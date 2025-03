Version augmentée - Emmanuel Macron, le boulet de démolition (1)

Emmanuel Macron, boulet de démolition assumé, entraîne la France dans une chute apocalyptique depuis huit ans, au service du projet d’une cabale : l’anéantissement du pays et de sa population. Entre discours recyclés, peur orchestrée et délires bellicistes contre la Russie, il vend la paix pour mieux semer la guerre, tandis que 76 % des Français vomissent un gouvernement déconnecté. Avec ses élucubrations de partage de la force de dissuasion nucléaire et ses rituels olympiques sataniques, Macron, pantin d’un chaos voulu, expose son vrai visage : celui d’un guide autoproclamé vers le néant, que même ses parlementaires amorphes ne freinent plus. Mais le peuple, lui, se réveille.

Édito - Le boulet que la France traîne depuis bientôt 8 ans. La France, un pays prisonnier de la folie destructrice d'un homme, et qui, grâce à la complicité zélée au possible de l'entièreté de la caste politique et de tous les médias, peut donner à cette décérébration criminogène sa pleine expression : la destruction totale du pays et l'anéantissement de sa population.

Car telle est la matérialisation voulue du « Parce que c'est notre projet ! » pour lequel Emmanuel Macron a été porté au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'une apocalypse de cet acabit servirait au mieux la stratégie « Ordo ab chaos » (l'ordre par le chaos) de ceux qui l'y ont placé, au pouvoir, justement à cet effet mortifère.

Sa dernière allocution télévisée le confirme. Ah ça ! Jamais un discours n'a été aussi vite (r)écrit. Il lui a suffi de remplacer « Covid » par « Russie » et « gestes barrières » par « gestes frontières », et le tour était joué. Oui : « C'est la même chanson »

Un copier/coller très légèrement modifié de la chanson de Claude François. À savoir sa version « peur panique généralisée par ingénierie sociale » au refrain très légèrement reformulé ainsi :

« Oui, c'est la même, chanson : mensonge et belligérance comme pour le corona.

Oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n' l'entends pas. »

La France a peur. C'est la mobilisation générale. Pour quelque 800 milliards, Ursula von der Leyen nous promet des masques à gaz intégraux et un nouveau vaccin ARN : « Anti-Russe et Nucléaire. » « À la guerre comme à la guerre » : l'opération « quoi qu'il en coûte » aux Français est de retour.

Macron : « Le conaro virus ! » Ces deux virus : le faux virus du « Corona Circus », et le vrai virus de la guerre contre les Russes qu'il veut répandre sur toute la planète, avec cette fois oui une létalité de quasiment 100 % (à savoir à l'inverse du quasiment zéro pour cent du covid) si recours à l'arme atomique, il y a.

Pourquoi ? Parce que, pardonnez-moi de me répéter, c'est cela le « Parce que c'est notre projet ! » pour lequel il a été placé à l'Élysée : la destruction totale de l'Europe occidentale (infrastructures, économie, culture, histoire, patrimoine, civilisation et population) au profit des États-Unis, d'Israël et de la Chine.

Diable ! Avant, il se cachait dans les détails, disait l'adage. Désormais, il s'affiche au grand jour.

Précisément, c'est depuis l'été dernier que « la bête » de l'événement avance à visage découvert. L'événement en question, c'était les Jeux Olympiques Paris 2024, et c'est lors de leurs cérémonies d'ouverture et de clôture que « le Malin » s'est montré au grand public. À savoir avec les références expresses à Lucifer, Satan, Baal, Moloch et Cie, faites durant ces deux cérémonies cabalistiques.

Le visible et l'invisible, Le haut et le bas. Le Ciel et la Terre. La dualité ésotérique et métaphorique du langage des oiseaux. Celui des « initiés », les membres comme lui de la grande mystification politique, économique, culturelle, sociétale et spirituelle dont Emmanuel Macron est « le guide » officiel en France depuis mai 2017. « Le Führer », en allemand. Ce langage, prétendument réservé aux élites, sert la rhétorique « inversée » dont Emmanuel Macron fait usage dans ses allocutions télévisées aux Français. Les « profanes » (par opposition à « initiés ») que nous sommes pour lui.

Sa dernière allocution télévisée en est l'exemple type :

« Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent, demain, les dividendes de nos engagements. »

Fort heureusement, les Français sont de moins en moins nombreux à gober les couleuvres énormes qu'Emmanuel Macron s'efforce de nous faire avaler à chacune de ses interventions publiques. Et, à l'inverse, nous sommes de plus en plus nombreux à nous afficher publiquement contre la guerre militaire contre la Russie dans laquelle Emmanuel Macron veut nous entraîner.

Saluons à cet égard les manifestations en ce cens qui ont été organisées notamment celles des Patriotes à Paris samedi. D'autres manifestations de ce type vont sans doute avoir lieu prochainement. En effet, les Français sont dorénavant 76% à penser que le Gouvernement n'agit pas dans l'intérêt de la population (source : sondage BonSens.org/France-Soir 27 février 2025).

📉Pouvoir d'achat en chute, migrants refusés, vaccins contestés : la France dit stop ! Pour 76 % le gouvernement n'agit pas dans l'intérêt de la population

Sondage exclusif @BonsensOrg/@france_soir. https://t.co/NMitiQRz9D — France-Soir (@france_soir) March 10, 2025

Il faut aussi ajouter qu’Emmanuel Macron propose d’étendre la dissuasion nucléaire aux pays européens. Il l’a bien dit, entrainant potentiellement la France dans une violation du Traité de non prolifération. D’ailleurs des militaires avertis ont fait une tribune à ce sujet envoyant un messsage clair au président : « la dissuasion nucléaire ne se partage pas. » Devant cette annonce pour le moins déconcertante l’association BonSens.org a même saisi l’AEIA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) d’une demande d’audit afin de clarifier les propos d’Emmanuel Macron : « la dissuasion nucléaire française en Europe : une bombe diplomatique menace-t-elle le TNP ? ».

Faut-il que ce soit une association qui fasse le boulot des parlementaires ? Il est donc légitime de poser les questions sur son état de santé, son aptitude à avoir le contrôle du bouton rouge et s’il n’a pas rendu malades ses concitoyens avec la maltraitance institutionnelle de la population ? Cela expliquerait en partie que les parlementaires disent oui à tout et non à rien, pour ne pas risquer de déplaire et s’attirer les foudres de la maltraitance jupitérienne.

Devant les efforts de Paix déployés par le Président Trump et son secrétaire d’état Marco Rubio, on espérer que « la montagne va accoucher d'une souris. » Que la tentative en cours de manipulation des masses gigantesque à laquelle Emmanuel Macron et le Gouvernement se livrent depuis dix jours, ne sera pas couronnée de succès. Qu'elle va rater, cette entreprise d'accentuation artificielle d'une atmosphère de guerre imminente insufflée par la peur. Qu'il va s'agir en quelque sorte, in fine, d'un effet « dope l'air » (2) et que tout cela va retomber comme un soufflé.

Souvenez-vous. Avec Jacques Chirac ça avait fait « Pschitt ! » (3), avec Emmanuel Macron ça fait un autre bruit, « prout » me dit un jeune ! Toutefois, méfions-nous. Quand un tel va-t-en-guerre parle de « paix », fatalement ça ne sent pas bon. Et, de fait, c'est forcément « pet » la bonne orthographe.

Pardi ! En plus du fait qu'aucun animal ne s'emploie à dégrader un peu son écosystème (contrairement aux êtres humains qui eux s'emploient à scier frénétiquement la branche sur laquelle ils sont assis), la différence fondamentale qu'il y a entre les animaux qu'on dit stupidement être des « bêtes » et les hommes, c'est que les animaux, eux, ne laissent jamais le plus con d'entre eux guider le troupeau.



Lui qui s'y connaît très bien puisqu'il a été Premier Ministre, Michel Rocard a dit un jour (selon moi à fort juste titre), qu'il ne faut jamais sous-estimer l'étendue et la portée de « la connerie » humaine, et que, du coup, il faut partir du principe que la connerie est la raison qu'il faut retenir au principal, comme étant à l'origine des décisions néfastes pour la France et pour les Français, qui sont prises par nos dirigeants.

Cependant, concernant Emmanuel Macron, j'insiste : c'est délibérément qu'il nous envoie tout droit dans le mur. J'en veux pour preuve cela, entre autres faits (innombrables) qui attestent de la volonté manifeste de nuire à la France et à ses habitants qui habite Emmanuel Macron. Lui qui aujourd'hui nous pousse autant qu'il le peut vers la guerre, il a fait ceci durant l'entre deux tours de l'élection présidentielle de 2017 : il a accusé le Rassemblement National de « Madame le Pen et ses amis » de vouloir pousser le pays et ses habitants vers la guerre. Et il s'est présenté alors comme étant lui, au contraire, le rempart à cette guerre.

Rappelez-vous. C'était le 26 avril 2017 :

« Mais au nom de quoi, toutes ces femmes et ses hommes sont tombés ? Des discours de haine. De la bêtise humaine. D'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle.

De dire « Nous valons mieux que le voisin. Alors allons le détruire. » Allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout. Et ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en fait tomber tant et tant.

Alors ne cédons pas à cela !

Alors ils ne passeront pas !

Alors moi je n'en veux pas !

Alors que toutes celles et ceux qui ont décidé d'être les somnambules du 21ème siècle : honte à eux ! Nous, nous sommes debout. Nous sommes en marche, et nous irons au bout. Avec responsabilité. Mais je veux aussi autre chose, avec vous pour mon pays. Mais pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! »

Et pour ce qui est de respecter « la démocratie » ; c'est-à-dire « le pouvoir appartient au peuple », définition posée par le principe de la République présent à l'article 2 de la Constitution (« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »), le Premier Ministre actuel d'Emmanuel Macron ne vaut pas mieux que lui. Peut-être est-il même carrément pire que lui. En tout cas dans les sondages, il faut aussi mal puisque 73% n’ont pas confiance dans le gouvernement et Bayrou, premier ministre recueille 71 % d’avis défavorable parmi ceux qui expriment un avis. (Source : sondage BonSens.org/France-Soir, vague 27 février 2025)

Pourquoi dis-je ça ? Parce que sur la consultation des Français, à savoir le droit sacré que le peuple a dans une démocratie, en théorie, de décider par lui-même, en l'occurrence si veut ou non la guerre, François Bayrou a dit clairement qu'il n'est aucunement question, ne serait-ce que de « consulter » le peuple à ce sujet (par la voie du référendum). Donc encore moins de laisser le peuple décider.

Décidément, sous les faux airs qu'il se donne, d'un Homer Simpson qu'un excès d'alcool aurait rendu précocement sénile, apathique et politiquement grabataire (et donc par là « excusable » quelque part lorsqu'il nous crache au visage ses positions ouvertement despotiques), l'amnésique de Bétharram figure parmi les plus adeptes de la « démocrature » les plus féroces.

Quant à savoir s'ils sont ou non sous l'emprise de produits stupéfiants, quand ils affirment tout de go que la France est en capacité de vaincre la Russie militairement, le discours que Vladimir Poutine vient de prononcer tend à laisser supposer qu'il s'agit de psychotropes (4) extrêmement puissants :

« Nous entendons dire « qu'ils » (les Occidentaux) veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire ? Qu'ils essaient.

Nous avons souvent entendu que l'Occident veut nous combattre jusqu'au bout.

C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Il semble que ça aille dans ce sens.

Mais tout le monde doit savoir que, dans l'ensemble, nous n'avons encore rien commencé sérieusement.

Dans le même temps, nous ne refusons pas les pourparlers de paix. Mais ceux qui refusent doivent savoir que plus cela dure, plus il leur sera difficile de conclure un accord avec nous.



Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que les Occidentaux devraient comprendre qu'ils ont déjà perdu dès le début de notre opération militaire spéciale. Car son début signifie aussi le début d'une rupture radicale de l'ordre mondial américain.



C'est le début de la transition de l'égocentrisme mondialiste américain, vers un monde véritablement multipolaire. Il faut comprendre que ce processus ne peut plus être arrêté.



Le cours de l'Histoire est imparable, et les tentatives de tout l'Occident pour imposer sa version de l'ordre mondial sont vouées à l'échec. »

En tout cas, une chose est sûre. Une menace mortelle et bel et bien réelle pèse sur notre pays. Néanmoins, cette menace, ce n'est pas Vladimir Poutine et son armée. Ce n'est pas non plus Donald Trump et ses taxes (l'ultra protectionnisme socle de son « Make america great again »). Non.

Avec seulement 4 % des Français qui pensent qu’il mène le pays dans la bonne direction, l'ennemi public numéro de la France et des Français, n’est-il pas Emmanuel Macron ?

Image satirique générée par IA



1) un boulet ou une boule de démolition est une masse importante en acier, sphérique ou en forme de poire pendue à une grue, utilisée pour la démolition d'immeubles. Son utilisation est interdite partout en France. Malheureusement, sauf en politique visiblement.

2) L'effet « Doppler » est le décalage de fréquence d'une onde mécanique, acoustique, électromagnétique ou d'une autre nature, observée entre les mesures à l'émission et à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps.

3) Jacques Chirac : « Ça a fait Pschitt ! »

4) « Psychotrope » : produit ou substance chimique qui agit principalement sur l'état du système nerveux central, en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité. »