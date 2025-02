Aux États-Unis, Kash Patel a été confirmé hier comme directeur du FBI par un vote au Sénat (51-49). Cette nomination complète un « hat trick » (coup du chapeau) des mousquetaires triés sur le volet par Donald Trump pour leur volonté implacable de rendre sa grandeur à l’Amérique (avec Elon Musk, Tulsi Gabbard et Robert Kennedy Jr.). Alors qu’outre Atlantique, les incorruptibles s’illustrent par leurs actes pour la transparence, pour les économies budgétaires dans l’intérêt des Américains, en Macronie, les jours passent et se ressemblent, et c'est le règne du « un pour tous, tous pourris ! »

C'est malheureux à dire, mais les derniers en date (en attendant les suivants) petits (et grands) arrangements entre amis (tous membres de la « ripoublique » des copains) qui sont intervenus ces deux dernières semaines, démontrent que l'analyse synthétique de la classe politique française donnée par Coluche en 1980, dont j'ai repris la conclusion et dernière tirade en titre, est toujours pleinement pertinente 45 ans plus tard. (1)

Pire ! On peut résolument affirmer que ces derniers arrangements (non-censure du Gouvernement Bayrou par le PS et le RN, et validation de la nomination de Richard Ferrand au poste de Président du Conseil constitutionnel par un RN qui s'est abstenu de voter contre) confirment que la pertinence de cette tirade (« Un pour tous, tous pourris ! ») a été portée à son paroxysme sous l'ère Macron. En attendant que la nomination de Philippe Bas à ce même Conseil constitutionnel vienne une fois de plus illustrer la tirade. Philippe Bas, sénateur LR, pactise depuis longtemps avec BigPharma. En aout 2021, il s’est illustré comme rapporteur de la commission mixte paritaire (CMP) au Sénat, cette CMP qui ayant remballé l’avis du Sénat, a voté le passe sanitaire pour les Français et l’obligation vaccinale des soignants sur des données incomplètes de la science et sans vraisemblablement avoir pris connaissance des contrats des vaccins ! Mais qu’à cela ne tienne, « tout est bon pour plaire au roitelet ». Comment faire confiance à cette CMP censée arbitrer une décision si importante pour les Français venue leur imposer un choix en violation des lois et des conventions internationales sur le consentement libre et éclairée. Alors, il fallait bien remercier le Sénateur Bas pour son soutien sans faille des actes contraires aux données de la science, puisque dès le 14 juillet 2021, le Dr McCullough avait démonté une à une toutes les assertions scientifiques du président Macron. Ce n’était donc pas de la science.

Et, si cela n'était pas triste à pleurer, on pourrait considérer que c'est « marrant », qu'effectivement « Les hommes politiques sont marrants », et accorder pareillement à la première tirade du sketch (2) de parfaitement coller à l'actualité :

« Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Alors on se dit, hommes politiques ça doit être un métier difficile. C'est pas vrai ! Les études c'est très simple. Les études c'est 5 ans de droit tout le reste de travers. »

Hélas, elle est on ne peut plus triste, cette collusion politique générale dont je vous ai déjà parlé dans mon édito précédent « faire du journalisme autrement, c'est possible» et sur laquelle il me faut revenir aujourd'hui.

Pourquoi ? Parce que les deux derniers faits d'actualité dont cette collusion politique générale vient d'accoucher, sont, premièrement le maintien en place d'un Gouvernement Bayrou qui est pourtant totalement illégitime au regard du résultat des urnes (élections législatives 2024), et deuxièmement la nomination de Richard Ferrand au poste de Président du Conseil constitutionnel.

En effet, le maintien du Gouvernement Bayrou permet à Emmanuel Macron de poursuivre et même d'aggraver la politique catastrophique pour la France et les Français qu'il mène depuis 7 ans et demi.

Et la nomination de Richard Ferrand au poste de Président du Conseil constitutionnel, est sans doute la filouterie via laquelle Emmanuel Macron va pouvoir donner le dernier coup de fion à son œuvre destructrice.

Je m'explique.

Légende : petite tambouille entre ami ?

Outre le fait avancé selon moi fort à propos par bon nombre d'observateurs politiques, que la raison pour laquelle, en s'abstenant de voter contre, le RN a validé la nomination de Richard Ferrand, demandée par Emmanuel Macron, au poste de Président du Conseil constitutionnel, serait en fait l'accord passé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qu'en échange de cela Richard Ferrand (comme on le dit communément) « renverra l'ascenseur » à Marine Le Pen ! À savoir que le Conseil constitutionnel, lui, validera la demande d'annulation, pour inconstitutionnalité, de la décision d’inéligibilité pour 3 ans prononcée contre elle par le Tribunal correctionnel de Paris, que la Cour d'appel de Paris va très certainement confirmer le 31 mars 2025, à savoir trois semaines et demie après la prise de fonction de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, le 8 mars 2025.

Outre ce fait, vous dis-je, voilà ce qui risque fort d'arriver avec un Conseil constitutionnel présidé par Richard Ferrand, et qui est désormais composé très majoritairement de partisans d'Emmanuel Macron, ou de personnes qu’Emmanuel Macron tient sous son joug. Qu'importe si c'est en violation évidente des conditions imposées par l'article 16 de la Constitution, qu'Emmanuel Macron décide de recourir à cet article ; article qui confère les pleins pouvoirs au président de la République ; le Conseil constitutionnel n’aura de cesse, en guise de remerciement, de valider cette décision !

Pardi ! C'est un fait connu de tout le monde : Richard Ferrand, qui serait un tricheur et menteur officiel, est un des plus fidèles soutiens d'Emmanuel Macron. Ceci depuis le tout début de son entrée en campagne en contribuant à la recherche de financement et à la mise en lumière quoiqu’il en coute du prétendant au trône. En cela, dans l'exercice ou plus exactement « les sévices » de ses fonctions de Président du Conseil constitutionnel, c'est couru d'avance, il aura autant que besoin une « lecture » de la Constitution qui ira dans ce sens. (3)

Eh oui ! La défiance et le mécontentement du peuple contre la caste politique tout entière, et contre Emmanuel Macron tout particulièrement, sont parvenus à un niveau tellement haut, que dorénavant la collusion politique générale ne peut pas suffire en elle-même pour permettre à Emmanuel Macron de finaliser son funeste au possible « Parce que c'est notre projet ! » pour la France et les Français, sans que ceux-ci ne se révoltent. Prennent les armes contre lui. Il faut donc à Emmanuel Macron, qu'il fasse en sorte qu'ils les prennent contre quelqu'un d'autre. Un ennemi inventé ah hoc, et invoqué fallacieusement comme un danger mortel pour le pays et pour ses habitants. « Objectif guerre oui mais laquelle ? » avais-je écrit en octobre 2022, en ce qui s’apparentait à une Guerre des mots, une rhétorique guerrière à laquelle il fallait un ennemi. Et, un ennemi contre lequel dès lors la France se doit d'entrer en guerre, pour sauver la République, sauver la démocratie.

Et quel est ce faux ennemi inventé par la macronie ? La Russie.

Diable ! Pourquoi croyez-vous que la macronie attise le risque de guerre contre la Russie, si ce n'est pour générer artificiellement une menace qui justifierait le recours à l'article 16 de la Constitution par Emmanuel Macron ? Une menace 100% bidon en réalité, mais dont Emmanuel Macron se sert, avons-nous appris ce jeudi 20 février 2025 pour justifier similairement, de manière fallacieuse, d'« utiliser l'épargne des français » pour aider les entreprises de la défense à se financer. Je traduis : « voler l'argent des Français. » Leur voler l'argent que la politique menée par Emmanuel Macron depuis sept ans et demi n'a pas déjà transféré, du patrimoine des 68 millions de Français les moins riches que nous sommes, nous « les gueux », au patrimoine des 6 ou 8 Français les plus riches. La petite dizaine de milliardaires, grands patrons du CAC40 qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, précisément pour nous dépouiller. Nous dépouiller de tout. J'entends par là pour que ce transfert de richesses opéré à leur profit, intervienne à hauteur de tout ce que nous, citoyens de base, actifs et retraités, artisans, commerçants, travailleurs indépendants autres et patrons de PME, nous possédions avant qu'Emmanuel Macron ne fut porté, au pouvoir, en 2017.

L'information a été confirmée par Thomas Goussilloud, député « Ensemble pour la République » :

« Effectivement, on l'a proposé par voie législative, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire. Aujourd'hui le Gouvernement a pris la balle au bond, et Sébastien Lecornu et Éric Lombard feront sans doute des annonces, à la fois coordonnées, Bercy et ministre des Armées, sans doute dans les dernières semaines. »

Quant à Emmanuel Macron, il a ajouté ceci à ce sujet :

« Je l'ai dit quand j'ai reçu le Président Zelensky, on doit aujourd'hui (établir) comment crédibiliser le fait que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine, et que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. »

Comme le Conseil constitutionnel, présidé par Richard Ferrand (à compter du 8 mars 2025) est désormais totalement à la botte d'Emmanuel Macron, cette menace d'une attaque de la France par la Russie a beau être 100 % bidon, le Conseil constitutionnel validera la décision qu'Emmanuel Macron va prendre, recourir à l'article 16 de la Constitution, au prétexte de cette menace 100 % bidon. Y recourir pour finaliser, son funeste « Parce que c'est notre projet ! », sans risque qu'une contestation populaire puisse s'y opposer. À savoir en la réprimant dans le sang si nécessaire, et sans passer pour le despote qu'il est. Au contraire. Si le recours à l'article 16 de la Constitution s'appuie officiellement sur la défense de la patrie, qu'importe le nombre de citoyens français opposants à cette folie, manifestant à ce titre dans la rue et impliqués ailleurs, qui pourraient être les victimes de la police, les médias français acolytes d'Emmanuel Macron qu'ils sont en échange de subventions substantielles, le feront faussement passer pour un héros.

Un de Gaulle inversé en l'occurrence. Car contrairement à un Emmanuel Macron, « Jupiter 1er » qui se rêve en Président, Empereur de l'Europe des va-t-en-guerre contre la Russie, de Gaulle, lui, s'est opposé au projet de Communauté européenne de défense, le « Parce que c'est notre projet ! » de l'époque (dans les années 50) qui lui aussi était d'inspiration supranationaliste.

À cet égard, saluons la tentative en cours, de construire la paix en Ukraine à laquelle se sont attablés Donald Trump et Vladimir Poutine. Si cette tentative est réussie, Emmanuel Macron devra trouver autre chose que la guerre contre la Russie qu'il manigance en coulisses, pour pouvoir recourir à l'article 16 de la Constitution.

Plus ils avancent, plus il recule, Macron, dans sa tentative, lui, de mystification d'une énième violation de la Constitution.



Aussi, voici le message personnel que j'adresse ici à ces deux messieurs, en guise de conclusion : « Merci Donald ! Merci Vladimir ! »

1) texte intégral de la tirade « Parce que les quatre leaders des grandes formations politiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis, comme les trois mousquetaires des cinq doigts de la main : un pour tous tous pourris ! »

2) titre du sketch de Coluche : « Votez nul ! »

3) Richard Ferrand « tricheur et menteur officiel », dans ces deux vidéos-ci figurent des éléments qui en attestent incontestablement :

Richard Ferrand passe… grâce au RN ? Les gens pètent les plombs ! On se fout de nous ?

Cette video fait état du mensonge public dont Richard Ferrand s'est rendu coupable sous serment devant la Commission d'investiture de l'Assemblée nationale : avoir affirmé que jamais il n'a milité pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron.

Richard Ferrand accusé d'avoir faussé un vote sur la PMA

La deuxième relate la tricherie également publique à laquelle Richard Ferrand s'est livré, tandis qu'il était Président de l'Assemblée nationale : avoir déclaré « adopté » un amendement macronien qui pourtant avait été rejeté par les députés lors du vote à main levée qui s'est tenu à cette occasion, comme on peut le voir dans cette séquence.

D'ailleurs, même France-Soir en avait parlé !