Emmanuel Macron et la jeunesse : Pif... et paf!

ÉDITO - Comme promis dans mon édito de la veille, Macron 3D, je reviens aujourd'hui sur l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée le 20 février 2023 au magazine trimestriel Pif, publiée ce 29 mars 2023.

J'écrivais vouloir prendre le temps de la réflexion à ce propos. La nuit porte conseil. Voyons donc si j'ai bien dormi.

Rien dans la communication d'Emmanuel Macron n'est laissé au hasard, pour ne pas dire au pif. Ainsi, le choix de cette interview dans ce magazine ne peut qu’être le fruit d’une décision politique mûrement réfléchie, "un fait exprès".

À savoir, aborder avec des adolescents le sujet spécifique de sa démission. Ceci tout en faisant un savant calcul que cette interview serait rendue publique au plus fort de la contestation populaire actuellement menée dans la rue.

Emmanuel Macron, en stratège, savait ces manifestations de grande ampleur inéluctables - surtout après un recours à l'article 49.3 de la Constitution (qui, lui aussi, avait été probablement "décidé" avant même le début du simulacre de débat au parlement).

Ces manifestations sont très durement réprimées. Les images de la violence "extrême" dont la police fait usage ne sont aucunement censurées, ni par le Gouvernement, ni par les médias dits mainstream. Bien au contraire.

Le gouvernement, les médias et les réseaux sociaux mettent en avant la participation de la jeunesse à ces manifestations. Et ceci attire l’attention des observateurs internationaux qui s’interrogent sur l’escalade de la violence et de la répression en France.

Dans cette vidéo, on voit un lycéen de 15 ans, excellent orateur pour son jeune âge, afficher haut et fort le soutien de la jeunesse aux contestataires, selon lui parfaitement au courant et pleinement concernée par la réforme des retraites.

Ce jeune citoyen a d'ailleurs été à ce point mis en lumière, que Brigitte Macron, en personne, a fait savoir publiquement qu'elle souhaite le rencontrer... afin "de prendre en main ce dossier brûlant". Diantre ! Quel jour sommes-nous ?

Brigitte macron très préoccupée par la contestation lycéenne, souhaite rencontrer son jeune représentant afin de prendre en main ce dossier brûlant. pic.twitter.com/Hp7YlDS9Gj — Ⓜ️ea Culpa🌵 (@MeaCulpaaa) March 28, 2023

En outre, Emmanuel Macron avait anticipé qu'il serait fortement raillé dans la presse pour avoir choisi de s'exprimer dans ce magazine pour ados, ce magazine étant connu - aux dernières nouvelles - pour être plus potache qu'intello.

Son propriétaire fut jadis L'Humanité, l'organe de presse du Parti communiste, à savoir la branche dure (officiellement) de la contestation, avant d’être racheté et relancé en 2020 par Frédéric Lefebvre, ancien porte-parole de l’UMP et proche de… Nicolas Sarkozy.

Or, le moins que l'on puisse dire, pour ce qui est d'être très fortement raillé dans la presse à ce sujet, les incriminations en ce sens, tant en France qu'à l'étranger, ont très certainement dépassé - et de loin ! - les espérances présumées du locataire actuel de l’Élysée.

Cette manœuvre s'inscrit-elle dans sa volonté affichée de mettre de l'huile sur le feu, d'accentuer autant que faire se peut la portée et l'ampleur de ce mouvement de contestation sociale, à savoir de façon à ce qu'il se transforme en "une énorme crise" ?

Une crise appelée expressément de ses vœux lors de cette interview, dans la réponse qu'Emmanuel Macron a apportée à la question de cette élève de 4ème (que j'évoquais déjà hier dans l'édito Macron 3D), à propos de l'éventualité d'une démission.

Pardi ! Ce qui cristallise la colère des Français n'est pas tant la réforme des retraites. Ne serait-ce pas, désormais, lui ? Une majorité de Français a désormais ras-le-bol de sa personne (et de ses méthodes).

Ainsi, par l'utilisation des mots une énorme crise, Emmanuel Macron exhorte les Français mécontents à redoubler d'engagement et d'intensité dans le mouvement de contestation sociale actuel, comme si cela allait le pousser à la démission, selon l'idée portée à leur esprit.

Il s'agit là d'une énième tromperie, un autre en-même temps.

Ce qu'Emmanuel Macron va proposer comme solution pour contrer ce mouvement de contestation sociale, une fois qu'il aura atteint la substantialité d'une énorme crise, ce n'est pas sa démission à lui. Non.

C'est celle d’Élisabeth Borne et de son gouvernement, comme parfaits fusibles. Rappelez-vous lors de sa dernière interview à la question de la journaliste : pour combien de temps Élisabeth Borne a-t-elle votre confiance ? Emmanuel Macron s’est bien gardé de répondre.

Et oui ! Voilà qui était probablement couru d'avance lorsque le président a nommé cette personne d’une arrogance au moins équivalente à son dédain manifeste, couplée à une forme d’indécence, voire d’incompétence manifeste en ce qui concerne l'action politique et le dialogue social.

Emmanuel Macron aurait ainsi l'excuse officielle parfaite pour justifier la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand ça ? Quand la violence du mouvement de protestation actuel aura été portée jusqu'au chaos, jusqu'à un ersatz de guerre civile dans le pays.

Ensuite, comme je l'indiquais précédemment, Macron pourra tranquillement enfiler les vêtements du garant de l'ordre et de la sécurité. Oui, mais... Et si la jeunesse ne s'arrêtait pas en si bon chemin ? Peut-on aussi facilement mettre au point des plans florentins à l'approche du mois de mai et faire des coups comme au billard à plusieurs bandes ? N'est pas Machiavel qui veut !