Ont-ils tué le rêve français ? Version augmentée

A la lecture de cet édito, plusieurs lecteurs m’ont fait part de leurs commentaires sur sa longueur et surtout l’attention que l’on devrait porter à la seconde partie : les solutions. Alors il me semblait important d’en faire une version augmentée de l’intelligence collective de la communauté des lecteurs de France-Soir. Ce qui a fait sa force et son succès depuis 2020 de par son adéquation avec la volonté d’une participation active dans la vie d’un média, mais aussi dans l’analyse de l’information. Nous l’avions consacré dans le Manifeste de France-Soir, « nos experts c’est vous ».

Alors, comme pour la lettre aux Français qui marquait les 80 ans d’existence de France-Soir, un J’accuse version moderne, j’avais publié ce « J’accuse version augmentée de l’intelligence collective ». Je me suis donc collé à rendre plus digeste.

Fort heureusement, des solutions existent pour arrêter l'autodestruction de la France désormais hélas bien plus que simplement « En Marche ! »

Ces solutions s'inspirent de la révolution politique en cours aux États-Unis avec Donald Trump et son équipe, mais adaptées à la France. Au rêve français dans une définition que je vais vous donner maintenant, plus détaillée que décrite dans la première partie. Elle s'articule autour de considérations qui ne sont ni exhaustives ni universellement acceptées (car le concept de « rêve français » varie grandement selon les perspectives politiques, sociales et personnelles), mais néanmoins, c'est la définition du rêve français qui fait consensus.

Le « rêve français » n'est pas un concept aussi universellement reconnu ou défini que le « rêve américain. » Toutefois, on peut le comprendre de différentes manières, selon le contexte historique, social et culturel de la France. Voici quelques interprétations possibles :

La devise française : tiré des idéaux de la Révolution française, le rêve français incarne les principes de liberté, d'égalité et de fraternité , où chaque individu a le droit à une vie décente, ceci avec une forte emphase sur l'égalité des chances et la solidarité sociale, et avec comme base la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La Sécurité sociale et le bien-être : avec un système de Sécurité sociale parmi les plus généreux au monde, le rêve français inclut l'accès à des soins de santé gratuits, à l'éducation et à des retraites décentes. C'est le reflet d'une société où le bien-être collectif est privilégié. Une société pendant longtemps basée sur le civisme et la répartition, et où le collectif prime sur l'individualisme, et la méritocratie sur l'autocratie. Cela avec l'intervention de l'État dans les sujets déclarés régaliens. Cependant, l'excès d'État est source de discorde, notamment en raison du fait que certaines élites se sont servies plutôt que de servir, en abusant de leur position de pouvoir.

Style de vie, culture et art de vivre : la France est mondialement connue pour son art de vivre, sa gastronomie, sa culture et son style de vie. Le rêve français implique aussi l'aspiration à profiter de ces aspects, à vivre dans un pays où la qualité de vie est valorisée, avec un accent sur le plaisir de vivre, la beauté et la culture.

Prospérité et mobilité sociale : similaire au rêve américain, le rêve français pourrait représenter l'aspiration à une vie meilleure, avec des opportunités de réussite personnelle et professionnelle, une bonne éducation, et un système de protection sociale fort. Il repose sur un recours important au progrès, et à son avènement dans la vie des Français : autoroute, TGV, Concorde, espace.

Critique sociale : dans certains cercles, « Ils ont tué le rêve français » pourrait aussi être une critique de la politique contemporaine, de l'économie ou de la société française, suggérant que les promesses ou les idéaux historiques de la France ne sont plus atteints ou sont menacés.

Voilà. Passons maintenant aux solutions en elles-mêmes.

Des solutions, il y en a. J’essaie de vous en faire part dans mes éditos. Ceux où je m’applique à décrypter, reliés à l’actualité, tour à tour les vrais sujets sociétaux et les actes politiques. Et ceci qu’ils soient dans le bon sens ou dans celui opposé à l’intérêt général. Aux États-Unis, le renouveau du rêve américain semble lui avoir été mis sur des rails à grande vitesse. En effet, Donald Trump signe les décrets présidentiels tous « plus courageux » les uns que les autres – un politique qui dit ce qu’il fait et qui fait ce qu’il dit – pour que MAGA (Make America Great Again) puisse enfin voir le jour.

Il est assisté pour cela d’un Elon Musk qui, avec le département d’efficacité gouvernementale, conduit une chasse au gaspi sans retenue. À quand une version française telle que le C.L.E.B.S, tel qu'imagé ci-dessous, pour garantir un contrôle effectif des élus et des hauts fonctionnaires, par le peuple, s'agissant de la gestion des deniers publics, inscrivons dans la Constitution que ce contrôle est assuré par un collège de citoyens désignés par les électeurs concernés : le Comité Libre d’Efficacité Budgétaire Souveraine.

Les actions de Musk ont conduit avant-hier à la fermeture du département de USAID, aide internationale américaine au développement au budget de 36 milliards de dollars qui a visiblement confondu l’intérêt de la nation avec l’ingérence dans des puissances étrangères. J’en ai fait état dans un tweet qui expliquait les détails de l’analyste Mike Benz et de @DD_Geopolitics:

US EFFICIENCE : Les informations, connues de beaucoup et présentées pour la plupart par @MikeBenzCyber sur USAID sortent. L’USAID a été impliquée dans plusieurs opérations de changement de régime en Europe de l’Est et dans les anciens États soviétiques, souvent sous couvert de promotion de la démocratie. Ukraine (Révolution orange de 2004 et révolution Euromaidan de 2014) A donné des millions de dollars aux ONG ukrainiennes, aux médias et aux groupes de la société civile qui ont joué un rôle central dans la mobilisation des protestations contre les gouvernements pro-russes.

En 2004, des organisations financées par l'USAID comme l'IRI et le NDI ont soutenu le leader de l'opposition Viktor Iouchtchenko, qui est devenu président.

En 2014, des groupes soutenus par l'USAID ont joué un rôle déterminant dans la manifestation Euromaidan. Géorgie (Révolution des roses de 2003) A fourni un financement important aux groupes d'opposition et aux médias géorgiens qui ont soutenu la Révolution des roses, qui a renversé le président Edouard Chevardnadze.

A porté au pouvoir Mikheil Saakashvili, un dirigeant pro-occidental qui a étroitement aligné la Géorgie sur l'OTAN et l'UE. Serbie (Révolution des bulldozers de 2000) L'USAID a financé des groupes d'opposition et des médias indépendants qui ont joué un rôle clé dans l'éviction de Slobodan Milošević. Propagande et soft power Le financement de l’USAID soutient souvent les médias, les programmes éducatifs et les ONG qui promeuvent des discours pro-occidentaux. Par exemple : En Ukraine, l’USAID a financé des projets médiatiques comme Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), qui diffuse des contenus PRO-OCCIDENTAUX critiques envers la Russie.

En Biélorussie, l’USAID a soutenu les médias d’opposition et les groupes de la société civile qui défient l’administration Loukachenko. « Les ONG ne sont pas nécessaires en Biélorussie. Elles sont un gaspillage d’argent. Elles constituent une cinquième colonne. Elles sont un outil utilisé par l’Occident pour déstabiliser notre pays. » — Loukachenko

USAID en finançant toutes sortes de projets servait donc les intérêts d'une idéologie politique progressiste contre l'intéret des populations. Cela allait jusqu'au financement d'organes de presse comme le New York Times, l'AFP ou Politico qui montrent au grand jour qu'ayant accepté un lien d'intérêt ont joué un role majeur soit dans la désinformation soit dans la propagande idéologique. Ce qui est contraire à la déontologie journalistique dont ils se revendiquent. Ainsi, ils se caractérisent comme des organes de propagande visant à promouvoir une idéologie définie comme globaliste que comme des médias qui servent réellement la vérité et l'information. Politico avait d'ailleurs été épinglé par France-Soir à plusieurs reprises dans la plainte pour corruption visant von der Leyen : il existe une collusion entre Politico et les européistes fédéralistes convaincus, écrivait France-Soir en Mai 2024.



On apprendra également que le virus du Covid aurait fait l’objet de nombreux financements par ce même département USAID. En outre, on apprendra que l’USAID gérait aussi un programme de censure sur internet à grande échelle. Pour démontrer les biais idéologiques et politiques. Selon le Daily Wire, 97 % de toutes les contributions politiques des employées de l'USAID ont été versées à des candidats démocrates. Et quoi d’autre ?

US EFFICIENCE : "Pourquoi l'USAID gère-t-elle un programme mondial de censure d'Internet, qui regroupe des centaines d'ONG de censure dans un réseau commun, l'objectif déclaré du programme de l'USAID étant de faire pression sur les gouvernements étrangers pour qu'ils adoptent des lois et des réglementations visant à censurer les discours sur les réseaux sociaux ?" par @MikeBenzCyber Clip traduit En France, combien de think tanks, d'ONG, d'associations sont-elles financées de même ? Combien de médias traditionnels ont leurs organes de fact checking financés de cette manière ? Quel rôle pour l'@AFD_France et les financements de Soros et de la BMG aux médias ?

Quel est l'équivalent en France de l'USAID !, ll'Agence Française du Développement. Cette agence, aussi obscure et opaque, a un budget de 13 milliards d'euros - Agence du développement ou du détournement d'attention avais-je écrit à son sujet en 2023.



Enfin, mardi dernier a pris place le vote de la commission des finances de la santé qui a avancé Robert Kennedy Jr comme candidat au poste de Secrétaire d’Etat à la Santé (HHS) par un vote à 14 voix pour et 13 contre. Une décision saluée immédiatement par tous les partisans de Kennedy et de Trump. La cote de Robert Kennedy Jr augmentait immédiatement de 75 % à 98 % sur le site Polymarket :

On attend donc maintenant le vote du Sénat, qui pourrait intervenir entre le 7 et le 10 février 2025, pour confirmer Tulsi Gabbard comme Directrice de l’Intelligence Nationale, Kash Patel à la tête du FBI et Robert Kennedy Jr comme secrétaire d'État à la Santé en charge du programme MAHA (Make America Healthy Again). Ces femmes et ces hommes œuvrent donc à la résurgence du rêve américain, et ils montrent bien que « rien n’est impossible ».

En France, nous sommes toujours englués à l’ère des batailles d’appareils, de l’usage du 49.3, de l’évocation des censures qui masquent uniquement les petits arrangements entre copains. Sur la scène internationale, la France se fait remarquer par l'affaire Brigitte Macron (identité, différence d'âge, transgenrisme,...), entre mensonges et propagandes, suite à l'enquête de la journaliste Candace Owens et Xavier Poussard sur ce qui se révèle de plus en plus comme l'Affaire d'Etat. Une affaire dont la France pourrait se passer qui donne un bien triste spectacle sur la scène internationale, alors que la plupart des observateurs étrangers attendent tellement mieux du pays des Lumières.

À nous de prendre notre avenir en main, et de démontrer une bonne fois pour toutes que « Impossible n’est pas français ! »