oreille. Évidemment, vu la vitesse à laquelle la dette a augmenté, il a bien failli les payer tous ces influenceurs qui s’habillent des pseudos valeurs de la bien pensance. Ils revendiquent agir dans l’intérêt général ! Tel un Patrick Cohen qui opère sur le service public financé pour servir la propagande, alors qu’en réalité, ils ne sont plus que des pantins entre les mains dont on ne sait quel donneur d’ordre.

Idem pour les médecins de plateau dont certains distribuent l’insulte et l’injure comme argument d’autorité. Tel un Mathias Wargon qui utilise comme témoin de moralité un Dr Barraud dont les paroles feraient fuir le plus malade des malades s’ils avaient l’occasion d'en prendre connaissance. On ignore ce que fait l’ordre des médecins pour arrêter cette prolifération d’insultes de ces médecins qui viennent ternir l’image d’une profession déjà bien affectée par le viol du consentement libre et éclairé avec la vaccination covid. Wargon et Barraud sont-ils des Key Opinion Leader, des VRP des labos, financés par des labos comme Pfizer pour quoiqu’il en coute distribuer leur propagande marketing en insultant afin de tuer tout débat ? On rappelle que Wargon et Barraud officient dans des hôpitaux qui ont eu parmi les pires taux de mortalité covid : antiscience et erreurs médicales. Un véritable audit indépendant permettrait sans nul doute de démontrer un comportement contraire à leur serment d’Hippocrate.

Le double standard et les méthodes coercitives – un exemple avec le QR code de Macron

L’édifice ne tient plus. Alors, ils doivent user de méthodes coercitives de plus en plus contraignantes afin d’atteindre leurs objectifs. Plus c’est gros, mieux ça passe !

Comme le « Tous vaccinés Tous protégés », cher à Oliver Véran, premiers ministres, membres du gouvernement et de la Représentation Nationale. Pour le faire avaler aux Français, il fallait bien une incitation – ce fut le pass sanitaire en France (green pass dans d’autres pays ), un programme d’incitation à la perte de libertés, si vous ne vous conformiez pas à la décision arbitraire prise en au haut lieu. Prise par des politiques à la morale douteuse, puisqu’ils ne s’appliquèrent même pas ce passe sanitaire/vaccinal à eux-mêmes. Toutefois, ils n’eurent aucun problème pour mettre en scène leurs injections tel un panneau publicitaire sans vraiment montrer au public qu’ils prenaient réellement le produit. À ce titre, plusieurs proches du gouvernement n’hésitent plus aujourd’hui dans les diners parisiens à évoquer le fait que bien des membres du gouvernement ne sont pas vaccinés ! Rappelez @viruswar a même décompilé le QR code d’Emmanuel Macron qui montrait de telles incohérences, ce qui lui a valu une garde à vue et la détention de son matériel informatique ainsi que de son téléphone. Regardez plutôt : le certificat a été émis le 18 août 2021 à 00 h 40, il mentionne une date de vaccination le 13 juillet 2021 alors qu’Emmanuel Macron disait s'être fait piquer le 31 mai 2021.





Je ne sais pas vous, mais si l’on ne peut plus faire confiance à la parole présidentielle, à quel saint peut-on se vouer. J’ai choisi mon camp, celui du bon sens que l’association du même nom essaie d’incarner.

Ingérence étrangère

Alors que l’on a évoqué l’ingérence étrangère mise à toutes les sauces et utilisées comme prétexte par les médias et journalistes à l’éthique douteuse, je ne vous ai toujours pas parlé de l’ingérence américaine. Notamment, celle de « L'USAID » (Aide au développement international américain). Son budget est de 36 milliards de dollars. Il a servi à financer des ONG, des médias et des lobbys dans l’optique d’influencer les décisions politiques, les élections, et de façonner ce qui est « politiquement acceptable ». Autrement dit, ceux qui ont fabriqué le narratif et les outils nécessaires à contrer toutes oppositions à ces méthodes mafieuses : les fact-checkers, les médias mainstream et toute une myriade d’associations financées pour la bonne cause. Enfin, à la leur de cause. (1)

En France, il faudrait une véritable commission d’enquête, non pas seulement sur les 420 milliards, mais sur le budget global français, tel qu’une pétition sur le site d’un Sénat avait proposé. Cette dernière recueillant uniquement 12.000 signatures sur les 100.000 nécessaires. C'est essentiellement dû au fait que pour voter en faveur de cette pétition, il faut s’identifier avec son compte France Connect ou Impôts.gouv, ce qui, de facto, entraîne une forme de fichage des individus. C'est là un véritable déterrent au vote en faveur de cette pétition, par crainte que l’administration fiscale puisse avoir une telle information, et de ce fait déclenche « opportunément » un contrôle fiscal.

Le prix à payer pour France-Soir

C’est exactement ce qui est arrivé à France-Soir, ainsi qu’à ma personne. Courriers réceptionnés, plus de cinq contrôles fiscaux, et avec l’avantage qu’un lanceur d’alerte de la maison DGFIP (direction générale des Finances publiques) m’avait alerté de la venue des deux contrôleurs. Confrontés à cette information, les contrôleurs « de base » n’étaient pas au courant. D’ailleurs, on essayera de faire croire que France-Soir avait menacé les inspecteurs, alors que nous demandions tout simplement comment la DGFIP pourrait garantir qu’elle ne ferait pas un usage politique des fichiers des écritures comptables de la société. En effet, ce fichier comprend les noms des donateurs de France-Soir.

C'est bien sûr pour cette information que la DGFIP a été mandatée. C'était, vous l’aurez compris, dans l’optique de savoir quelle puissance étrangère financerait France-Soir ? Demande à laquelle France-Soir s’est opposé, au motif que la DGFIP pourrait faire un usage détourné de ces informations. Une ingérence politique dans le financement d’un média. Quelle ne fut pas leur surprise de s'apercevoir que France-Soir est exclusivement financé par ses lecteurs français.

Je vous passe les comptes bancaires fermés au motif déclaré de la fin de relation commerciale (une décision que les banques peuvent bien sûr prendre moyennant un préavis). Cependant, en off, les langues se délient : « c’est à cause de vos positions politiques monsieur Azalbert ! ».

Mais quelles positions ? Celles qui seraient opposées à ce que la caste en place veut nous faire croire être le bon sens et dans mon intérêt ? Comme je l’ai trop souvent répété depuis l’apparition de Macron, « vous vous heurterez tôt ou tard à la méchanceté de cette personne ». Il me paraissait plus qu’évident que quelqu’un qui nomme son parti « La République En Marche » sans préciser dans quel sens, pourrait aller en dépit du bon sens. À ce jour plus de 66 % de mes compatriotes pensent que le président mène la France dans la mauvaise direction.

L'USAID

À l'inverse de ce que la DGFIP a pu constater sur le financement franco-français de France-Soir, qu'a-t-on appris ces derniers jours ? Que « l'USAID » a financé des médias qui ont contribué à un rôle de propagande électorale, et que Le Monde a été financé par la fondation Bill & Melinda Gates, ou encore que Facebook finançait l’AFP à hauteur de plusieurs millions.

US AID - LA SAGA DES REVELATIONS



➡️L'USAID a injecté 472,6 m$ par l'intermédiaire d'une ONG secrète financée par le gouvernement américain, « Internews Network » (IN), qui a « travaillé avec »

- 4 291 médias, produisant en un an 4 799 heures d'émissions atteignant jusqu'à 778… https://t.co/vkvVxVQ63X pic.twitter.com/WGpmC4s6OM — Xavier Azalbert FreeSpeech 🇧🇷 🇫🇷 (@xazalbert) February 8, 2025

Ils cherchent à nous accuser de ce qu’ils font. En l’occurrence, une ingérence constante dans ce que devrait être une réelle démocratie. Où encore ce post sur l'ingérence dans les élections brésiliennes qui en dit long sur les réelles activités de l'Agence américaine du développement international.

USAID INTERFERENCE ETRANGERE

🇺🇸🇧🇷USAID a truqué les élections au Brésil et l'a appelé "AID"



➡️L'USAID n'a pas seulement envoyé de l'aide au Brésil - elle a financé la censure, soutenu des militants de gauche et aidé à truquer les élections de 2022 contre Bolsonaro.



➡️L'ancien… https://t.co/66eOFKN7le — Xavier Azalbert FreeSpeech 🇧🇷 🇫🇷 (@xazalbert) February 8, 2025

Revenons un instant au contrôle fiscal. Quand un rendez-vous hiérarchique fut demandé, ce que permet la procédure, grande fut notre surprise : la cheffe de brigade et son supérieur hiérarchique étaient parfaitement au courant de bien d’autres procédures et de leurs liens, et une personne de Bercy avait été dépêchée tout spécialement. Une attention très particulière pour cette entreprise de presse, si petite, qui édite France-Soir. Confondus dans leur approche qu’ils ont déclaré impartiale, mais qui ne l’est pas réellement, ils seront évacués de manière opportune vers d’autres fonctions ! Et oui, c'est cela « la République ».

Pour finir, je rappelle cet article sur l’Agence Française du Développement ou du détournement d’attention. C'est l'homologue français de l'USAID. Son budget de plus de 13 milliards d’euros et à ce point opaque, qu'un fin connaisseur du fonctionnement de l'AFD et de la vie politique française, ardent défenseur du commissaire européen Thierry Breton, aurait déclaré ceci à ce sujet à un membre du Parlement :

« Si vous touchez à l'AFD, vous êtes mort. » En guise de conclusion, j’avais ajouté « Ce qui évidemment nous incite à poursuivre l'enquête. »

On a bien vu la crise que cela a déclenchée aux États-Unis, avec ce que l’on peut appeler « l'affaire des USAID » (« les USAID files »). De nombreuses questions se posent sur les causes réelles de l’usage de ces fonds publics, ainsi que sur les possibles détournements au bénéfice de l’on ne sait quelle bonne cause. Par exemple, pourquoi Chelsea Clinton aurait bénéficié de 84 millions de dollars ? Et le reste de sa famille au moins autant.

Chelsea Clinton reçoit 84 millions de dollars sans se faire remarquer https://t.co/h1ydfWEQLp — Xavier Azalbert FreeSpeech 🇧🇷 🇫🇷 (@xazalbert) February 5, 2025

D'ailleurs, certains politiques français seront visiblement mouillés comme Benjamin Habbab étrillé par l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo

Cette affaire de @benjaminhaddad patron de l’Atlantic Council financé par l’USAiD une annexe de l’action de la CIA est très grave ! Cela veut dire travailler pour un service étranger c’est de la Haute Trahison ! La Cour de Justice de la République devrait être saisie ! https://t.co/ALRuRBgsik — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) February 8, 2025

Alors, à quand un politique qui aura le courage de demander un grand audit citoyen sur les comptes de la Nation, ainsi que sur l’usage des fonds publics. Et, plus particulièrement de l’Agence Française du Développement. Je rappelle à cet égard que le dernier contrôle de la Cour des comptes portant sur l'AFD a eu lieu en 2010 et a relevé « la grande liberté de l'AFD », et expliqué que « seul 3,1 % des projets sont à l'initiative des organismes de tutelle » et que « la tutelle exercée par l’État sur l’AFD présente à plusieurs égards un manque de cohérence, oscillant depuis plusieurs années entre distance excessive et ingérence, donnant à son ancien directeur général l’image d’une 'gouvernance baroque, bavarde, chronophage et inefficace ».

C’est comme la transparence sur les contrats d’achat des vaccins. Ceux qui les ont vus savent, ont fait leur devoir de citoyens afin de savoir. Ceci bien que la Commission européenne a mis tout en œuvre pour éviter que nous ne soyons pas autorisés à « en connaître ». Ce terme consacré dans les services pour établir un standard entre d'un côté ceux qui ont le droit de savoir, et de l'autre ceux qui ont le droit de se taire. Se taire et ne pas poser de questions. Il est dorénavant clair que parmi les députés, les sénateurs, les membres de la commission mixte paritaire et autres élites, il n’y a en probablement aucun qui a vu le contenu réel de ces contrats. Alors, dites-moi, chères élites :

Comment pouvez-vous prétendre agir dans l’intérêt des Français, si vous n’avez point fait votre due diligence ? C’est-à-dire demander à voir avant de parler. Dans ces conditions, ne vous étonnez pas (ou pire) que 80 % des Français pensent que « le gouvernement n’agit pas dans leur intérêt ».

Pour reprendre le mot de la fin du professeur Raoult lors d’une récente interview : « Quand on va dans les ministères et que l’on voit qui se passe, on sait que l’on est cocu. Alors il serait bien que la prochaine fois, on ne soit pas aussi cocu ». Les Français ne sont plus dupes. Comme vient de me le dire George Simion, président du parti AUR en Roumanie, « la France est un géant qui dort. Mais, j’observe que Monsieur Macron n’a plus beaucoup de soutiens. C’est une bonne chose, car cela veut dire que les Français se réveillent » avant d’ajouter « alors, Allons enfants de la Patrie ».

1) Mark Zuckerberg, de Facebook, a fait sécession avec les influences et les ordres des divers bureaux américains pour régir ce qui est acceptable ou non comme information sur les réseaux sociaux.